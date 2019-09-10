Гаджеты
Российская газетаApple показала новые часы Watch Series 5. Названа российская цена
Компания Apple в ходе презентации 10 сентября представила умные часы нового поколения Watch Series 5. Их киллер-фичей стал дисплей Always-On, который работает постоянно в приглушенном режиме и становится максимально ярким, когда пользователь поднимает руку с часами.
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Презентация Apple-2019: камеры для профессиональной съемки, часы-спасатель и планшет для творческих людей
Комсомольская правдавчера в 16:17
Автоматически обработан 6991 источник, обновлено в 05:28, Вашингтон
Общество
Суд предложил вернуть дело Серебренникова в прокуратуру
Коммерсантъ 03:25
Происшествия
В заброшенной башне «Бутырки» нашли заключенных
Члены столичной Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) нашли двух заключенных в одной из башен столичного СИЗО «Бутырка», которая ранее считалась неэксплуатируемой.
Lenta.ru 01:29
Происшествия
Шумахера тайно госпитализировали
Lenta.ru 09 сентября в 15:56
Здоровье
Роспотребнадзор объяснил, что делать при отравлении в ресторане
Отмечается, что езще необходимо получить медицинское заключение, в котором, желательно, чтобы была объяснена причинно-следственная связь между употреблением пищи в ресторане и отравлением.
Газета.Ru 00:59
Политика
Стихийный митинг в Улан-Удэ перерос в столкновения с полицией
С 9 сентября в Улан-Удэ на площади Советов продолжается стихийный митинг, участники которого призывают переизбрать главу города (на выборах победил самовыдвиженец Игорь Шутенков).
Коммерсантъ вчера в 05:51
Гаджеты
Apple запустила игровой сервис Apple Arcade
Свою презентацию 10-го сентября Apple начала с анонса запуска игрового стримингового сервиса Apple Arcade.
ITZine.ru вчера в 13:11
Происшествия
Уголовное дело возбуждено после суицида ученого у Госсовета Удмуртии
Во вторник утром около здания Госсовета Удмуртии перед очередной сессией совершил попытку суицида 79-летний бывший директор института человека Удмуртского госуниверситета, активист удмуртского движения Альберт Разин.
Интерфакс - Россия 04:35
Политика
Британский генерал заявил об угрозе новой «Большой игры» с Россией
"Большая игра" — термин из истории, под которым понимают политическое и дипломатическое противостояние на протяжении большей части XIX века между Британской и Российской империями вокруг Афганистана и соседних территорий в Центральной и Южной Азии.
РИА Новости вчера в 21:23
Здоровье
В Екатеринбурге хирургу с 19-летним стажем предложили должность уборщика
Отцу шестерых детей Эдуарду Мамину, имеющему стаж работы хирургом почти 20 лет, в екатеринбургской ЦГБ № 7 предложили вакансию лифтера или уборщика, пишет портал Е1.
ТагилСити.ру вчера в 23:55
Политика
Блогера Егора Жукова обвинили в оскорблении власти
По словам экспертов, блогер создает отрицательный образ власти, приписывает ей враждебные действия, оскорбляет и заявляет о том, что с ней необходимо бороться.
ФедералПресс 05:10
Футбол
Матч «Зенита» в Кубке России будет перенесен
Матч 1/16 Олимп Кубка России между красноярским "Енисеем" и петербургским "Зенитом" состоится в Красноярске 24 сентября, а не 25 или 26, как было запланировано заранее.
Газета.Ru 04:37
Политика
«Ведомости» узнали о доступе «шпиона» Смоленкова к «чувствительной» информации
Источник "Ведомостей" в силовой структуре указал, что ни во время работы в посольстве России в США, ни во время работы в управлении президента по внешней политике Смоленков не был допущен к секретным сведениям, но из разговоров с коллегами мог узнавать информацию, интересную спецслужбам США.
Интерфакс 01:50
Транспорт
В России могут ужесточить наказания за нарушения ПДД
Российское правительство поручило Минюсту и МВД до апреля 2020 года проработать вопрос более строгого наказания водителей за нарушение ПДД, если в автомобиле находятся дети.
Известия 04:03
Космос
Спектр-РГ: eROSITA «открывает» первый глаз
Научная Россия вчера в 08:21
Космос
Робот «Федор» больше не полетит в космос
Дудонов объяснил, почему нынешний "Федор" для этой задачи не годится: у него есть ноги, а они в открытом космосе не нужны.
РИА Новости 03:37
Футбол
Роналду стал лучшим бомбардиром в истории отборочных турниров ЧЕ
Сборная Португалии нанесла разгромное поражение команде Литвы в матче отборочного этапа чемпионата Европы 2020 года.
Газета.Ru вчера в 18:51
Политика
Путин уволил Карасина с должности замглавы МИД РФ
Президент России Владимир Путин освободил Григория Карасина от должности заместителя министра иностранных дел РФ.
БИЗНЕС Online вчера в 10:19
Политика
Украина приостановила разрыв отношений с Россией
Украина приостановила процесс расторжения двусторонних соглашений с Россией.
Lenta.ru вчера в 23:01
Происшествия
Рогозин прокомментировал задержания на объекте «Роскосмоса»
РИА Новости 09 сентября в 06:48
Экономика
Гонконгская фондовая биржа предложила Лондонской бирже объединиться
Фондовая биржа Гонконга предложила Лондонской бирже объединиться.
RT на русском 05:19
Кино
Джеки Чан отменил свой визит в Россию
Джеки Чан уже приезжал в Россию в 2012 году в рамках мирового турне в поддержку своего фильма "Доспехи Бога 3: Миссия Зодиак", а также в 2016 году, когда принимал участие в церемонии открытия фестиваля китайского кино.
ТАСС вчера в 07:22
Общество
Директор Билана прокомментировал его выступление в Самаре
Газета.Ru 09 сентября в 15:17
Религия
Патриарх возглавит литургию в день Усекновения главы Иоанна Предтечи
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл в день Усекновения главы Иоанна Предтечи возглавит праздничную литургию, которая пройдет в столичном Иоанно-Предтеченском женском монастыре.
РИА Новости 04:08
Общество
Тамбовская область снова признана самым экологичным регионом в России
Тамбовская область на протяжении последних семи лет постоянно лидирует во всероссийском экологическом рейтинге и не раз становилась лауреатом премии неправительственного экологического фонда имени Вернадского.
Блокнот Тамбов 04:05
Финансы
На индексацию маткапитала предусмотрят 325 миллиардов рублей
«Что касается материнского капитала, то планируется его индексация с первого января следующего года, на эти цели будет израсходовано 325 миллиардов рублей», — рассказал Дроздов на заседании Комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов.
Парламентская газета 04:49
Общество
ВЦИОМ: Большинству россиян нравится их работа
Большинство участников опроса (70 процентов) работают в офисе или в цеху, а каждый четвертый из них (26 процентов) работает на улице, в разъездах или же удаленно.
Российская газета 05:15
Происшествия
В Челябинске 13 человек пострадали в ДТП с маршруткой
В пресс-службе мэрии Челябинска "РГ" сообщили, что в результате аварии пострадали 13 человек.
Российская газета 04:50