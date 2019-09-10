Гаджеты

Российская газетаРоссийская газетаApple показала новые часы Watch Series 5. Названа российская цена

Компания Apple в ходе презентации 10 сентября представила умные часы нового поколения Watch Series 5. Их киллер-фичей стал дисплей Always-On, который работает постоянно в приглушенном режиме и становится максимально ярким, когда пользователь поднимает руку с часами.
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Apple представила Apple Watch Series 5

ТАССвчера в 14:11

Apple презентовала новые умные часы с «медицинскими» функциями

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Apple показала новые часы Watch Series 5. Названа российская цена

Российская газетавчера в 14:37

Презентация Apple-2019: камеры для профессиональной съемки, часы-спасатель и планшет для творческих людей

Комсомольская правдавчера в 16:17

Apple показала новую серию умных часов

ТК Звездавчера в 15:14

Apple показала постоянно светящиеся Apple Watch Series 5

Телеканал 360°вчера в 17:11

В новых «умных» часах от Apple больше памяти, чем в некоторых бюджетных Android-смартфонах

Ferra04:49
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Автоматически обработан 6991 источник, обновлено в 05:28, Вашингтон
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Во вторник утром около здания Госсовета Удмуртии перед очередной сессией совершил попытку суицида 79-летний бывший директор института человека Удмуртского госуниверситета, активист удмуртского движения Альберт Разин.
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Британский генерал заявил об угрозе новой «Большой игры» с Россией

"Большая игра" — термин из истории, под которым понимают политическое и дипломатическое противостояние на протяжении большей части XIX века между Британской и Российской империями вокруг Афганистана и соседних территорий в Центральной и Южной Азии.
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Матч 1/16 Олимп Кубка России между красноярским "Енисеем" и петербургским "Зенитом" состоится в Красноярске 24 сентября, а не 25 или 26, как было запланировано заранее.
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Спектр-РГ: eROSITA «открывает» первый глаз

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Робот «Федор» больше не полетит в космос

Дудонов объяснил, почему нынешний "Федор" для этой задачи не годится: у него есть ноги, а они в открытом космосе не нужны.
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На красной ветке московского метро пассажир упал на рельсы

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Роналду стал лучшим бомбардиром в истории отборочных турниров ЧЕ

Сборная Португалии нанесла разгромное поражение команде Литвы в матче отборочного этапа чемпионата Европы 2020 года.
Газета.Ru вчера в 18:51
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Путин уволил Карасина с должности замглавы МИД РФ

Президент России Владимир Путин освободил Григория Карасина от должности заместителя министра иностранных дел РФ.
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Украина приостановила разрыв отношений с Россией

Украина приостановила процесс расторжения двусторонних соглашений с Россией.
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Рогозин прокомментировал задержания на объекте «Роскосмоса»

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Фондовая биржа Гонконга предложила Лондонской бирже объединиться.
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Джеки Чан уже приезжал в Россию в 2012 году в рамках мирового турне в поддержку своего фильма "Доспехи Бога 3: Миссия Зодиак", а также в 2016 году, когда принимал участие в церемонии открытия фестиваля китайского кино.
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Директор Билана прокомментировал его выступление в Самаре

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ВЦИОМ: Большинству россиян нравится их работа

Большинство участников опроса (70 процентов) работают в офисе или в цеху, а каждый четвертый из них (26 процентов) работает на улице, в разъездах или же удаленно.
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В Челябинске 13 человек пострадали в ДТП с маршруткой

В пресс-службе мэрии Челябинска "РГ" сообщили, что в результате аварии пострадали 13 человек.
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