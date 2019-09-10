Компания Apple в ходе презентации 10 сентября представила умные часы нового поколения Watch Series 5. Их киллер-фичей стал дисплей Always-On, который работает постоянно в приглушенном режиме и становится максимально ярким, когда пользователь поднимает руку с часами.

Происшествия В заброшенной башне «Бутырки» нашли заключенных Члены столичной Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) нашли двух заключенных в одной из башен столичного СИЗО «Бутырка», которая ранее считалась неэксплуатируемой.

Здоровье Роспотребнадзор объяснил, что делать при отравлении в ресторане Отмечается, что езще необходимо получить медицинское заключение, в котором, желательно, чтобы была объяснена причинно-следственная связь между употреблением пищи в ресторане и отравлением.

Политика Стихийный митинг в Улан-Удэ перерос в столкновения с полицией С 9 сентября в Улан-Удэ на площади Советов продолжается стихийный митинг, участники которого призывают переизбрать главу города (на выборах победил самовыдвиженец Игорь Шутенков).

Гаджеты Apple запустила игровой сервис Apple Arcade Свою презентацию 10-го сентября Apple начала с анонса запуска игрового стримингового сервиса Apple Arcade.

Происшествия Уголовное дело возбуждено после суицида ученого у Госсовета Удмуртии Во вторник утром около здания Госсовета Удмуртии перед очередной сессией совершил попытку суицида 79-летний бывший директор института человека Удмуртского госуниверситета, активист удмуртского движения Альберт Разин.

Политика Британский генерал заявил об угрозе новой «Большой игры» с Россией "Большая игра" — термин из истории, под которым понимают политическое и дипломатическое противостояние на протяжении большей части XIX века между Британской и Российской империями вокруг Афганистана и соседних территорий в Центральной и Южной Азии.

Здоровье В Екатеринбурге хирургу с 19-летним стажем предложили должность уборщика Отцу шестерых детей Эдуарду Мамину, имеющему стаж работы хирургом почти 20 лет, в екатеринбургской ЦГБ № 7 предложили вакансию лифтера или уборщика, пишет портал Е1.

Политика Блогера Егора Жукова обвинили в оскорблении власти По словам экспертов, блогер создает отрицательный образ власти, приписывает ей враждебные действия, оскорбляет и заявляет о том, что с ней необходимо бороться.

Футбол Матч «Зенита» в Кубке России будет перенесен Матч 1/16 Олимп Кубка России между красноярским "Енисеем" и петербургским "Зенитом" состоится в Красноярске 24 сентября, а не 25 или 26, как было запланировано заранее.

Политика «Ведомости» узнали о доступе «шпиона» Смоленкова к «чувствительной» информации Источник "Ведомостей" в силовой структуре указал, что ни во время работы в посольстве России в США, ни во время работы в управлении президента по внешней политике Смоленков не был допущен к секретным сведениям, но из разговоров с коллегами мог узнавать информацию, интересную спецслужбам США.

Транспорт В России могут ужесточить наказания за нарушения ПДД Российское правительство поручило Минюсту и МВД до апреля 2020 года проработать вопрос более строгого наказания водителей за нарушение ПДД, если в автомобиле находятся дети.

Космос Робот «Федор» больше не полетит в космос Дудонов объяснил, почему нынешний "Федор" для этой задачи не годится: у него есть ноги, а они в открытом космосе не нужны.

Футбол Роналду стал лучшим бомбардиром в истории отборочных турниров ЧЕ Сборная Португалии нанесла разгромное поражение команде Литвы в матче отборочного этапа чемпионата Европы 2020 года.

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