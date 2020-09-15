Компания Apple в рамках онлайн-трансляции "Время летит" анонсировала обновленный планшет iPad Air. Дизайн новой модели во многом повторяет iPad Pro этого года — она имеет такой же угловатый корпус с острыми гранями, а рамки вокруг дисплея намного тоньше, чем у прошлогоднего Air.