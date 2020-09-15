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Вести.Ru
Вести.Ru

Apple показала новый планшет iPad Air в дизайне iPad Pro

Компания Apple в рамках онлайн-трансляции "Время летит" анонсировала обновленный планшет iPad Air. Дизайн новой модели во многом повторяет iPad Pro этого года — она имеет такой же угловатый корпус с острыми гранями, а рамки вокруг дисплея намного тоньше, чем у прошлогоднего Air.В источнике
Подробнее о событии
РИА Новости

Apple показала новый планшет iPad Air

РИА Новостивчера в 14:04
РБК

Apple назвала цены на новые «умные» часы и iPad в России

РБКвчера в 14:38
Игромания.ру

Apple показала iPad 8th Gen и новый iPad Air с USB Type-C

Игромания.рувчера в 14:17
Интерфакс

Apple презентовала новые iPad

Интерфаксвчера в 15:08
ТАСС

Apple представила новое поколение iPad Air

ТАССвчера в 15:00
iXBT.com

Представлен iPad Air 4 — c дизайном iPad Pro, портом USB-C, поддержкой быстрой зарядки и боковым сканером отпечатков

iXBT.comвчера в 14:43
3DNews

Apple представила iPad Air 4 с дизайном iPad Pro и более мощным процессором — новейшим 5-нм Apple A14

3DNewsвчера в 15:07

Израиль, Бахрейн и ОАЭ подписали соглашения о нормализации отношений

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху, глава МИДа Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) шейх Абдалла бен Заид Аль Нахайян и министр иностранных дел Бахрейна Абдель Латиф аз-Заяни подписали соглашения о нормализации отношений между странами.
Израиль, Бахрейн и ОАЭ подписали соглашения о нормализации отношений
Известиявчера в 15:04
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Глава МИД Белоруссии ответил ЕС на непризнание выборов

Министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей раскритиковал заявление главы дипломатии Евросоюза Жозепа Борреля о нелегитимности президентских выборов в республике, передает «РИА Новости».
Глава МИД Белоруссии ответил ЕС на непризнание выборов
Ведомостивчера в 13:45
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В России предложили увеличить акцизы на сигареты из-за пандемии

В Министерстве финансов России предложили увеличить в 2021 году ставки акциза на сигареты, табачную продукцию и электронные сигареты на 20% для компенсации расходов бюджета, связанных с пандемией коронавируса.
Газета.Ru19:00
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Михаил Боярский потерял сознание во время медосмотра перед вакцинацией

Санкт-Петербург, 15 сентября 2020, 17:58 — REGNUM Советскому и российскому актёру театра и кино, певцу, народному артисту РСФСР петербуржцу Михаилу Боярскому стало плохо, и он ненадолго потерял сознание в кабинете врача перед вакцинацией от гриппа.
REGNUMвчера в 10:58
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В Новой Зеландии произошло столкновение поезда и школьного автобуса

Веллингтон, 16 сентября 2020, 02:07 — REGNUM Не менее 40 человек получили травмы легкой и средней степени тяжести из-за столкновения школьного автобуса и поезда вблизи населенного пункта Банниторп на Северном острове Новой Зеландии, сообщает издание The New Zealand Herald.
REGNUM19:07

Россия задала ЕС девять вопросов об обвинениях в ситуации с Навальным

Постоянное представительство России при Евросоюзе задало депутатам Европарламента и институтам Евросоюза девять вопросов по обвинениям в адрес Москвы со стороны Запада в связи с инцидентом с Алексеем Навальным, указав на ключевые нестыковки в версии о его отравлении.
ТАССвчера в 14:09
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Милла Йовович и Пол Андерсон станут гостями Comic-Con Russia 2020

Копилка звёздных гостей на фестивале Comic-Con Russia 2020 продолжает пополняться новыми именами: помимо Дэйва Франко в мероприятии также примут участие Милла Йовович ("Пятый элемент", "Обитель зла", "Идеальный побег") и её супруг, режиссёр Пол У.С. Андерсон.
Российская газетавчера в 08:02

В МИД РФ опровергли заявления Украины о встрече «нормандской четверки»

Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что все лидеры стран-участниц "нормандского формата", а это Германия, Россия, Украина и Франция, согласились на встречу на высшем уровне, которая может состояться после второй встречи политических советников.
Российская газета19:07
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