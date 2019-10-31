Экономика

КоммерсантъКоммерсантъВыручка Apple составила $64 млрд

Выручка Apple во втором квартале достигла $58 млрд, что на 5% меньше показателей за аналогичный период прошлого года. Чистая прибыль на акцию за квартал составила $2,46, снизившись на 10%. 61% от квартального дохода Apple составили международные продажи.
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Apple получила наибольшую квартальную выручку за всю историю компании

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