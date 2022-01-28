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Apple получила рекордную прибыль и выручку в I финансовом квартале

Выручка Apple от продажи компьютеров Mac подскочила на 25%, до $10,85 млрд, сервисная выручка (App Store, Apple Music, Apple Pay и iCloud) увеличилась на 24%, до $19,52 млрд, доход от реализации носимых устройств и аксессуаров повысился на 13%, до $14,7 млрд.
Интерфакс
Реализация iPhone принесла Apple в четвёртом квартале на 9 % больше средств, чем годом ранее — $71,6 млрд.
3DNews
По предварительным данным, в четвертом квартале 2021 года Apple стала лидером продаж по всему миру, обойдя Samsung.
Коммерсантъ
Основанная в 1976 году Apple производит смартфоны iPhone, планшеты iPad, компьютеры iMac, ноутбуки MacBook, музыкальные плееры iPod и другую высокотехнологичную технику.
ТАСС

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Apple поставила новый рекорд по квартальным продажам
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Эхо Москвы16:59
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Коммерсантъ20:35
Apple сообщила об историческом рекорде по выручке за отчетный квартал
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