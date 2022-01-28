Выручка Apple от продажи компьютеров Mac подскочила на 25%, до $10,85 млрд, сервисная выручка (App Store, Apple Music, Apple Pay и iCloud) увеличилась на 24%, до $19,52 млрд, доход от реализации носимых устройств и аксессуаров повысился на 13%, до $14,7 млрд.