Из-за влияния ситуации с коронавирусом американская компания Apple не ожидает выполнения своего прогноза по доходу за квартал, заканчивающийся в марте 2020 года. Об этом 17 февраля сообщает пресс-служба Apple.

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Здоровье В Пермском крае врач отказала в приеме пациенту с ВИЧ Как передает издание портал «59.ru» со ссылкой на заявление члена Общественной наблюдательной комиссии по правам осужденных в Пермском крае Анну Каргапольцеву, которая отправилась вместе с мужчиной в поликлинику, терапевт отказала ему в приеме.

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