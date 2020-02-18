Экономика
REGNUMApple понизила прогноз своей квартальной прибыли из-за коронавируса
Из-за влияния ситуации с коронавирусом американская компания Apple не ожидает выполнения своего прогноза по доходу за квартал, заканчивающийся в марте 2020 года. Об этом 17 февраля сообщает пресс-служба Apple.
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В связи с коронавирусом компания Apple не достигнет намеченной квартальной прибыли
Невские Новостивчера в 18:14
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Происшествия
Коронавирус диагностирован у россиянина с лайнера Diamond Princess
Игры
Empire of Sin от студии Джона Ромеро выйдет осенью — релиз перенесли
Студия Romero Games, основанная создателем Doom Джоном Ромеро, перенесла дату релиза Empire of Sin.
Биатлон
Бе не намерен оправдывать Логинова после истории с допингом
Биатлонист из Норвегии Йоханнес Бе заявил, что не собирается оправдывать российского спортсмена Александра Логинова после того, как последний был уличен в нарушении антидопинговых правил.
Армия и оружие
ЛНР и Киев обвинили друг друга в обстрелах в Донбассе
Общество
Липецкая фабрика Roshen подала в ВС жалобу на взыскание налогов
Верховный суд России зарегистрировал кассационную жалобу липецкой кондитерской фабрики корпорации Roshen экс-президента Украины Петра Порошенко на решения судов, признавших законность доначисления фабрике 361,5 миллиона рублей налогов и штрафов за 2012 год.
Футбол
А. Ребров: закончу карьеру в Москве. Где ещё, если не в «Спартаке»?
Прекрасно понимаю, что закончу карьеру в Москве.
Здоровье
В Пермском крае врач отказала в приеме пациенту с ВИЧ
Как передает издание портал «59.ru» со ссылкой на заявление члена Общественной наблюдательной комиссии по правам осужденных в Пермском крае Анну Каргапольцеву, которая отправилась вместе с мужчиной в поликлинику, терапевт отказала ему в приеме.
Армия и оружие
В Турции заявили о готовности добиться отвода сирийских войск в Идлибе
Турция в ходе переговоров уведомила Россию о том, что готова самостоятельно добиться отвода сирийской армии на прежние позиции в Идлибе.
Армия и оружие
ЛНА Хафтара заявила об уничтожении в Триполи турецкого судна с оружием
Ливийская национальная армия (ЛНА) под руководством фельдмаршала Халифы Хафтара во вторник, 18 февраля, заявила об уничтожении турецкого судна с оружием и боеприпасами, который прибыл в порт Триполи.
Футбол
«Барселона» организовала в соцсетях кампанию против Месси
Стало известно, что "Барселона" организовала в социальных сетях кампанию в поддержку президента клуба Хосепа Бартоломеу и против капитана команды Лионеля Месси.
Происшествия
Кассационный суд оставил в силе приговор экс-полковнику Захарченко
Второй кассационный суд общей юрисдикции признал законным приговор бывшему полковнику МВД Дмитрию Захарченко, который был осуждён на 12,5 года колонии за взяточничество.
Экономика
«Нафтогаз» увеличил до $8 млрд оценку ущерба от потери активов в Крыму
В рамках арбитражного процесса при Постоянной палате третейского суда в Гааге НАК «Нафтогаз» уточнил ущерб от потери своих активов в Крыму.
Здоровье
От коронавируса умер главврач больницы в Ухане
Экономика
В России изменятся правила получения пенсий на банковские карты
Пенсионное ведомство РФ информирует: те, кто вовремя не заменит карту, после 1 июля пенсий не получит.
Армия и оружие
Штаб украинских сил в Донбассе сообщил о потерях
Штаб «операции объединенных сил» (ООС) Украины рассказал о погибших в результате боевого столкновения на линии соприкосновения в Донбассе, которое произошло утром вторника, 18 февраля.
Политика
Германия поддержала «Северный поток-2» и попросила больше газа
Министр экономики и энергетики Германии Петер Альтмайер выразил интерес государства в увеличении объема поставок российского газа и поддержал проект «Северный поток-2», как отвечающий национальным интересам, сообщает ТАСС.
Происшествия
В Екатеринбурге задержан гендиректор «Титановой долины»
В Екатеринбурге задержан генеральный директор особой экономической зоны «Титановая долина» Артемий Кызласов.
Общество
На Украине запретили комедию с Зеленским
Как сообщает "Интерфакс", комедию запретили еще в 2019 году.
Футбол
Джордан Хендерсон: «Время Коутиньо в „Ливерпуле“ уже прошло»
Парни любили Филиппе, спросите любого, уверен, они бы тоже хотели, чтобы он вернулся. Но, на мой взгляд, его время здесь уже прошло.
Культура
Вышел трейлер сериала Стивена Спилберга «Удивительные истории»
Стрим-сервис Apple TV+ опубликовал трейлер сериала Стивена Спилберга «Удивительные истории».
Космос
Телескоп ESO наблюдает поверхность гаснущей звезды Бетельгейзе
Используя Очень большой телескоп (VLT) Европейской южной обсерватории (ESO), астрономы запечатлели беспрецедентное угасание звезды Бетельгейзе, красного сверхгиганта, расположенного на небе в направлении созвездия Ориона.
Общество
Онколог назвала продукты, которые исключила из рациона
Антония Бейтцен-Хайнеке из Центра онкологии в Гамбурге в интервью немецким журналистам рассказала о своем рационе, в том числе о продуктах, которые употребляет часто и не ест никогда.
Политика
В Нидерландах сообщили об отсутствии «Буков» в районе крушения MH17
Сотрудники военной разведки Нидерландов в ходе расследования обстоятельств крушения пассажирского самолеты MH17 на востоке Украины в 2014 году собрали данные о позициях ЗРК "Бук" и не обнаружили ни одного комплекса, находившегося достаточно близко, чтобы сбить авиалайнер.
Происшествия
Мать брошенных в Шереметьево детей подала в суд на их отца
Мать двоих детей, брошенных в аэропорту Шереметьево, подала в суд иск об ограничении в родительских правах их отца.
Общество
Дибров рассказал о своем состоянии после госпитализации
Журналист и телеведущий Дмитрий Дибров рассказал во вторник, 18 февраля, о состоянии своего здоровья.
Политика
Зеленский созвал срочное совещание СНБО из-за обстрелов в Донбассе
Офис украинского президента Владимира Зеленского сообщил о проведении срочного заседания Совета национальной безопасности и обороны.
Общество
В марте могут быть достаточно сильные морозы
Как пишет ТАСС со ссылкой на научного руководителя Гидрометцентра России Романа Вильфанда, в марте могут быть достаточно сильные морозы.
Экономика
Работающим пенсионерам захотели индексировать пенсию
В Государственную думу внесли законопроект с предложением индексировать пенсии работающим пенсионерам с 2020 года.