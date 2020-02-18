Экономика

REGNUMREGNUMApple понизила прогноз своей квартальной прибыли из-за коронавируса

Из-за влияния ситуации с коронавирусом американская компания Apple не ожидает выполнения своего прогноза по доходу за квартал, заканчивающийся в марте 2020 года. Об этом 17 февраля сообщает пресс-служба Apple.
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Apple из-за коронавируса не достигнет намеченной квартальной прибыли

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