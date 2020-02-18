Экономика
ТАССApple из-за коронавируса не достигнет намеченной квартальной прибыли
Американская компания Apple из-за последствий нового коронавируса не рассчитывает добиться намеченного показателя прибыли в квартале, истекающем в марте 2020 года. Об этом говорится в сообщении, размещенном в понедельник на сайте Apple.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
В связи с коронавирусом компания Apple не достигнет намеченной квартальной прибыли
Невские Новостивчера в 18:14
Автоматически обработаны 7072 источника, обновлено в 07:18, Ашберн
Авто
Выпуск легковых машин сократился на 16,5% в РФ в январе
В отчетный период автозаводы выпустили 94,1 тыс. машин, а этот показатель в сравнении с аналогичным периодом прошлого года сократился на 16,5%. Если сравнивать результат с декабрем, то он стал меньше на 19,1%. Наблюдается снижение объёмов выпуска и грузовиков – 3,7 тыс. единиц, что на 12,4% меньше.
Общество
Телеведущий Дибров пока останется в больнице
Журналист и телеведущий Дмитрий Дибров сообщил "Интерфаксу", что остается в больнице под наблюдением врачей для профилактики.
Культура
Димаш Кудайберген не хочет ехать на «Евровидение»
Популярный певец из Казахстана Димаш Кудайберген признался, что не горит желанием участвовать в международном песенном конкурсе «Евровидение», а также и в других подобных состязаниях.
Политика
В Кремле отреагировали на столкновения в Донбассе
Песков рассказал, что в Кремле видели информацию о том, что утром 18 февраля на границе между Луганской республикой и ВСУ произошли столкновения.
Общество
Суд Гааги обязал Россию выплатить $50 млрд бывшим акционерам ЮКОСа
Арбитраж обязал Россию выплатить экс-акционерам ЮКОСа $50 млрд компенсации за экспроприацию компании.
Общество
Онколог назвала продукты, которые исключила из рациона
Антония Бейтцен-Хайнеке из Центра онкологии в Гамбурге в интервью немецким журналистам рассказала о своем рационе, в том числе о продуктах, которые употребляет часто и не ест никогда.
Экономика
Работающим пенсионерам захотели индексировать пенсию
В Государственную думу внесли законопроект с предложением индексировать пенсии работающим пенсионерам с 2020 года.
Политика
Спикер парламента Грузии выступил под гимн СССР
На заседании парламента Грузии представители оппозиции включили гимн СССР, оспаривая выступление спикера Арчила Талаквадзе с ежегодным отчетом о деятельности законодательного органа.
Происшествия
Суд арестовал напавшего с ножом на людей в московском храме
Напавший 16 февраля на храм в центре Москвы 26-летний житель Липецкой области Ефим Ефимов взят под стражу.
Общество
Госдума приняла закон о бесплатном горячем питании для школьников
Обеспечивать школьников начальных классов бесплатным горячим питанием президент России Владимир Путин предложил в послании Федеральному собранию 15 января, инициатива поступила в Госдуму 1 февраля.
Экономика
Счётная палата проанализирует передачу акций Сбербанка правительству
Аудитор Счётной палаты Алексей Саватюгин сообщил, что ведомство планирует проверить передачу Центробанком правительству контрольного пакета акций Сбербанка за счёт средств Фонда национального благосостояния (ФНБ).
Политика
Зеленский пригрозил привезти эвакуированных из Китая в дома политиков
Президент Украины Владимир Зеленский пообещал привезти эвакуированных из Китая украинцев в особняки политиков в киевском районе Конча-Заспе, если те будут мешать их возвращению.
Общество
В России растет число наркоманов нового типа
Исследователи Института социологии РАН пришли к выводу, что в стране увеличивается число наркоманов нового типа, которые утверждают, что они держат под контролем свое пристрастие к психотропным веществам.
Автоспорт
Даниил Квят начнёт тесты AlphaTauri
За день до начала предсезонных тестов в AlphaTauri объявили график работы гонщиков на барселонской трассе.
Армия и оружие
Зеленский заявил, что обострение в Донбассе не изменит курс Киева
Обострение ситуации в Донбассе не изменит курс Киева по урегулированию в регионе, заявил президент Украины Владимир Зеленский по итогам заседания СНБО.
Шоу-бизнес
Оксана Воеводина рассказала об обмане экс-короля Малайзии
В передаче Оксана Воеводина рассказала, что Мухаммед V общался с другой женщиной во время их совместной жизни.
Политика
Делегации России и Турции завершили первый раунд переговоров по Идлибу
Российская и турецкая делегации завершили в понедельник первый раунд переговоров по ситуации в Идлибе в Москве.
Авто
Hyundai представила в России обновленный Solaris
Корейская компания Hyundai представила в Санкт-Петербурге обновленную версию седана Solaris для российского рынка.
Гаджеты
Фотографии восьмиядерного процессора VIA CenTaur позволяют рассмотреть его со всех сторон
Экономика
В России изменятся правила получения пенсий на банковские карты
Пенсионный фонд предупреждает, что граждане, не успевшие в срок заменить карту, после 1 июля не смогут получить пенсии.
Футбол
Юран прокомментировал информацию о смене руководства в «Химках»
Главный тренер «Химок» Сергей Юран прокомментировал «СЭ» распространенную в СМИ информацию о возможной смене руководства в подмосковном клубе.
Происшествия
Канада начала процесс депортации фашистского карателя Оберлендера
Власти Канады начали процесс депортации из государства нацистского карателя Гельмута Оберлендера, который подозревается в причастности к уничтожению воспитанников Ейского детского дома в 1942 году.
Общество
Газпром покинули два члена команды Миллера
Как сообщало ИА REGNUM, в конце февраля 2019 года Газпром покинули заместители председателя правления Александр Медведев и Валерия Голубева.
Политика
Конституционный суд назвал слова судьи об СССР его личным мнением
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил ТАСС, что Россия является де-юре и де-факто правопреемницей СССР, и отказался комментировать частное мнение судьи.