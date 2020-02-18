Американская компания Apple из-за последствий нового коронавируса не рассчитывает добиться намеченного показателя прибыли в квартале, истекающем в марте 2020 года. Об этом говорится в сообщении, размещенном в понедельник на сайте Apple.

Авто Выпуск легковых машин сократился на 16,5% в РФ в январе В отчетный период автозаводы выпустили 94,1 тыс. машин, а этот показатель в сравнении с аналогичным периодом прошлого года сократился на 16,5%. Если сравнивать результат с декабрем, то он стал меньше на 19,1%. Наблюдается снижение объёмов выпуска и грузовиков – 3,7 тыс. единиц, что на 12,4% меньше.

Общество Телеведущий Дибров пока останется в больнице Журналист и телеведущий Дмитрий Дибров сообщил "Интерфаксу", что остается в больнице под наблюдением врачей для профилактики.

Культура Димаш Кудайберген не хочет ехать на «Евровидение» Популярный певец из Казахстана Димаш Кудайберген признался, что не горит желанием участвовать в международном песенном конкурсе «Евровидение», а также и в других подобных состязаниях.

Политика В Кремле отреагировали на столкновения в Донбассе Песков рассказал, что в Кремле видели информацию о том, что утром 18 февраля на границе между Луганской республикой и ВСУ произошли столкновения.

Общество Онколог назвала продукты, которые исключила из рациона Антония Бейтцен-Хайнеке из Центра онкологии в Гамбурге в интервью немецким журналистам рассказала о своем рационе, в том числе о продуктах, которые употребляет часто и не ест никогда.

Экономика Работающим пенсионерам захотели индексировать пенсию В Государственную думу внесли законопроект с предложением индексировать пенсии работающим пенсионерам с 2020 года.

Политика Спикер парламента Грузии выступил под гимн СССР На заседании парламента Грузии представители оппозиции включили гимн СССР, оспаривая выступление спикера Арчила Талаквадзе с ежегодным отчетом о деятельности законодательного органа.

Общество Госдума приняла закон о бесплатном горячем питании для школьников Обеспечивать школьников начальных классов бесплатным горячим питанием президент России Владимир Путин предложил в послании Федеральному собранию 15 января, инициатива поступила в Госдуму 1 февраля.

Экономика Счётная палата проанализирует передачу акций Сбербанка правительству Аудитор Счётной палаты Алексей Саватюгин сообщил, что ведомство планирует проверить передачу Центробанком правительству контрольного пакета акций Сбербанка за счёт средств Фонда национального благосостояния (ФНБ).

Политика Зеленский пригрозил привезти эвакуированных из Китая в дома политиков Президент Украины Владимир Зеленский пообещал привезти эвакуированных из Китая украинцев в особняки политиков в киевском районе Конча-Заспе, если те будут мешать их возвращению.

Общество В России растет число наркоманов нового типа Исследователи Института социологии РАН пришли к выводу, что в стране увеличивается число наркоманов нового типа, которые утверждают, что они держат под контролем свое пристрастие к психотропным веществам.

Автоспорт Даниил Квят начнёт тесты AlphaTauri За день до начала предсезонных тестов в AlphaTauri объявили график работы гонщиков на барселонской трассе.

Происшествия Канада начала процесс депортации фашистского карателя Оберлендера Власти Канады начали процесс депортации из государства нацистского карателя Гельмута Оберлендера, который подозревается в причастности к уничтожению воспитанников Ейского детского дома в 1942 году.