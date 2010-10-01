Коронавирус
КомпанияApple попросила у британских арендодателей снизить цены на 50%
Корпорация Apple попросила арендодателей снизить цену аренды своих магазинов в Великобритании на 50%, сообщила газета The Sunday Times. Взамен компания предложила продлить арендные сроки на несколько лет.
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Общество
В России завершены клинические испытания вакцины против коронавируса
Министр здравоохранения Михаил Мурашко заявил о завершении клинических испытаний вакцины от коронавируса, разработанной Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи.
РИА Новости вчера в 07:43
Здоровье
199 случаев коронавируса выявлено в Свердловской области за сутки
В Свердловской области за минувшие сутки 199 человек заболели коронавирусом.
Уральский меридиан 03:33
Технологии
Майское обновление Windows 10 установлено почти на 12% компьютеров
Как рассказали эксперты, по состоянию на начало июля майское обновление Windows 10 было установлено почти на 12% компьютеров.
Astera 13:27
Общество
В России запретили пополнять анонимные электронные кошельки наличными
Россияне с 3 августа не могут пополнять наличными неидентифицированные электронные кошельки.
ТАСС 17:01
Происшествия
В Екатеринбурге задержаны двое поддержавших протесты в Хабаровске
Граждане выступали в поддержку протестующих жителей Хабаровска. За нарушение административного законодательства были задержаны два человека.
REGNUM вчера в 22:19
Экономика
Минфин предложил сократить военные расходы на сотни миллиардов рублей
Согласно опубликованному ведомством документу, финансирование программы «Обеспечение обороноспособности страны» в ближайшие три года следует сократить на 323 миллиарда рублей.
Lenta.ru 17:11
Гаджеты
LG выпустит 5G-смартфоны в конце 2020 года
Как сообщает ToDay News Ufa, южнокорейский производитель техники LG собирается выпустить бюджетные смартфоны с поддержкой сетей пятого поколения уже в этом полугодии 2020 года.
ToDay News Ufa 08:21
Космос
Космический корабль Crew Dragon приводнился у побережья США
Вашингтон, 2 августа 2020, 22:29 — REGNUM Американский пилотируемый космический корабль Crew Dragon приводнился у побережья Соединенных Штатов, сообщили в NASA.
REGNUM 15:29
Общество
Трамп вновь заявил о намерении добиваться смертной казни Царнаева
Накануне Трамп назвал абсурдом решение суда по дело об «этом животном» и пообещал добиться применения смертной казни к террористу.
Телеканал 360° 18:00
Общество
В ОНК сообщили о недовольстве Фургала условиями в СИЗО
Экс-губернатор Хабаровского края Сергей Фургал, обвиняемый в организации убийств предпринимателей в середине 2000-х, пожаловался на изоляцию и отсутствие информации в столичном СИЗО «Лефортово».
РБК 15:15
Игры
Sony PlayStation 5 Pro хотят оснастить сразу несколькими GPU
Эксперты предположили, что будущую консоль хотят оснастить сразу несколькими GPU.
Дни24 07:37
Наука
Магнитно-золотой наногибрид поможет в борьбе с раком
Пациентам в организм могут внедрять специальный контрастный агент, обладающий магнитными свойствами.
Evo-rus.com 08:16
Экономика
В России планируют заменить НДС, НДФЛ и другие платежи одним налогом
Как сообщает ToDay News Ufa со ссылкой на Парламенскую газету, осуществление принципа равенства налогообложения может быть при условии введении единого оборотного налога в размере 6,2% вместо четырёх основных налогов, то есть НДС, НДФЛ, налога на прибыль и страховых взносов.
ToDay News Ufa 16:56
Наука
В квантовом мире не существует «эффекта бабочки»
RuNews24.ru 31 июля в 07:10
Общество
Мишустин упростил оформление пособий на детей от трех до семи лет
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение, позволяющее упростить для малообеспеченных семей получение пособия на детей от трех до семи лет.
ТАСС 03:19
Экономика
Банкам могут разрешить списывать деньги с неактивных счетов клиентов
Банкам могут разрешить списывать деньги с неактивных счетов клиентов Речь идет об абонентской плате за обслуживание счета и кредитных платежах.
MySLO.ru 31 июля в 14:53
Экономика
Голосовой порог: банки увеличат лимиты сдавшим биометрию клиентам
Не для всех Сбербанк планирует увеличить лимит по платежам и переводам в мобильном приложении всем клиентам, которые сдали свои биометрические слепки.
Известия 17:01
Гаджеты
Huawei рассказала, когда анонсирует EMUI 11 и HarmonyOS 2
Дату проведения мероприятия HDC2020, которое пройдет 10–12 сентября 2020 года, официально объявила компания Huawei, сообщает 2 августа IXBT.com Планируется, что именно на этих мероприятиях, будут представлены графическая оболочка EMUI 11, операционную систему HarmonyOS 2.0, а также новые комплекты для HMS Core 5.0.
ИА Красная Весна 15:44
Общество
В Белоруссии рассказали о трудностях «российских боевиков» с пересечением границы
У задержанных в Белоруссии российских «бойцов ЧВК» возникли трудности при пересечении границы. Об этом сообщает белорусский телеканал СТВ.
Lenta.ru 19:42
Происшествия
Частный самолет совершил жесткую посадку под Калининградом
Под Калининградом в воскресенье жестко приземлился легкомоторный частный самолет "Сессна".
Вести.Ru 11:57
Общество
Часть регионов РФ выплатит пенсионерам 2 тысячи рублей с 16 августа
С 16 августа в некоторых регионах России пенсионерам будет выплачено по 2000 рублей.
ToDay News Ufa 13:55
Гаджеты
Характеристики новой видеокарты Radeon RX 6900 XT утекли в Сеть
RuNews24.ru 09:28
Политика
Владимир Путин подписал закон о трехдневном голосовании на выборах
31 июля президент России Владимир Путин подписал закон о возможности трехдневного голосования на выборах и референдумах.
Маяк (г. Сосновый Бор) 31 июля в 09:42
Технологии
Nvidia собирается купить британского разработчика ARM-чипов
Нынешний владелец производителя чипов купил его четыре года назад за 32 млрд долларов.
Goroday.ru 31 июля в 16:37
Общество
В Абхазии опасаются вспышки COVID-19 из-за открытия границы с Россией
Открытие границы с Россией может усугубить эпидемиологическую ситуацию в Абхазии, полагают медики и челны оперативного штаба страны.
Коммерсантъ 17:58
Музыка
Клип Little Big стал самым популярным видео «Евровидения» всех времен
Ролик победительницы Евровидения 2018 собрал 134 млн просмотров.
Piter.tv 09:50
Экономика
Безработицу хотят вернуть к докризисному уровню до конца 2021 года
Минтруд рассчитывает вернуться к докризисному уровню безработицы к концу 2021 года, сообщили «Известиям» в ведомстве.
Известия 19:30
Культура
Граффити-фестиваль «Культурный код» открылся в Челябинске
Международный фестиваль уличного искусства Культурный код в Челябинске принял художников из Москвы, Санкт-Петербурга, Казани, Калуги и Нижнего Новгорода.
iReactor 08:16
Наука
Происхождение сарсенов Стоунхенджа установлено
ГТРК Нижний Новгород 31 июля в 00:00