Корпорация Apple попросила арендодателей снизить цену аренды своих магазинов в Великобритании на 50%, сообщила газета The Sunday Times. Взамен компания предложила продлить арендные сроки на несколько лет.

Apple попросила у британских арендодателей снизить цены на 50%

Общество В России завершены клинические испытания вакцины против коронавируса Министр здравоохранения Михаил Мурашко заявил о завершении клинических испытаний вакцины от коронавируса, разработанной Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи. 2,2K

Гаджеты LG выпустит 5G-смартфоны в конце 2020 года Как сообщает ToDay News Ufa, южнокорейский производитель техники LG собирается выпустить бюджетные смартфоны с поддержкой сетей пятого поколения уже в этом полугодии 2020 года. 1

Космос Космический корабль Crew Dragon приводнился у побережья США Вашингтон, 2 августа 2020, 22:29 — REGNUM Американский пилотируемый космический корабль Crew Dragon приводнился у побережья Соединенных Штатов, сообщили в NASA. 913

Общество В ОНК сообщили о недовольстве Фургала условиями в СИЗО Экс-губернатор Хабаровского края Сергей Фургал, обвиняемый в организации убийств предпринимателей в середине 2000-х, пожаловался на изоляцию и отсутствие информации в столичном СИЗО «Лефортово». 70

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Экономика Банкам могут разрешить списывать деньги с неактивных счетов клиентов Банкам могут разрешить списывать деньги с неактивных счетов клиентов Речь идет об абонентской плате за обслуживание счета и кредитных платежах. 3K

Экономика Голосовой порог: банки увеличат лимиты сдавшим биометрию клиентам Не для всех Сбербанк планирует увеличить лимит по платежам и переводам в мобильном приложении всем клиентам, которые сдали свои биометрические слепки. 3

Гаджеты Huawei рассказала, когда анонсирует EMUI 11 и HarmonyOS 2 Дату проведения мероприятия HDC2020, которое пройдет 10–12 сентября 2020 года, официально объявила компания Huawei, сообщает 2 августа IXBT.com Планируется, что именно на этих мероприятиях, будут представлены графическая оболочка EMUI 11, операционную систему HarmonyOS 2.0, а также новые комплекты для HMS Core 5.0.

Технологии Nvidia собирается купить британского разработчика ARM-чипов Нынешний владелец производителя чипов купил его четыре года назад за 32 млрд долларов. 7