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Новые Известия

Apple потеряла рекордные $180 млрд за один день

Несмотря на рекордное дневное снижение стоимости, капитализация Apple по-прежнему превышает $2 трлн, что делает ее дороже всех британских компаний.В источнике
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РЕН ТВ

Илон Маск стал беднее на 9 миллиардов долларов

РЕН ТВ11:27
ТАСС

Капитализация Apple опустилась ниже $2 трлн

ТАСС11:22
Фонтанка.Ру

Apple за день потеряла $ 180 млрд капитализации. Ни одна компания в истории не дешевела так сильно за один день

Фонтанка.Ру04:34
Компания

Эксперт назвал спланированным падение акций Apple

Компания09:35
Коммерсантъ

Капитализация Apple снизилась за день на рекордные $180 млрд

Коммерсантъ05:42
РБК

Apple за день подешевела на $180 млрд. Столько не теряла ни одна компания

РБК08:45
Известия

Apple потеряла за день рекордные в США $180 млрд стоимости

Известия01:56

ОСК сообщила об отставании строительства подлодок «Лада» от плана

Задержка строительства двух дизель-электрических подводных лодок проекта 677 "Лада" исходит от технических проблем одного из поставщиков оборудования, сообщает РИА Новости глава Объединенной судостроительной корпорации (ОСК) Алексей Рахманов.
ОСК сообщила об отставании строительства подлодок «Лада» от плана
Народные новости06:40
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Минздрав прокомментировал публикацию Lancet о российской вакцине

Публикация материала о российский вакцине от коронавируса в ведущем международном научном журнале The Lancet демонстрирует качество отечественного препарата, заявил министр здравоохранения Михаил Мурашко в интервью Наиле Аскер-заде на канале "Россия 1".
РИА Новости14:43
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Восемь российских самолётов перехватили три бомбардировщика США

«В целях недопущения нарушения самолётами ВВС США российского воздушного пространства из состава дежурных по противовоздушной обороне сил Южного военного округа в воздух над акваториями Чёрного и Азовского морей были подняты четыре истребителя Су-27 и четыре истребителя Су-30», — заявили в НЦУО.
RT на русском15:25
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Россия и Белоруссия обсудили переброску поставок нефти из портов Литвы

Премьер-министры РФ и Белоруссии Михаил Мишустин и Роман Головченко в ходе переговоров обсудили возможность перенаправления поставок нефтепродуктов из портов Литвы в Россию.
Парламентская газетавчера в 12:50
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Белый дом предостерег РФ, Китай и Иран от вмешательства в выборы в США

Вашингтон предупредил Россию, Китай и Иран, что вмешательство в будущие американские выборы - это рубеж, пересекать который нельзя, заявил в пятницу советник по национальной безопасности президента США Роберт О'Брайен.
Интерфакс14:46
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Захвативший отделение Альфа-банка в мае в Москве признан невменяемым

Эксперты из Института судебной психиатрии имени Сербского признали невменяемым захватившего в мае отделение Альфа-банка в центре Москвы Алексея Барышникова, сообщил ТАСС его адвокат Максим Кичигин.
Коммерсантъ11:48
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Первая партия COVID-вакцины поступила в три московские поликлиники

Первые дозы вакцины от коронавируса для проведения пострегистрационных клинических исследований уже поступили в три московские поликлиники, сообщила заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова журналистам в пятницу.
Интерфакс09:21
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