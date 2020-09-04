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Коммерсантъ
Коммерсантъ

Капитализация Apple снизилась за день на рекордные $180 млрд

В четверг, 3 сентября, акции Apple упали на 8%, это снизило капитализацию корпорации на $180 млрд — рекордное однодневное падение капитализации не только для Apple, но и для американских компаний в целом.В источнике
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ТАСС

Капитализация Apple опустилась ниже $2 трлн

ТАСС11:22
РБК

Apple за день подешевела на $180 млрд. Столько не теряла ни одна компания

РБК08:45
Известия

Apple потеряла за день рекордные в США $180 млрд стоимости

Известия01:56
Коммерсантъ

Капитализация Apple снизилась за день на рекордные $180 млрд

Коммерсантъ05:42
Фонтанка.Ру

Apple за день потеряла $ 180 млрд капитализации. Ни одна компания в истории не дешевела так сильно за один день

Фонтанка.Ру04:34
Компания

Эксперт назвал спланированным падение акций Apple

Компания09:35
РЕН ТВ

Apple за день подешевела на 180 миллиардов долларов

РЕН ТВ01:35

Результат анализа на COVID-19 на Украине ждут до двух недель — Минздрав

Глава санитарной службы подчеркнул, что государственные лаборатории в первую очередь обязаны обрабатывать анализы пациентов с симптомами коронавируса и больных с пневмонией, которые попадают в больницы, именно эти категории ожидают результатов дольше всего.
ИА Красная Весна14:36

Россия и Белоруссия обсудили переброску поставок нефти из портов Литвы

Премьер-министры РФ и Белоруссии Михаил Мишустин и Роман Головченко в ходе переговоров обсудили возможность перенаправления поставок нефтепродуктов из портов Литвы в Россию.
Парламентская газетавчера в 12:50
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Valve обяжет сторонних стримеров турниров по Dota 2 выполнять условия организаторов

15 сентября Valve внесет изменения в лицензию Dota 2, согласно которым сторонние стримеры, желающие транслировать турниры, будут обязаны выполнить ряд условий, обозначенных организаторами соревнований.
CyberSport.ru13:04

В полярных регионах Луны обнаружен минерал гематит

Ученые Института геофизики и планетологии Гавайского университета объясняют находку следующим образом: лунный гематит образовался в результате окисления железа на поверхности Луны кислородом из верхних слоев атмосферы Земли.
ToDay News Ufa04:56

Белый дом предостерег РФ, Китай и Иран от вмешательства в выборы в США

Вашингтон предупредил Россию, Китай и Иран, что вмешательство в будущие американские выборы - это рубеж, пересекать который нельзя, заявил в пятницу советник по национальной безопасности президента США Роберт О'Брайен.
Интерфакс14:46