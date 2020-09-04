Будьте в Плюсе
Главное
Экономика
США
Экономика
Интересное
Экономика
Политика
Экономика
Общество
Экономика
Экономика
В мире
Спорт
Происшествия
Культура
Технологии
Наука
Авто
Экономика
Новые Известия
Новые Известия

Apple потеряла рекордные $180 млрд за один день

Несмотря на рекордное дневное снижение стоимости, капитализация Apple по-прежнему превышает $2 трлн, что делает ее дороже всех британских компаний.В источнике
С чего всё началось
Технологические компании были лидерами по росту в последние месяцы и во многом благодаря им фондовый рынок быстро оправился после обвала в марте, пишет
 The Wall Street Journal.
Forbes3 сентября в 15:15
Подробнее о событии
REGNUM

Фондовый рынок США закрылся в серьёзном минусе

REGNUMвчера в 16:07
Российская газета

Рынок акций США пережил крупнейшее с июня падение

Российская газетавчера в 07:15
Газета.Ru

Фондовый рынок США пережил крупнейшее с июня 2020 года падение

Газета.Ruвчера в 08:41
РБК

Apple за день подешевела на $180 млрд. Столько не теряла ни одна компания

РБКвчера в 08:45
ПРАЙМ

Основные индексы Уолл-стрит закрылись в минусе - данные торгов

ПРАЙМвчера в 16:24
РИА Новости

Американский фондовый рынок и акции Apple обрушились

РИА Новостивчера в 03:36
Forbes

«Инвесторы сделали передышку»: беспрецедентное ралли на фондовых рынках оборвалось резким снижением

Forbes3 сентября в 15:15

Названы регионы, где сложнее всего распалиться картой

В лидерах предсказуемо оказалась Москва, говорит Достов: здесь на один магазин в среднем приходится почти 11 терминалов из-за гипермаркетов с большими кассовыми линиями и курьеров с переносными устройствами для приема карт.
РИА Новости00:10

Отсидевший за ДТП рассказал, что ждет Ефремова в колонии

Максим Митенков, отбывший срок за ДТП со смертельным исходом, рассказал о возможных условиях пребывания актера Михаила Ефремова в колонии, если его признают виновным в гибели водителя Сергея Захарова, пишет mk.ru.
РИА Новости18:37
52

Новый Майдан спрогнозировали на Украине

Бывший вице-премьер Украины, экс-посол в Белоруссии Роман Бессмертный заявил, что Украину ждет второй майдан, а всему виной неграмотная политика действующего президента страны Владимира Зеленского.
Live24вчера в 05:31
26

Дело депутата Госдумы Белоусова о взятке на ₽3,4 млрд ушло в суд

Материалы уголовного дела депутата Госдумы РФ Вадима Белоусова о взятке на 3,4 млрд рублей с утвержденным прокуратурой обвинительным заключением направлены в суд для рассмотрения по существу – вместе с ним на скамью подсудимых сядет экс-главбух Первого хлебокомбината (Челябинск) Маргарита Бутакова, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».
Доступ13 сентября в 04:32
109