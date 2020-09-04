Названы регионы, где сложнее всего распалиться картой

В лидерах предсказуемо оказалась Москва, говорит Достов: здесь на один магазин в среднем приходится почти 11 терминалов из-за гипермаркетов с большими кассовыми линиями и курьеров с переносными устройствами для приема карт.