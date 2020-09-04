«Холодильник.ру» обыскали по делу о выводе средств за границу

"Холодильник.ру" обыскали по делу о выводе средств за границу Как стало известно "Ъ", при поддержке вооруженного спецназа полиция провела обыски и выемки у владельцев и руководителей одного из крупнейших интернет-магазинов бытовой техники "Холодильник.ру".