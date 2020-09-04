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Apple потеряла рекордные $180 млрд за один день

Несмотря на рекордное дневное снижение стоимости, капитализация Apple по-прежнему превышает $2 трлн, что делает ее дороже всех британских компаний.В источнике
С чего всё началось
Технологические компании были лидерами по росту в последние месяцы и во многом благодаря им фондовый рынок быстро оправился после обвала в марте, пишет
 The Wall Street Journal.
Forbes3 сентября в 15:15
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Российская газета

Рынок акций США пережил крупнейшее с июня падение

Российская газетавчера в 07:15
ПРАЙМ

Основные индексы Уолл-стрит закрылись в минусе - данные торгов

ПРАЙМвчера в 16:24
Газета.Ru

Фондовый рынок США пережил крупнейшее с июня 2020 года падение

Газета.Ruвчера в 08:41
РБК

Apple за день подешевела на $180 млрд. Столько не теряла ни одна компания

РБКвчера в 08:45
REGNUM

Фондовый рынок США закрылся в серьёзном минусе

REGNUMвчера в 16:07
Finam.Ru

Обрюзгшие фавориты рынка немного растрясли нагулянный жирок

Finam.Ruвчера в 08:00
РИА Новости

Американский фондовый рынок и акции Apple обрушились

РИА Новостивчера в 03:36

«Холодильник.ру» обыскали по делу о выводе средств за границу

"Холодильник.ру" обыскали по делу о выводе средств за границу Как стало известно "Ъ", при поддержке вооруженного спецназа полиция провела обыски и выемки у владельцев и руководителей одного из крупнейших интернет-магазинов бытовой техники "Холодильник.ру".
Коммерсантъ19:51
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В Кремле прокомментировали призывы закрыть «Северный поток-2»

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал призывы немецкой оппозиции закрыть проект «Северный поток-2» после ситуации с Алексеем Навальным эмоциональными и не подкрепленными фактами.
Общественная служба новостей3 сентября в 07:30
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В Перми СК проверит смерть младенца на борту самолета

Сотрудники Уральского следственного управления на транспорте СК РФ проверят факт смерти малолетнего ребенка на борту самолета, который экстренно приземлился в международном аэропорту Пермь (Большое Савино).
Российская газетавчера в 09:20
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Один человек погиб при взрыве в центре Тбилиси

В центре столицы Грузии Тбилиси у здания Большого концертного зала произошел взрыв, сообщает телеканал «Рустави 2». Один человек погиб, двое пострадали, передает телеканал информацию спасательных служб.
Коммерсантъвчера в 08:57
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