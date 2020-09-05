Apple потеряла рекордные $180 млрд за один день
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Американская компания лишилась 180 млрд долларов. А это в свою очередь рекордное снижение за день стоимости любой компании за всю историю американского рынка. При этом негативный сценарий затронул не только Apple, но и прочие компании США.В источнике
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