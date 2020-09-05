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Evo-rus.com
Evo-rus.com

Apple потеряла рекордные $180 млрд за один день

Американская компания лишилась 180 млрд долларов. А это в свою очередь рекордное снижение за день стоимости любой компании за всю историю американского рынка. При этом негативный сценарий затронул не только Apple, но и прочие компании США.В источнике
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ТАСС

Капитализация Apple опустилась ниже $2 трлн

ТАССвчера в 11:22
Коммерсантъ

Капитализация Apple снизилась за день на рекордные $180 млрд

Коммерсантъвчера в 05:42
Компания

Эксперт назвал спланированным падение акций Apple

Компаниявчера в 09:35
РБК

Apple за день подешевела на $180 млрд. Столько не теряла ни одна компания

РБКвчера в 08:45
Фонтанка.Ру

Apple за день потеряла $ 180 млрд капитализации. Ни одна компания в истории не дешевела так сильно за один день

Фонтанка.Рувчера в 04:34
Известия

Apple потеряла за день рекордные в США $180 млрд стоимости

Известиявчера в 01:56
РЕН ТВ

Apple за день подешевела на 180 миллиардов долларов

РЕН ТВвчера в 01:35

Восемь российских самолётов перехватили три бомбардировщика США

«В целях недопущения нарушения самолётами ВВС США российского воздушного пространства из состава дежурных по противовоздушной обороне сил Южного военного округа в воздух над акваториями Чёрного и Азовского морей были подняты четыре истребителя Су-27 и четыре истребителя Су-30», — заявили в НЦУО.
RT на русскомвчера в 15:25
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Опубликована запись разговора Берлина и Варшавы по делу Навального

3 сентября президент Белоруссии Александр Лукашенко на встрече с премьер-министром России Михаилом Мишустиным сообщил о перехвате разговора Варшавы и Берлина о том, что заявления канцлера ФРГ Ангелы Меркель об отравлении блогера Алексея Навального являются фальсификацией.
Известия02:10
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