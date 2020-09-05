Apple потеряла рекордные $180 млрд за один день
Смотрите также
Ургант спародировал Лукашенко в бронежилете с автоматом
На шествии в Минске задержали оператора польского телеканала
Член координационного совета оппозиции Белоруссии прибыла в Польшу
США хотят атаковать российских военных в Сирии
Глава ДНР приказал уничтожить объекты ВСУ у линии разграничения
АТОР перечислила правила въезда в Дубай, Египет и на Мальдивы
Задержан мужчина, напавший в Заинске на бывшую жену с ножом
Опубликована запись разговора Берлина и Варшавы по делу Навального
Названы предсказывающие рак изменения родинок
Глава Минобороны Белоруссии обвинил Запад в попытке смены власти
Прощание с актером Клюевым завершилось в Малом театре в Москве
МИД РФ назвал Запад и НАТО причастными к производству «Новичка»
Опубликована запись разговора Берлина и Варшавы по делу Навального
Член координационного совета оппозиции Белоруссии прибыла в Польшу
Глава ДНР приказал уничтожить объекты ВСУ у линии разграничения
Указание ЦБ о расширении коридора тарифов ОСАГО вступило в силу
В Калининграде предположительно найдены следы Янтарной комнаты
Месси согласился остаться в «Барселоне» и покинуть клуб в конце сезона
Бизнес Германии оценил последствия отказа от «Северного потока-2»
Американская компания лишилась 180 млрд долларов. А это в свою очередь рекордное снижение за день стоимости любой компании за всю историю американского рынка. При этом негативный сценарий затронул не только Apple, но и прочие компании США.В источнике
Подробнее о событии