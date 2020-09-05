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Evo-rus.com
Evo-rus.com

Apple потеряла рекордные $180 млрд за один день

Американская компания лишилась 180 млрд долларов. А это в свою очередь рекордное снижение за день стоимости любой компании за всю историю американского рынка. При этом негативный сценарий затронул не только Apple, но и прочие компании США.В источнике
Подробнее о событии
ТАСС

Капитализация Apple опустилась ниже $2 трлн

ТАССвчера в 11:22
Компания

Эксперт назвал спланированным падение акций Apple

Компаниявчера в 09:35
РЕН ТВ

Apple за день подешевела на 180 миллиардов долларов

РЕН ТВвчера в 01:35
Фонтанка.Ру

Apple за день потеряла $ 180 млрд капитализации. Ни одна компания в истории не дешевела так сильно за один день

Фонтанка.Рувчера в 04:34
Известия

Apple потеряла за день рекордные в США $180 млрд стоимости

Известиявчера в 01:56
Финмаркет

Apple за один день потеряла $180 млрд стоимости

Финмаркетвчера в 01:45
Коммерсантъ

Капитализация Apple снизилась за день на рекордные $180 млрд

Коммерсантъвчера в 05:42

Отсидевший за ДТП рассказал, с чем Ефремов столкнется в колонии

Максим Митенков, который отбыл срок за ДТП со смертельным исходом, рассказал, с чем актер Михаил Ефремов может столкнуться в колонии в случае, если его признают виновным в смерти водителя Сергея Захарова.
Газета.Ru03:23
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Глава ДНР приказал уничтожить объекты ВСУ у линии разграничения

Украинские власти должны были предоставить руководству самопровозглашенной Донецкой народной республики документы, подтверждающие ликвидацию новых траншей и других инженерных объектов ВСУ около линии разграничения в Донбассе, но не сделали этого – заявил глава ДНР Денис Пушилин.
Газета.Ru05:23
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Задержан мужчина, напавший в Заинске на бывшую жену с ножом

Сотрудники правоохранительных органов задержали жителя Заинска, напавшего в пятницу с ножом в магазине на бывшую жену и нанесшего ей несколько ранений, сообщил журналистам старший помощник прокурора Татарстана Руслан Галиев.
РИА Новости06:57
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Опубликована запись разговора Берлина и Варшавы по делу Навального

3 сентября президент Белоруссии Александр Лукашенко на встрече с премьер-министром России Михаилом Мишустиным сообщил о перехвате разговора Варшавы и Берлина о том, что заявления канцлера ФРГ Ангелы Меркель об отравлении блогера Алексея Навального являются фальсификацией.
Известия02:10
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Глава Минобороны Белоруссии обвинил Запад в попытке смены власти

"Благодаря слаженным действиям органов государственного управления и поддержке белорусским народом решений президента Республики Беларусь удалось спасти страну от беззакония и произвола", - цитирует слова Хренина пресс-служба ведомства.
RuNews24.ruвчера в 10:12
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В Петербурге завели дело на мужчину, истязавшего дочь сожительницы

Санкт-Петербург, 4 сентября 2020, 17:59 — REGNUM Следователи СКР завели уголовное дело на 22-летнего жителя Санкт-Петербурга, который на протяжении нескольких месяцев систематически истязал малолетнюю дочь своей сожительницы.
REGNUMвчера в 10:59
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