Apple может представить новый 16-дюймовый ноутбук MacBook Pro уже сегодня, 13 ноября 2019 года. Об этом сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на инсадеров.

Apple может уже сегодня представить новый 16-дюймовый MacBook Pro

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