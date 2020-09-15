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Ведомости
Ведомости

Apple представила «бюджетную модель» часов Apple Watch SE

Новая модель Apple Watch Series 6 обойдется покупателям от $399. Российские цены на часы будут отличаться: от 36990 руб. – за новое поколение часов и от 24990 руб. – за специальную версию Apple Watch SE.В источнике
Подробнее о событии
ТАСС

Apple представила Watch Series 6

ТАССвчера в 14:30
РБК

Apple назвала цены на новые «умные» часы и iPad в России

РБКвчера в 14:38
Российская газета

Названа стоимость дешевых часов Apple Watch SE в России

Российская газетавчера в 16:54
3DNews

Представлены Apple Watch Series 6: измерение уровня кислорода в крови, новый процессор и ремешки без застёжек

3DNewsвчера в 14:14
РИА Новости

Apple представила новые модели умных часов

РИА Новостивчера в 13:23
iXBT.com

Когда умные часы Apple Watch получат новейшую watchOS 7

iXBT.comвчера в 14:07
Ваши новости

Умные часы Apple watch

Ваши новости14 сентября в 04:28

В Москве вторые сутки подряд выявили более 700 зараженных COVID-19

Накануне в столичном оперативном штабе по борьбе с эпидемией сообщили, что рост числа новых случаев в Москве связан с несколькими факторами: увеличением количества тестов (до 40–60 тыс. человек в день) и улучшением их точности, с увеличением числа пассажиров в общественном транспорте, возобновлением внутреннего туризма, повышенной активностью москвичей в общественных местах, заведениях общепита.
РБК04:01
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«Искандер-М» атаковал объект с бойцами иностранной ЧВК в Сирии

В ходе мощнейшей за последние месяцы атаки на террористов в Сирии российские военные уничтожили объекты в провинции Идлиб, где бойцы иностранных частных военных компаний (ЧВК) занимались подготовкой боевиков.
Lenta.ru05:07
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