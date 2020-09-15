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Слово и Дело
Слово и Дело

Apple презентовала новые Watch Series 6, Watch SE и WatchOS 7

Поклонники бренда смогут выбрать между кожаными аксессуарами и силиконовыми без застежек. Стоимость базовой версии Series 6 составит от 279 долларов, старшая модель обойдется от 399 долларов. Часы Watch SE войдут в бюджетную категорию.В источнике
Подробнее о событии
ТАСС

Apple представила Watch Series 6

ТАССвчера в 14:30
Интерфакс

Apple представила новые модели умных часов

Интерфаксвчера в 14:25
Игромания.ру

Apple представила Watch Series 6 и бюджетные Watch SE

Игромания.рувчера в 13:36
3DNews

Представлены Apple Watch Series 6: измерение уровня кислорода в крови, новый процессор и ремешки без застёжек

3DNewsвчера в 14:14
Lenta.ru

Представлено новое поколение Apple Watch

Lenta.ruвчера в 13:29
РИА Новости

Apple представила новые модели умных часов

РИА Новостивчера в 13:23
iXBT.com

Когда умные часы Apple Watch получат новейшую watchOS 7

iXBT.comвчера в 14:07

Владелец попавшего в ДТП с Ефремовым авто обжаловал приговор актеру

Лизинговая компания «Стоун-XXI», владеющая фургоном, на котором в результате столкновения с джипом актера Михаила Ефремова разбился курьер Сергей Захаров, просит отменить приговор артисту и признать себя потерпевшей по делу.
Ведомости07:26
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Тела двух девочек обнаружены в квартире в Рыбинске

"15 сентября днем в городе Рыбинске в квартире были обнаружены тела двух сестер 2006 и 2011 годов рождения с признаками насильственной смерти", - говорится в сообщении пресс-службы следственного управления СК по региону.
Газета.Ru17:31
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Песков заявил, что Лукашенко является легитимным президентом страны

Заявления бывшего кандидата в президенты Белоруссии Светланы Тихановской о "гарантиях безопасности" для действующего лидера Александра Лукашенко прокомментировал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Экономика сегодня06:25
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Индия закупит 100 млн доз российской вакцины от коронавируса

Российский фонд прямых инвестиций продаст в Индию партию отечественной вакцины от коронавирусной инфекции «Спутник V». Партия состоит из 100 млн доз препарата, который разработали в НИЦ им. Гамалеи, сообщает РИА «Новости».
АБН05:33
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Суд продлил арест обвиняемого в убийстве аспирантки историка Соколова

Октябрьский районный суд продлил на три месяца срок содержания под стражей обвиняемого в убийстве аспирантки Анастасии Ещенко историка Олега Соколова, передает корреспондент РИА Новости.
РИА Новости07:24
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Решений о повышении акцизов на табак или НДПИ нет, заявил Песков

Никаких решений о повышении акцизов на табак или налога на добычу полезных ископаемых (НДПИ) не принималось, по этим вопросам ведется экспертное обсуждение, Минфин ищет источники доходов, сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
РИА Новости06:34
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