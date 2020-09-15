Apple презентовала новые Watch Series 6, Watch SE и WatchOS 7
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Поклонники бренда смогут выбрать между кожаными аксессуарами и силиконовыми без застежек. Стоимость базовой версии Series 6 составит от 279 долларов, старшая модель обойдется от 399 долларов. Часы Watch SE войдут в бюджетную категорию.В источнике
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