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Известия
Известия

Apple представила «бюджетную модель» часов Apple Watch SE

Американская компания Apple представила новые «умные» часы Apple Watch 6 и Apple Watch SE. Презентация новинок прошла в штаб-квартире компании в Купертино в режиме онлайн. В Apple Watch 6 установлен процессор S6, экран поддерживает режим Always-On, что позволяет лучше видеть циферблат на солнце.В источнике
С чего всё началось
Устройство работает
 на базе процессора Apple S5, что делает новинку в 2 раза быстрее одних из самых популярных моделей линейки, Apple Watch Series 3. Что интересно, несмотря на позиционирование часов как “более доступного” девайса, компания предлагает к покупке и версию со встроенной поддержкой eSIM.
Ferraвчера в 13:41
Подробнее о событии
Российская газета

Названа стоимость дешевых часов Apple Watch SE в России

Российская газетавчера в 16:54
ТАСС

Apple представила Watch Series 6

ТАССвчера в 14:30
3DNews

Apple представила Watch SE — свои первые доступные смарт-часы. Их цена стартует с $279

3DNewsвчера в 14:35
MobiDevices

Представлены «бюджетные» часы Apple Watch SE

MobiDevicesвчера в 14:18
РИА Новости

Apple назвала цены на новые «умные» часы и iPad в России

РИА Новости02:09
iXBT.com

Apple Fitness+ — для тех, кто любит тренироваться дома и делать это разнообразно

iXBT.comвчера в 14:40
ITZine.ru

Всё, что показали на презентации Apple: Watch, iPad Air, Fitness + и многое другое

ITZine.ruвчера в 15:13

Глава «Нафтогаза» оценил возможность отказа Германии от Nord Stream 2

Германия вряд ли откажется от "Северного потока — 2" без санкций со стороны США, такое мнение высказал глава НАК "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев в интервью Янине Соколовой, опубликованном на ее YouTube-канале.
РИА Новости17:27
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Участникам испытаний российской вакцины от COVID-19 дали рекомендации

Женщинам, принимающим участие в пострегистрационных исследованиях российской вакцины от COVID-19 «Спутник V», дали рекомендации не беременеть, а всем добровольцам посоветовали отказаться от алкоголя и ограничить курение.
Lenta.ru00:51
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Тела двух девочек обнаружены в квартире в Рыбинске

"15 сентября днем в городе Рыбинске в квартире были обнаружены тела двух сестер 2006 и 2011 годов рождения с признаками насильственной смерти", - говорится в сообщении пресс-службы следственного управления СК по региону.
Газета.Ru17:31
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РБК: Минфин предложил повысить акцизы на сигареты

Министерство финансов подготовило проект поправок в Налоговый кодекс, предполагающих повышение в следующем году ставки акциза на сигареты, табачную продукцию и электронные сигареты на 20 процентов по сравнению с нынешними показателями, сообщает РБК со ссылкой на имеющийся в его распоряжении документ.
РИА Новости19:22
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Раздражительность повышает риск смерти после сердечного приступа

Враждебность была независимым предиктором смерти от второго сердечного приступа после поправки на другие факторы, которые могли повлиять на отношения, включая пол, возраст, образование, семейное положение, диабет, высокое кровяное давление и курение.
ГЛАС.RUвчера в 03:09
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Концессионеру достанется не вся трасса Москва—Санкт-Петербург

Номинальные траты на строительство высокоскоростной магистрали (ВСМ) Москва—Санкт-Петербург могут сократиться с 1,7 до 1,4 трлн руб. за счет того, что в комплексный план модернизации инфраструктуры (КПМИ) войдет не вся ВСМ, а только 630 км от нее, без дорогостоящих подходов к столицам.
Коммерсантъ18:05
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