Американская компания Apple представила новые «умные» часы Apple Watch 6 и Apple Watch SE. Презентация новинок прошла в штаб-квартире компании в Купертино в режиме онлайн. В Apple Watch 6 установлен процессор S6, экран поддерживает режим Always-On, что позволяет лучше видеть циферблат на солнце.

С чего всё началось Устройство работает на базе процессора Apple S5, что делает новинку в 2 раза быстрее одних из самых популярных моделей линейки, Apple Watch Series 3. Что интересно, несмотря на позиционирование часов как “более доступного” девайса, компания предлагает к покупке и версию со встроенной поддержкой eSIM. Ferra вчера в 13:41