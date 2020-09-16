Apple представила «бюджетную модель» часов Apple Watch SE
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Американская компания Apple представила новые «умные» часы Apple Watch 6 и Apple Watch SE. Презентация новинок прошла в штаб-квартире компании в Купертино в режиме онлайн. В Apple Watch 6 установлен процессор S6, экран поддерживает режим Always-On, что позволяет лучше видеть циферблат на солнце.В источнике
С чего всё началось
Устройство работает
на базе процессора Apple S5, что делает новинку в 2 раза быстрее одних из самых популярных моделей линейки, Apple Watch Series 3. Что интересно, несмотря на позиционирование часов как “более доступного” девайса, компания предлагает к покупке и версию со встроенной поддержкой eSIM.
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