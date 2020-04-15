Гаджеты
ВедомостиApple представила новый iPhone SE
Apple представила новый iPhone SE с экраном в 4,7 дюйма (11,9 см). В России версии с 64, 128 или 256 Гб встроенной памяти будут доступны по цене от 39 900 руб. Смартфон представлен в белом, черном и Product (RED) цветах.
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Комментарии
Энергетика
Запасы нефти в США за неделю выросли на 19,2 млн баррелей
Коммерческие запасы нефти в США (без учета стратегического резерва) за неделю, которая завершилась 10 апреля, увеличились на 19,2 баррелей — до 503,6 млн баррелей, говорится в докладе Управления по энергетической информации (EIA).
Rambler News Service 10:51
Общество
В Москве умерли еще семь пациентов с коронавирусом
За прошлые сутки прирост по числу умерших пациентов с коронавирусом стал рекордным — скончались 28 человек, только 11 из них в Москве.
РБК 16:46
Политика
Мария Захарова ответила на русофобское заявление генсека НАТО
Мария Захарова ответила на русофобское заявление генсека НАТО Представитель российского внешнеполитического ведомства сравнила Североатлантический Альянс с детской машинкой на садящихся батарейках.
Экспресс газета 17:31
Авто
В сети появились изображения удлинённого универсала Lada Granta
Lada Granta в кузове универсал обладает не самым вместительным багажником.
Тарантас Ньюс вчера в 11:20
Общество
В московском транспорте введут автоматическую проверку пропусков
Отмечается, что решение по переводу проверки пропусков полностью в автоматический режим было принято по поручению столичного мэра.
Вести.Ru 13:14
Экономика
Путин перечислил дополнительные меры поддержки бизнеса
Президент России Владимир Путин назвал ряд новых мер, направленных на поддержку экономики и бизнеса на фоне пандемии коронавируса.
Газета.Ru 12:53
Происшествия
В Москве задержан стрелок с Окской улицы
Сотрудники полиции сумели задержать 47-летнего мужчину, открывшего стрельбу в своей квартире на юго-востоке Москвы.
Российская газета 15:31
Футбол
Широков считает, что Слуцкого накрыла эйфория
По мнению Широкова, Слуцкого захлестнула эйфория после написания книжек о нем, снимания фильмов. Он подумал, что это он вывел сборную.
ProstoProSport 14:46
Армия и оружие
Взлетел первый истребитель F-15QA для ВВС Катара
Как стало известно из сообщения министерства обороны Катара, заказанный для ВВС страны истребитель F-15QA совершил свой первый полет.
Военное дело 07:23
Экономика
Минэк ответил на критику Генпрокуратуры по поводу букмекерских контор
Генпрокуратура России 14 апреля поручила Минэкономразвития дать правовую оценку обоснованности включения некоторых юридических лиц, включая компании, осуществляющие букмекерскую деятельность, в перечень системообразующих предприятий.
РБК вчера в 11:27
Общество
В ВОЗ спрогнозировали рост числа заболевших коронавирусом в России
Представитель Всемирной организации здравоохранения Мелита Вуйнович заявила, что Россия находится в фазе роста уровня заболеваемости коронавирусной инфекции.
Страна Советов on-line 11:28
Шоу-бизнес
Бабкину перевели из Коммунарки, пишут СМИ
РИА Новости 15:33
Шоу-бизнес
46-летняя Кейт Бекинсейл встречается с молодым музыкантом
Напомним, что до знакомства с Гуди Грейсом, Кейт встречалась с 23-летним коллегой Мэттом Райфом, а после этого с 25-летним комиком Питом Дэвидсоном.
RuNews24.ru вчера в 07:28
Общество
Жителям Подмосковья пояснили, как оформить пропуск
Правительство Московской области пояснило, как жителям Подмосковья оформить цифровой пропуск для перемещения по территории городских округов.
Evo-rus.com 08:51
Общество
«Новая газета» закрыла доступ к материалу по коронавирусу в Чечне
"Новая газета" закрыла доступ на своём сайте к материалу о ситуации с коронавирусом в Чечне по требованию Роскомнадзора, однако в полученном от ведомства письме не были указаны причины такого решения, издание обратится в Генпрокуратуру за разъяснениями, сообщил РИА Новости главный редактор Дмитрий Муратов.
РИА Новости 16:35
Шоу-бизнес
«Катастрофа, разлагающийся монстр»: молодая жена Петросяна в ужасе сбежала от Ивлеевой
Комсомольская правда 16:50
Наука
В ядре Земли в течение миллиардов лет происходила «утечка» железа
Исследование говорит о том, что более тяжелые изотопы железа мигрируют к более низким температурам (в мантию), в то время как более легкие изотопы возвращаются обратно в ядро.
Популярная механика вчера в 05:22
Футбол
Олега Саленко задержали за отсутствие медицинской маски
Бывший форвард киевского «Динамо» и сборной СССР по футболу Олег Саленко был задержан из-за нарушения правил карантина.
Bookmaker-ratings.ru 14:53
Здоровье
Врачи Петербурга получат от 300 тысяч в случае заражения коронавирусом
«В случае смерти медицинского работника в связи с заражением коронавирусной инфекцией – членам семьи медицинского работника предоставляется единовременная выплата в размере 1 миллион рублей», — также отмечается в проекте.
Собака.ru 14:41
Здоровье
«В аду для вас котёл горит»: врач обратился к нарушителям карантина
На сегодняшний день COVID-19 заразились 2 млн человек, более 128 тысяч скончались.
News.ru 11:36
Общество
В Липецкой области вводят пропускной режим
С 17 апреля в Липецке, Чаплыгине и Ельце, а с 15 апреля – в Задонске вводится пропускной режим, сообщили в региональной администрации.
АиФ - Черноземье 02:41
Спорт
В США спортсмены начнут сдавать допинг-тесты дистанционно
По информации издания, спортсмены, допинг-пробами которых заинтересуется Американское антидопинговое агентство (USADA), должны будут самостоятельно сдать анализы мочи и крови дома.
Lenta.ru 16:15
Футбол
«Барселона» может обменять Коутиньо в «Челси» на Канте
Испанская "Барселона" рассматривает возможность приобретения французского полузащитника лондонского "Челси" Н'Голо Канте, с которым английский клуб планирует расстаться, так как его игра не устраивает главного тренера "синих" Фрэнка Лэмпарда.
ProstoProSport 03:54
Общество
В Германии частично снимут ограничительные меры
В Германии частично снимут ограничения в общественной жизни. С таким заявлением выступила канцлер Ангела Меркель.
Вести.Ru 15:23
Шоу-бизнес
Максим Фадеев похудел на 85 килограммов
Максим начал заниматься похудением после того, как его вес достиг 196 килограммов. Эта цифра показалась продюсеру пугающей.
Bimru.ru вчера в 11:56
Происшествия
В Ленобласти возбуждено дело после заражения иностранцев COVID-19
Следователи Ленинградской области завели уголовное дело о нарушении санитарных правил после того, как иностранцы в общежитии во Всеволжском районе заразились коронавирусом.
RT на русском вчера в 17:40
Путешествия
Спрогнозированы сроки начала продажи туров за рубеж
Ранее генеральный директор туроператора TUI Россия Тарас Демура заявил, что Россия возобновит авиасообщение с другими странами не раньше, чем через три месяца.
Lenta.ru 17:20
Общество
Названо число случаев заражения коронавирусом в городах Подмосковья
Красногорск, 14 апреля 2020, 16:46 — REGNUM В Московской области за сутки подтверждено заражение коронавирусом 460 жителей.
REGNUM вчера в 09:46
Политика
Захарова назвала махинацией ситуацию с застрявшими в США школьниками
Захарова отметила, что на все запросы российских дипломатов предоставить имеющуюся информацию американцы не сообщили "ни одной фамилии, ни одного контактного телефона, ни одного города", где находятся учащиеся из России.
Российская газета 16:31