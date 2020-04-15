SE имеет чип Apple A13, как у iPhone 11 и 64 гигабайт встроенной памяти в минимальной комплектации. «Дешевый» iPhone имеет стеклянный корпус с рамкой из металла, который защищен от воды и пыли. Доступны белый, черный и красный цвета корпуса.

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