Гаджеты

Lenta.ruLenta.ruApple представила дешевый iPhone SE

SE имеет чип Apple A13, как у iPhone 11 и 64 гигабайт встроенной памяти в минимальной комплектации. «Дешевый» iPhone имеет стеклянный корпус с рамкой из металла, который защищен от воды и пыли. Доступны белый, черный и красный цвета корпуса.
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Apple представила новый iPhone SE

News.ru11:29

Apple раскрыла подробности о новом бюджетном iPhone

Rambler News Service11:24

Apple выпустила новый маленький iPhone SE. Названа цена в России

Российская газета11:18

Представлен бюджетный iPhone SE за $400

Life.ru11:22

Apple представила новый iPhone SE

Реальное время11:18

Apple представила дешевый iPhone SE

Lenta.ru11:09

Apple показала новый iPhone SE

Телеканал 360°11:09
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Автоматически обработано 7145 источников, обновлено в 11:37, Ашберн

Комментарии

Общество

Ан-225 «Мрия» доставил в Варшаву девять тонн защитных масок

Военное дело 04:50
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Политика

Путин перед заседанием правительства выступит с обращением

Президент России Владимир Путин выступит с обращением в начале заседания правительства, сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК.
РБК 07:11
3,1K
Общество

Путин предложил выделить 23 млрд рублей на поддержку авиакомпаний

Президент России Владимир Путин предложил выделить более 23 млрд рублей в качестве меры по поддержке авиационной отрасли, пострадавшей от ситуации с коронавирусом.
RT на русском 10:13
7
Хоккей

Глухов получит 40 млн рублей за сезон в «Ак Барсе»

Sports.ru вчера в 13:14
2
Здоровье

Названы ранние признаки тяжелой формы коронавируса

Исследователи из Медицинской школы имени Гроссмана при Нью-Йоркском университете назвали ранние признаки тяжелой формы инфекции, вызванной коронавирусом нового типа.
РИА Новости 03:02
14
Здоровье

Врач пермской больницы рассказала, что руководство пытается скрыть вспышку COVID-19 среди медиков

По словам Макаровой, первые пациенты с подозрением на коронавирус в больницу начали поступать 10 марта.
Snob.ru 09:16
4
Политика

ФСБ сообщила о задержании украинских разведчиков в Крыму

«На территории Республики Крым пресечена деятельность главного управления разведки Министерства обороны Украины, направленная на организацию и совершение диверсионно-террористических актов, похищение сведений, содержащих государственную тайну, и вербовку российских граждан»,— сообщили в пресс-службе ФСБ.
Коммерсантъ 09:21
988
Общество

Начал работать сервис по оформлению пропусков в Москве

Оформлять цифровые пропуска для поездок на транспорте начали в Москве, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.
РИАМО 13 апреля в 02:41
26
Игры

Обновление движка и 8К-текстуры: для S.T.A.L.K.E.R.: Clear Sky вышел новый графический мод

Энтузиасты из команды Remaster Studio представили новую графическую модификацию для S.T.A.L.K.E.R.: Clear Sky.
3DNews 05:39
1
Общество

ВОЗ: в России продолжится рост числа зараженных коронавирусом

Представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в России Мелита Вуйнович заявила, что в России все еще продолжается рост зараженных коронавирусом.
Газета.Ru 08:35
34
Общество

В Минздраве оценили сроки снижения числа заражений в Москве

В Москве устойчивое снижение количества людей, заразившихся коронавирусной инфекцией, может наступить уже в июне — июле 2020 года, заявил главный внештатный эпидемиолог Минздрава Николай Брико.
РБК 10:57
55
Футбол

Юран ответил на слова украинского футболиста о Крыме

Бывший футболист сборной России, а ныне главный тренер подмосковного клуба «Химки» Сергей Юран раскритиковал экс-полузащитника национальной команды Украины и московского «Локомотива» Александра Алиева, высказавшегося о территориальной принадлежности Крыма.
ФАН 07:20
Происшествия

Махачкалинец присвоил земельный участок стоимостью 14 млн рублей

Было установлено, что участок мошенник получил по фейковым документам, а именно по поддельному постановлению администрации Махачкалы.
Замана 09:33
Политика

МИД: десятки школьников из России попали в сложную ситуацию в США

Захарова рассказала, что российская сторона теперь пытается получить данные о количестве российских детей, оказавшихся в тяжелой ситуации, выяснить их имена, местонахождение, учебные заведения и контакты ответственных за их пребывание в Штатах.
РИА Новости вчера в 14:36
4,2K
Футбол

Футболисты «Ювентуса» Ругани и Матюиди излечились от коронавируса

Напомним, что Ругани стал первым футболистом в Серии А, заразившимся коронавирусом.
Матч ТВ 09:51
1
Армия и оружие

Китайский истребитель J-20 зависим от российского двигателя

Издание Sohu, говоря об истребителе Chengdu J-20, останавливается на его отличных характеристиках, по которым он не уступает другим самолетам аналогичного поколения.
Политическая Экспертиза 10:47
Политика

На Украине допустили возможность ракетного удара по России

РИА Новости 10:56
4,1K
Финансы

ЦБ объяснил отток ликвидности из банков в марте

Отток ликвидности из российских банков, который наблюдался в марте 2020 года, был связан с ростом спроса на наличные.
Компания 10:11
1
Экономика

Президент предложил обеспечить зарплатные кредиты гарантиями ВЭБ

Президент России Владимир Путин предложил обеспечить гарантиями ВЭБ не менее 75% объема зарплатных кредитов.
Псковская Лента Новостей 10:00
1
Общество

В США назвали самые ранние признаки заболевания COVID-19

Отмечается, что ключевой симптом, по которому можно определить COVID-19 на ранних стадиях, — потеря обоняния при свободных носовых пазухах.
REGNUM 04:27
225
Экономика

Собянин подписал третий пакет мер поддержки столичного бизнеса

«В ближайшие дни совместно с коммерческими банками правительство Москвы запустит беспрецедентную программу кредитной поддержки малого и среднего бизнеса», - написал мэр.
Информационный центр Правительства Москвы 10:31
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Кино

Появились новые кадры из «Дюны» Дени Вильнёва

News.ru вчера в 08:05
36
Общество

Из-за проверки пропусков в московском метро образовались очереди

Известия 02:28
142
Политика

Госдума поменяла дату окончания Второй мировой войны

Устанавливается новый день воинской славы России — «3 сентября — День окончания Второй мировой войны (1945 год)» и одновременно исключается действующая памятная дата «2 сентября — День окончания Второй мировой войны (1945 год)».
REGNUM вчера в 06:10
4,7K
Транспорт

Стало известно о проблемах при проверке пропусков москвичей в такси

Московская система проверки цифровых пропусков, при помощи которой c 15 апреля водитель такси должен проверять подлинность пропуска пассажира перед поездкой, работает со сбоями.
Lenta.ru 10:50
6
Футбол

Бразильцы «Ахмата» пожаловались на невозможность вернуться на родину

Газета.Ru 12 апреля в 14:29
2
Экономика

«Газпром» может направить на дивиденды за 2019 год 30% чистой прибыли

Правление «Газпрома» предложило совету директоров компании выплатить дивиденды по итогам 2019 года в размере 15,24 рубля на акцию, говорится в сообщении газового холдинга.
Rambler News Service вчера в 13:16
8
Здоровье

Психолог назвал наиболее уязвимых для коронавируса людей

Наиболее беззащитными перед коронавирусом являются люди, которые считают себя неуязвимыми. Об этом сообщил психолог Сергей Ланг.
Вечерняя Москва 06:29
31
Общество

В Тульской области запретили работу садовых и строительных магазинов

Изменения в указ №12 «О дополнительных мерах, принимаемых в связи с введением режима повышенной готовности на территории Тульской области» внёс губернатор Алексей Дюмин.
REGNUM вчера в 15:42
99
Общество

Собянин предупредил, что контроль за пропусками усилится

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что контроль за цифровыми пропусками, разрешающими передвижение по городу, будет усиливаться с каждым днем, пишет "Интерфакс".
Газета.Ru 11:12
37
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