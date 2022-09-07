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Apple представила iPhone 14 и iPhone 14 Plus c увеличенными экранами

Apple представила базовые iPhone 14 и iPhone 14 Plus c увеличенным экраном, в моделях Pro пропадет "челка", а вместо физического слота для сим-карт в США появится возможность использовать только виртуальные.
РИА Новости
Телефоны оснащены экранами в 6,1 и 6,7 дюйма. iPhone 14 и iPhone 14 Plus будут доступны в пяти цветах.
РИА Новости
По словам Apple, утраширокоугольная камера получила трёхкратное улучшение при съёмке при плохом освещении.
3DNews
Цена на iPhone 14 в США стартует с отметки $799 за базовую версию со 128 Гб памяти.
РБК

Подробнее о событии

Новые iPhone 14 без сим-карты выставят на продажу только в США
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Apple представила iPhone 14 и iPhone 14 Plus c увеличенными экранами
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