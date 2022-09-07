РИА НовостиApple представила iPhone 14 и iPhone 14 Plus c увеличенными экранамиApple представила базовые iPhone 14 и iPhone 14 Plus c увеличенным экраном, в моделях Pro пропадет "челка", а вместо физического слота для сим-карт в США появится возможность использовать только виртуальные.РИА НовостиТелефоны оснащены экранами в 6,1 и 6,7 дюйма. iPhone 14 и iPhone 14 Plus будут доступны в пяти цветах.РИА НовостиПо словам Apple, утраширокоугольная камера получила трёхкратное улучшение при съёмке при плохом освещении.3DNewsЦена на iPhone 14 в США стартует с отметки $799 за базовую версию со 128 Гб памяти.РБКЧитать далееСвернутьPiter.tvPiter.tvДума ТВСахалин и КурилыЯкутия DailySuperplanshet.ruITZine.ruКанобуРоссийская газетаСекрет фирмыСахалин и КурилыThe GEEKЧемпионатГазета.RuВечерняя МоскваФонтанка.РуYA62.ruМосква онлайнAtas.infoiTCrumbs.ruСобака.ruPrimpress.ruRZN.infoАлтапрессРосбалтiXBT.comLive24Подробнее о событииНовые iPhone 14 без сим-карты выставят на продажу только в СШАТелеканал 360°23:45Apple официально объявила дату презентации новых айфоновПервое Студенческое агентство5 сентября в 13:37Apple представила iPhone 14 и iPhone 14 Plus c увеличенными экранамиРИА Новостивчера в 14:38IPhone 14 и iPhone 14 Plus официально представлены на мероприятии AppleИгромания.рувчера в 14:25Apple официально представляет iPhone 14BFM.ruвчера в 14:15Всё, что показала Apple: iPhone 14 и 14 Pro, часы Apple Watch 8 и Watch Ultra, наушники Apple AirPods 2ITZine.ruвчера в 15:30IPhone 14, iPhone 14 Pro и iPhone 14 Pro Max сравнили с предшественниками по времени работыiXBT.com00:31Показать ещёОценить1,9KПоделиться