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Apple представила iPhone 14 и iPhone 14 Plus c увеличенными экранами

Телефоны оснащены экранами в 6,1 и 6,7 дюйма. iPhone 14 и iPhone 14 Plus будут доступны в пяти цветах.
РИА Новости
В iPhone 14 Pro используется 6,1-дюймовая панель, тогда как iPhone 14 Pro Max получил 6,7-дюймовый экран.
3DNews
Селфи-камера впервые получила функцию автофокуса.
Игромания.ру
Также устройства получат поддержку Photonic Engine для более детальных снимки при низком освещении. iPhone 14 Pro и Pro Max можно будет купить с 16 сентября за $999 и $1099 соответственно.
Игромания.ру

Подробнее о событии

Сколько работают iPhone 14 Pro и iPhone 14 Pro Max без подзарядки. Официальные данные
iXBT.com00:05
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Презентация Far Out от Apple начнется в 20 часов вечера по московскому времени
FBM.ruвчера в 12:13
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