Гаджеты
КоммерсантъApple представила наушники AirPods Pro с шумоподавлением
Американская корпорация Apple представила AirPods Pro — новую версию Bluetooth-наушников с шумоподавлением. Отличительной особенностью нового устройства станет возможность переключаться между режимом шумоподавления и обычным режимом.
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Общество
Мария Бутина прилетела в родной Барнаул
Вести.Ru 19:27
Армия и оружие
Тело аль-Багдади сбросили в море
Тело главаря террористической группировки «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) Абу Бакра аль-Багдади, которого американцы в очередной раз ликвидировали, было сброшено в море.
REGNUM 17:04
Кино
Сценаристы «Игры престолов» признались в своей некомпетентности
Сценаристы шоу "Игра престолов" Дэвид Бениофф и Д.Б.Уайсс на кинофестивале в Остине (Техас) признались фанатам в своей некомпетентности и в том, что они были не готовы экранизировать такую масштабную сагу, сообщает Vanity Fair.
РИА Новости 17:06
Происшествия
Пожилой мужчина открыл стрельбу в мечети на юге Франции
Пожилой мужчина расстрелял прихожан мечети в городе Байонна на юге Франции, двое получили ранения.
ТАСС 13:18
Происшествия
В якутском селе ведутся работы по восстановлению теплоснабжения
SakhaPress.ru 10:26
Армия и оружие
Стрелков заявил о сотнях ополченцев ДНР, погибших в Сирии
В ответ на реплику экс-главы Минобороны ДНР ведущий программы заявил, что Стрелков, выступая с такими резкими заявлениями, должен предоставить списки погибших.
URA.Ru 16:13
Происшествия
В Алтайском крае объявили траур по погибшим в крупном ДТП
В Алейском районе Алтайского края 28 октября объявлено днем траура после крупного ДТП с восемью жертвами: утром на трассе произошло лобовое столкновение частного микроавтобуса и минивэна.
Российская газета 26 октября в 08:24
Происшествия
Путин наградил бортпроводницу аварийно севшего в Нижнеангарске Ан-24
Президент России Владимир Путин наградил медалью Нестерова бортпроводницу самолета Ан-24 Елену Лапуцкую, которая спасла 43 пассажиров при аварийной посадке воздушного судна в Нижнеангарске, Бурятия.
Известия 11:12
Общество
Названы регионы России с самым низким уровнем безработицы
Самый низкий уровень безработицы в России (1,3%) в июне — августе 2019 г. зафиксирован в Москве.
RT на русском вчера в 18:16
Политика
Посольство России прокомментировало отказ США в выдаче Ярошенко
Посольство России в США возмущено отказом Вашингтона в выдаче российского лётчика Константина Ярошенко.
RT на русском 18:40
Авто
Украинский ЗАЗ перешел на выпуск офисов на колесах
Украинский ЗАЗ продолжает хвататься за любую возможность остаться на плаву без производства легковых автомобилей, которое завершилось несколько лет назад.
Российская газета 11:00
Общество
В Steam началась распродажа, посвященная Хеллоуину
Сегодня в 20:00 в Steam началась распродажа, посвященная празднику Хеллоуина.
Dota2.ru 16:04
Кино
Режиссер Дэвид Линч получил почетный «Оскар»
Режиссер Дэвид Линч получил почетный «Оскар» за вклад в кинематограф, говорится в сообщении в Twitter-аккаунте американской киноакадемии.
Rambler News Service 02:11
Политика
Президент Аргентины признал поражение на выборах главы государства
Rambler News Service 03:40
Шоу-бизнес
Гарик Харламов прокомментировал эротическую сцену с женой
Резидент Comedy Club Гарик Харламов прокомментировал эротическую сцену с его супругой Кристиной Асмус в фильме "Текст" по роману Дмитрия Глуховского.
РИА Новости 08:45
Кино
Завершены съемки нового фильма о Джеймсе Бонде
Коммерсантъ 26 октября в 13:18
Футбол
«Зенит» интересуется бразильским защитником «Ромы»
Петербургский «Зенит» интересуется бразильским защитником клуба «Рома» Жуаном Жесусом.
Мойка78 17:01
Технологии
Сбербанк запустил новое приложение для похода в рестораны
Приложение носит название SberFood, оно доступно как в AppStore, так и Google Play. Действует приложение с 27 октября.
7 канал Красноярск 04:46
Происшествия
Жителей Магадана разбудило землетрясение
Как сообщает ГУ МЧС по региону со ссылкой на магаданское отделение геофизической службы РАН, эпицентр находился на глубине 15 километров, в 61 километре к северо-востоку от Магадана и в 37 километрах северо-восточнее поселка Ола.
Российская газета 20:48
Наука
Прародину человечества нашли в Южной Африке
Как сообщает ToDay News Ufa источник журнал Nature, колыбелью человека современного типа является юг Африки.
ToDay News Ufa 13:27
Экономика
В Минэкономразвития предложили изменить подход к учету бедности
В Минэкономразвития предложили изменить порядок статистического измерения уровня бедности в России.
Газета.Ru 20:37
Армия и оружие
Большинство немцев выступает против ввода войск бундесвера в Сирию
Напомним, министр обороны Германии Аннегрет Крамп-Карренбауэр 23 октября выступила с предложением провести интернациональную военную операцию на севере Сирии.
Красная весна 26 октября в 17:15
Шоу-бизнес
Обманутая Лолита требует признать брак с неверным мужем фиктивным
Лолита Милявская, которая давно не общается с мужем, тренером по сквошу, Дмитрием Ивановым, настаивает на том, чтобы их брак был признан фиктивным.
Вечерний курьер 11:36
Шоу-бизнес
Наталья Рудова призвала к бойкоту всех шоу Малахова
Стоит напомнить, первую публикацию рудовой поддержала ее коллега, звезда «Универа» Настасья Самбурская, которая подтвердила, что тоже получала от Малахова предложения заняться эскортом.
Дни24 вчера в 08:52
Хоккей
Малкин подтвердил наличие гражданства США
Нападающий сборной России и клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Питтсбург Пингвинз" Евгений Малкин подтвердил наличие гражданства США, сообщает "Спорт-Экспресс".
Газета.Ru 13:19
Авто
На продажу выставили копию буксировщика из мультфильма «Тачки»
В американском Кливленде продаётся реплика персонажа Мэтр из анимационного фильма «Тачки».
Тарантас Ньюс 09:40
Политика
Шефчович разочарован итогами консультаций с Россией и Украиной по газу
Замглавы Еврокомиссии по энергосоюзу Марош Шефчович на пресс-конференции заявил, что разочарован итогами трёхсторонних консультацией по газу между Россией, ЕС и Украиной, которые прошли в Брюсселе в понедельник, 28 октября.
RT на русском 12:38