Гаджеты
КоммерсантъApple представила наушники AirPods Pro с шумоподавлением
Американская корпорация Apple представила AirPods Pro — новую версию Bluetooth-наушников с шумоподавлением. Отличительной особенностью нового устройства станет возможность переключаться между режимом шумоподавления и обычным режимом.
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Для социофобов. Apple анонсировала новые беспроводные наушники AirPods Pro с шумопоглощением
Фонтанка.Рувчера в 13:54
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