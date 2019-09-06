Американская корпорация Apple представила AirPods Pro — новую версию Bluetooth-наушников с шумоподавлением. Отличительной особенностью нового устройства станет возможность переключаться между режимом шумоподавления и обычным режимом.

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Путешествия Отдых в Турции может подорожать В Турции может появиться новый налог, который обяжут платить все объекты размещения, включая отели на популярных у россиян курортах, сообщает АТОР.

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