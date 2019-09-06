Гаджеты

КоммерсантъКоммерсантъApple представила наушники AirPods Pro с шумоподавлением

Американская корпорация Apple представила AirPods Pro — новую версию Bluetooth-наушников с шумоподавлением. Отличительной особенностью нового устройства станет возможность переключаться между режимом шумоподавления и обычным режимом.
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Представлены наушники AirPods Pro с активным шумоподавлением

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Для социофобов. Apple анонсировала новые беспроводные наушники AirPods Pro с шумопоглощением

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Автоматически обработано 7065 источников, обновлено в 01:31, Вашингтон
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