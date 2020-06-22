Гаджеты
КоммерсантъApple представила новую операционную систему iOS 14
Американская корпорация Apple на всемирной конференции для разработчиков WWDC 2020 анонсировала новую версию своей операционной системы — iOS 14.
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Армия и оружие
ПВО Сирии отразила атаку рядом с базой Хмеймим
Коммерсантъ 16:55
Общество
Москва переходит к новому этапу снятия ограничений
Еще раз проанализировав ситуацию, взвесив все за и против, посоветовавшись со специалистами, считаю возможным сделать следующий очень серьезный шаг по выходу из санитарных ограничений.
Российская газета 11:17
Авто
С 1 июля российских водителей ждет ряд нововведений
Эксперты газеты «Аргументы и Факты» назвали самые знаковые нововведения для российских водителей, которые вступят в силу с 1 июля 2020 года.
Автоновости дня вчера в 23:06
Технологии
Microsoft закрывает стриминговую платформу Mixer
Американская корпорация Microsoft объявила о закрытии платформы для видеостриминга Mixer и переводе всех своих партнеров в другой сервис Facebook Gaming.
Коммерсантъ 15:18
Шоу-бизнес
Гарик Харламов и Кристина Асмус объявили о разводе
Шоумен Гарик Харламов и актриса Кристина Асмус намерены развестись после восьми лет отношений.
RT на русском 13:25
Культура
Церемония вручения «Золотого глобуса» состоится в феврале 2021 года
Организаторы церемонии вручения кинопремии "Золотой глобус" перенесли мероприятие на февраль 2021 года.
Москва 24 13:47
Энергетика
В России увеличили субсидии по переводу транспорта с бензина на газ
Напомним, увеличить долю госсубсидий на перевод автомобилей с бензина на газомоторное топливо с 30% до 60% ранее предложил министр энергетики Александр Новак.
Коммерсантъ вчера в 05:31
Политика
МИД раскрыл детали переговоров с США в Вене
"В соответствии с поручением президентов двух стран было продолжено обсуждение перспектив контроля над вооружениями, включая вопрос о продлении Договора о СНВ и поддержания стабильности и предсказуемости в условиях прекращения действия Договора о РСМД, а также в целом комплексного диалога по разрешению проблем в сфере международной безопасности", - говорится в сообщении МИД РФ по итогам встречи.
РИА Новости 14:16
Происшествия
Адвокат назвал причину пьяной езды Ефремова
Известия 00:18
Политика
Грузинский журналист Габуния снова оскорбил Путина
Грузинский журналист Георгий Габуния грубо высказался в адрес российского президента Владимира Путина, передает РИА "Новости".
Газета.Ru 11:02
Происшествия
Верзилова арестовали на 15 суток за нецензурную брань
Мещанский суд Москвы в понедельник назначил 15 суток административного ареста издателю "Медиазоны" и участнику Pussy Riot Петру Верзилову за нецензурную брань в общественном месте, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
РИА Новости 11:29
Политика
Партии Вучича предсказали победу на парламентских выборах в Сербии
Взгляд.ру вчера в 15:26
Шоу-бизнес
Шнуров высмеял звезд, агитирующих за поправки в Конституцию
Bimru.ru вчера в 02:46
Армия и оружие
Макрон заявил о «смерти мозга» НАТО после инцидента с кораблем Турции
Инцидент, который произошел между кораблями Франции и Турции в Средиземном море, — это иллюстрация смерти мозга НАТО.
РБК 16:47
Происшествия
Популярный Instagram-блогер погибла в ДТП на Бали
Девушка рассказывала в Instagram о работе на фрилансе, вдохновляла подписчиков преодолевать себя.
Интерфакс 05:50
Политика
Украина продолжит разрывать соглашения с Россией
На Украине проводится ревизия двусторонних соглашений с Россией.
Lenta.ru 14:38
Армия и оружие
На Украине допустили удар новой ракетой по Крыму и Новороссийску
На Украине заявили, что Киев получил возможность вести гораздо более агрессивную политику и диктовать России свои условия в Черном и Азовском морях - такие выводы украинские СМИ и эксперты сделали после успешных испытаний в Одессе противокорабельного ракетного комплекса РК-360МЦ "Нептун".
Газета.Ru вчера в 02:34
Единоборства
Александр Волков прокомментировал поражение от Кёртиса Блэйдса
Представитель России, боец смешанных единоборств Александр Волков высказался о результатах поединка с американцем Кертисом Блэйдсом в рамках турнира UFC Вегас 3, который прошел в Лас-Вегасе.
Vprognoze.ru 03:07
Здоровье
Конгресс татар в Челнах написал открытое письмо по поводу коронавируса
Глава организации сослался на имеющиеся у отделения конгресса татар данные, по которым с признаками коронавируса в больницы Челнов ежедневно обращаются до 200 человек, при этом в медицинских учреждениях на лечение оставляют только 50-60 из них, которые «буквально умирают от удушья».
Inkazan 03:32
Общество
Гособвинение запросило для Серебренникова 6 лет колонии
Для бывшего директора «Гоголь-центра» Алексея Малобродского прокуратура просит 5 лет лишения свободы, для двух других обвиняемых -- бывшего директора департамента господдержки искусства Минкульта РФ Софьи Апфельбаум и экс-гендиректора «Седьмой студии» Юрия Итина -- по 4 года.
Коммерсантъ 05:38
Экономика
Ювелирные сети сокращают число магазинов
Ювелирные сети сокращают число магазинов Падение спроса на ювелирные изделия на фоне кризиса, ограничений из-за COVID-19 и уменьшения доходов вынуждает игроков сокращать присутствие в рознице.
Коммерсантъ вчера в 17:59
Музыка
Победы на «Евровидении-2008» лишили Диму Билана
Сама же Лорак очень обрадовалась запоздалой онлайн-победе и разместила в своем Instagram-аккаунте итоговую таблицу, сопроводив текстом о том, что очень рада получить подобные новости из Европы.
Live24 05:31
Футбол
Гол Криштиану Роналду помог «Ювентусу» победить «Болонью»
«Ювентус» одержал убедительную победу в матче 27-го тура Серии А. Туринцы в гостях победили «Болонью» со счетом 2:0. Счет в этой встрече был открыт на 23-й минуте.
Bookmaker-ratings.ru 17:53
Интернет
Разработчик из США вступился за сервис Hey в войне с Apple
На своем сайте Боз собрал список приложений, которые, по его мнению, также нарушают правила App Store, но при этом не подвергаются гонениям со стороны Apple.
ИА Красная Весна 20 июня в 18:29
Гаджеты
NVIDIA готовит к выпуску видеокарты GeForce RTX 3090 и 3080
В сети появилась информация об этих видеокартах, включая прогнозы экспертов относительно их поступления в продажу.
Evo-rus.com 20 июня в 10:22
Шоу-бизнес
У сына Джигана и Самойловой появились проблемы со здоровьем
Как оказалось, проблема со здоровьем имеется у ее маленького четырехмесячного сына Давида.
RuNews24.ru 01:17
Космос
Ассиметрию Луны связали с радиоактивными изотопами в ее мантии
Планетологи выяснили, что различия между видимой и обратной сторонами Луны могут быть связаны с тем, что радиоактивные элементы распределены по ее мантии неоднородно.
ТАСС Наука 10:04