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Гаджеты Apple представила watchOS 7 с отслеживанием сна В рамках WWDC 2020 компания Apple анонсировала последнюю версию своей операционной системы для смарт-часов – WatchOS 7. Новая ОС включает новые циферблаты, новые типы тренировок и отслеживание сна.

Общество Поиск источника токсичного бензола на МКС закончился неудачей NASA сообщило, что поиск источника токсичного бензола в атмосфере Международной космической станции (МКС) закончился неудачей из-за сбоя анализатора воздуха при проведении замеров в российском сегменте. 108

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Происшествия Родители убитой аспирантки отказались от гражданского иска к Соколову Санкт-Петербург, 22 июня 2020, 17:54 — REGNUM Родители убитой историком Олегом Соколовым аспирантки СПбГУ Анастасии Ещенко отказались от гражданского иска за причинение морального вреда. 24

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Политика Противник Лукашенко на выборах назвал причины протестов в Белоруссии Активизацию протестов Цепкало в разговоре с РБК объяснил падением экономического уровня жизни граждан, усталостью от правления одного человека и отсутствием политических свобод.

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