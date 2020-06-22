Гаджеты
КоммерсантъApple представила новую операционную систему iOS 14
Американская корпорация Apple на всемирной конференции для разработчиков WWDC 2020 анонсировала новую версию своей операционной системы — iOS 14.
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Подполковник полиции в Курской области задержан за госизмену
По информации ТАСС, спецслужбы задержали начальника районного отдела МВД управления министерства по Курской области подполковника полиции Борзенкова Дмитрия Александровича 1981 года рождения.
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Гособвинение запросило для Серебренникова 6 лет колонии
Для бывшего директора «Гоголь-центра» Алексея Малобродского прокуратура просит 5 лет лишения свободы, для двух других обвиняемых -- бывшего директора департамента господдержки искусства Минкульта РФ Софьи Апфельбаум и экс-гендиректора «Седьмой студии» Юрия Итина -- по 4 года.
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Шоумен Гарик Харламов и актриса Кристина Асмус намерены развестись после восьми лет отношений.
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Футбол
Агент: «Несколько европейских клубов звонили по поводу Фомина»
Агент полузащитника «Уфы» Даниила Фомина Александр Маньяков высказался о будущем своего клиента.
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С 1 июля российских водителей ждет ряд нововведений
Эксперты газеты «Аргументы и Факты» назвали самые знаковые нововведения для российских водителей, которые вступят в силу с 1 июля 2020 года.
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«Ювентус» победил «Болонью» в матче чемпионата Италии
Аргументы и Факты 19:28
Происшествия
Двое украинцев осуждены в Крыму за контрабанду тестостерона
"Армянский городской суд вынес приговоры в отношении граждан Украины, в соответствии с которыми они признаны виновными в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 226.1 УК РФ (контрабанда сильнодействующих веществ) и приговорил их к лишению свободы сроком на шесть месяцев с отбыванием наказания в колонии общего режима", - говорится в сообщении.
ИА Крыминформ 03:22
Общество
Работодателей освободили от оплаты больничных и отпусков
Работодатели больше не будут оплачивать своим сотрудникам больничные и отпуска, средства поступят гражданам напрямую из Фонда соцстрахования.
Peterburg2.ru вчера в 16:14
Гаджеты
Apple представила watchOS 7 с отслеживанием сна
В рамках WWDC 2020 компания Apple анонсировала последнюю версию своей операционной системы для смарт-часов – WatchOS 7. Новая ОС включает новые циферблаты, новые типы тренировок и отслеживание сна.
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Похудевшая Надежда Бабкина похвасталась новым образом
70-летняя народная артистка предстала перед поклонниками с новой прической и в элегантном наряде.
MedikForum.ru 08:23
Общество
Поиск источника токсичного бензола на МКС закончился неудачей
NASA сообщило, что поиск источника токсичного бензола в атмосфере Международной космической станции (МКС) закончился неудачей из-за сбоя анализатора воздуха при проведении замеров в российском сегменте.
Газета.Ru 17:54
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Были названы способности российского боевого лазера «Пересвет»
Военные эксперты назвали возможности, на которые способен новый российский боевой лазер «Пересвет».
МедиаПоток 11:44
Политика
МИД прокомментировал переговоры России и США в Вене
В МИД России сообщили, что на переговорах Москвы и Вашингтона по стратегической стабильности стороны подняли вопрос продления ДСНВ.
RT на русском 14:23
Футбол
Гендиректор «Уфы» высказался о ситуации с коронавирусом в команде
Генеральный директор футбольного клуба «Уфа» Шамиль Газизов рассказал о ситуации с коронавирусом в команде.
RT на русском 18:04
Армия и оружие
Турция закупает дроны-камикадзе для борьбы против «Панцирей»
Дроны ориентированы, прежде всего, для тактики роя до двадцати единиц.
Evo-rus.com 06:35
Происшествия
Родители убитой аспирантки отказались от гражданского иска к Соколову
Санкт-Петербург, 22 июня 2020, 17:54 — REGNUM Родители убитой историком Олегом Соколовым аспирантки СПбГУ Анастасии Ещенко отказались от гражданского иска за причинение морального вреда.
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РБК 19 июня в 23:53
Армия и оружие
Макрон привел доказательство «смерти мозга» НАТО
Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что инцидент между кораблями Франции и Турции в Средиземном море доказывает «смерть мозга» НАТО.
Известия 16:53
Происшествия
Дерево упало на машину из-за удара молнии в Иркутской области
В Иркутской области из-за непогоды зарегистрировано несколько происшествий с падением деревьев.
Известия 08:33
Экономика
Счетная палата выявила миллиардные нарушения при реализации госпрограмм
"Оба ведомства в отчетном году не обошлись без нарушений и недостатков", - говорится в заключении Счетной палаты и это самая корректная из возможных формулировок.
Газета.Ru 13:31
Политика
Противник Лукашенко на выборах назвал причины протестов в Белоруссии
Активизацию протестов Цепкало в разговоре с РБК объяснил падением экономического уровня жизни граждан, усталостью от правления одного человека и отсутствием политических свобод.
РБК 16:43
Игры
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CD Projekt RED провела закрытую презентацию Cyberpunk 2077.
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Политика
В Китае готовятся к отключению от долларовых платежных систем
Пекин, 23 июня 2020, 00:11 — REGNUM Власти Китайской Народной Республики всерьез готовятся к отключению страны от долларовой платежной системы.
REGNUM 17:11
Гаджеты
Какие iPhone получат iOS 14. Список моделей
Все смартфоны Apple, которые получили возможность перейти на версию iOS 13, получат iOS 14.
Российская газета 04:45
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Ювелирные сети сокращают число магазинов
Ювелирные сети сокращают число магазинов Падение спроса на ювелирные изделия на фоне кризиса, ограничений из-за COVID-19 и уменьшения доходов вынуждает игроков сокращать присутствие в рознице.
Коммерсантъ вчера в 17:59
Экономика
Голикова считает средний доход граждан РФ маленьким
Вице-премьер РФ Татьяна Голикова заявила, что средний доход россиян в годовом выражении является маленьким, передает ТАСС.
Газета.Ru 14:26
Происшествия
В Ленобласти дачник расстрелял лодку с отдыхающими
В Ленинградской области на озере Любимовском была расстреляна лодка с отдыхающими.
Российская газета 03:26