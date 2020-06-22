Гаджеты

КоммерсантъКоммерсантъApple представила новую операционную систему iOS 14

Американская корпорация Apple на всемирной конференции для разработчиков WWDC 2020 анонсировала новую версию своей операционной системы — iOS 14.
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Для бывшего директора «Гоголь-центра» Алексея Малобродского прокуратура просит 5 лет лишения свободы, для двух других обвиняемых -- бывшего директора департамента господдержки искусства Минкульта РФ Софьи Апфельбаум и экс-гендиректора «Седьмой студии» Юрия Итина -- по 4 года.
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"Армянский городской суд вынес приговоры в отношении граждан Украины, в соответствии с которыми они признаны виновными в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 226.1 УК РФ (контрабанда сильнодействующих веществ) и приговорил их к лишению свободы сроком на шесть месяцев с отбыванием наказания в колонии общего режима", - говорится в сообщении.
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Работодателей освободили от оплаты больничных и отпусков

Работодатели больше не будут оплачивать своим сотрудникам больничные и отпуска, средства поступят гражданам напрямую из Фонда соцстрахования.
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Apple представила watchOS 7 с отслеживанием сна

В рамках WWDC 2020 компания Apple анонсировала последнюю версию своей операционной системы для смарт-часов – WatchOS 7. Новая ОС включает новые циферблаты, новые типы тренировок и отслеживание сна.
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Поиск источника токсичного бензола на МКС закончился неудачей

NASA сообщило, что поиск источника токсичного бензола в атмосфере Международной космической станции (МКС) закончился неудачей из-за сбоя анализатора воздуха при проведении замеров в российском сегменте.
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Были названы способности российского боевого лазера «Пересвет»

Военные эксперты назвали возможности, на которые способен новый российский боевой лазер «Пересвет».
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МИД прокомментировал переговоры России и США в Вене

В МИД России сообщили, что на переговорах Москвы и Вашингтона по стратегической стабильности стороны подняли вопрос продления ДСНВ.
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Счетная палата выявила миллиардные нарушения при реализации госпрограмм

"Оба ведомства в отчетном году не обошлись без нарушений и недостатков", - говорится в заключении Счетной палаты и это самая корректная из возможных формулировок.
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Противник Лукашенко на выборах назвал причины протестов в Белоруссии

Активизацию протестов Цепкало в разговоре с РБК объяснил падением экономического уровня жизни граждан, усталостью от правления одного человека и отсутствием политических свобод.
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В сети появились фотографии с закрытой презентации Cyberpunk 2077

CD Projekt RED провела закрытую презентацию Cyberpunk 2077.
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В Китае готовятся к отключению от долларовых платежных систем

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Ювелирные сети сокращают число магазинов Падение спроса на ювелирные изделия на фоне кризиса, ограничений из-за COVID-19 и уменьшения доходов вынуждает игроков сокращать присутствие в рознице.
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