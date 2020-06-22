Гаджеты

КоммерсантъКоммерсантъApple представила новую операционную систему iOS 14

Американская корпорация Apple на всемирной конференции для разработчиков WWDC 2020 анонсировала новую версию своей операционной системы — iOS 14.
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