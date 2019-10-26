Гаджеты
РИА НовостиApple представила новые беспроводные наушники AirPods Pro
Компания Apple представила беспроводные наушники AirPods Pro. В новой версии они стали вакуумными и получили функцию активного шумоподавления.
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Хоккей
«Нефтехимик» отыгрался с 0:3 и победил «Адмирал»
Советский спорт 14:24
Хоккей
Тарасенко пропустит пять месяцев из-за травмы
РИА Новости 12:14
Политика
Новак рассказал о трехсторонних консультациях с Украиной по газу
Министр энергетики России Александр Новак рассказал о прошедших трехсторонних консультациях при участии России, Украины и ЕС о поставках газа.
Газета.Ru 12:33
Общество
В Калифорнии эвакуируют 180 тысяч жителей из-за пожара
В Калифорнии эвакуируют 180 тысяч жителей из-за лесного пожара. Об этом сообщает РИА "Новости".
РЕН ТВ вчера в 11:52
Культура
Скончался художник Николай Касаткин
На 88-ом году жизни скончался художник Николай Касаткин.
Вечерняя Москва 14:40
Политика
Болгария высылала российского дипломата за шпионаж
Власти Болгарии выдворили из страны российского дипломата из-за подозрений в шпионаже в пользу Москвы.
Газета.Ru 13:43
Общество
Бизнес-омбудсмен допустила создание в Москве частных СИЗО
Московское бизнес-сообщество предложило создать в столице первые в стране частные следственные изоляторы.
РБК 09:28
Шоу-бизнес
Лолита потребует признать свой брак фиктивным
Взгляд.ру 12:31
Космос
Американский космоплан X-37B вернулся с секретной миссии
Секретная миссия X-37B завершилась через 780 дней пребывания на околоземной орбите. Предыдущий рекорд космоплана - 718 дней.
ТАСС вчера в 18:07
Общество
Драка произошла из-за переименования проспекта Бандеры в киевском суде
Противники и сторонники переименования Московского проспекта и проспекта Генерала Ватутина в проспекты имени Степана Бандеры и Романа Шухевича подрались в суде Киева, сообщил сайт RT со ссылкой на «Диалог.UA».
Телеканал 360° 11:33
Армия и оружие
В Кремле прокомментировали сообщения о ликвидации лидера ИГ
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал сообщения о ликвидации американцами главаря террористической группировки «Исламское государство»* Абу Бакра аль-Багдади.
RT на русском 06:55
Политика
Трамп назвал Зеленского «новым президентом России»
Президент США Дональд Трамп назвал украинского коллегу Владимира Зеленского "новым президентом России".
РИА Новости 13:15
Автоспорт
Марко вернул Квята в число претендентов на место в Red Bull
Спортивный консультант Red Bull Хельмут Марко, заявивший ранее, что в следующем сезоне российский гонщик Toro Rosso Даниил Квят не является кандидатом в основную команду, опроверг свои же слова.
RT на русском 14:19
Политика
В офисе Зеленского заявили о вывозе оружия националистов из Золотого
Украинская полиция изъяла и вывезла оружие, о котором шла речь в поселке Золотое на юго-востоке страны во время спора президента Владимира Зеленского с националистами, выступающими против разведения сил.
РИА Новости вчера в 17:23
Транспорт
Стали известны тарифы на проезд по трассе М-11 из Москвы в Петербург
В сообщении говорится, что пользователям не стоит опасаться чрезмерного завышения тарифов, как это произошло несколько лет назад на участке компании-концессионера (15-58 км) М-11 "Москва - Санкт-Петербург", поскольку предельный максимальный размер тарифа на подконтрольных госкомпании участках регулируется законодательно.
Интерфакс 05:45
Путешествия
Туроператоры предупредили о «налоге на проживание» в Турции
В Турции с 1 апреля 2020 года начнет действовать «налог на проживание» туристов в отелях. Об этом сообщает Ассоциация туроператоров России.
РБК 06:46
Спорт
Сулейманов объяснил, почему Месси круче Нурмагомедова
Нападающий «Краснодара» Магомед-Шапи Сулейманов считает, что форвард «Барселоны» Лионель Месси имеет большее значение для мирового спорта, чем чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов.
Матч ТВ 14:13
Шоу-бизнес
На Троекуровском кладбище откроют памятник Николаю Караченцову
Николай Караченцов скончался 26 октября прошлого года после продолжительной болезни, не дожив один день до 74-летия.
Говорит Москва вчера в 02:21
Шоу-бизнес
Заворотнюк подарила маме автомобиль за два миллиона рублей
За годовалой девочкой, доченькой актрисы Анастасии Заворотнюк ухаживает родная бабушка - 76-летняя мама тяжелобольной артистки, сообщает информационно-аналитическое издание evo-rus.com.
Evo-rus.com 03:24
Происшествия
Девушки похитили алюминиевую статую Дзюбы в Подмосковье
Sportbox.RU 14:29
Общество
Минпромторг проведет эксперимент по приему бутылок и банок в магазинах
До конца 2019 года Минпромторг планирует определить виды потребительской тары, пригодной к массовому сбору для переработки и повторного использования, рассказали в министерстве.
РБК 13:11
Шоу-бизнес
Помолодевшую Аллу Пугачеву приняли за Кристину Орбакайте
Некоторые из подписчиков упомянули об этом в комментариях, признавшись, что не сразу узнали примадонну на фото, подумав, что рядом с Гарри запечатлена именно Орбакайте.
Bimru.ru вчера в 05:44
Экономика
Алекперов лично опроверг слухи о продаже ЛУКОЙЛа «Сургутнефтегазу»
Глава и совладелец ЛУКОЙЛа Вагит Алекперов заявил, что ни он, ни другие менеджеры не собираются продавать свои акции компании и таких предложений в последние недели не поступало.
РБК 11:34
Армия и оружие
США будут силой отвечать на попытки захвата нефтяных месторождений в Сирии
РИА Новости 13:46
Технологии
Facebook научили бороться с распознаванием лиц на видео
В компании отмечают, что алгоритм меняет лицо человека на видео на немного искаженную версию.
Профиль вчера в 15:16
Происшествия
Суд арестовал застрелившего сослуживцев в Забайкалье солдата
RT на русском 09:41
Общество
Песков поставил под сомнение данные о массовом закрытии бизнеса в РФ
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что данные Кремля по активности малого и среднего бизнеса в стране значительно разошлись со сведениями Министерства экономического развития, сообщает ТАСС.
Газета.Ru 09:23
Происшествия
Экс-премьер Дагестана признан виновным в растрате 41 млн рублей
Напомним, что врио премьер-министра Дагестана Абдусамад Гамидов был задержан в феврале прошлого года.
Российская газета 05:26
Наука
Массу бозона Хиггса измерили с рекордной точностью
Годы тщательной работы позволили физикам измерить массу бозона Хиггса с точностью до 0,1%, сообщает CERN.
Вести.Наука 05:27