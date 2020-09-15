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Российская газета
Российская газета

Apple представила новые дешевые часы Watch Series SE

Компания Apple представила новые умные часы Watch Series 6. Одним из наиболее важных нововведений стала возможность отслеживания уровня кислорода в крови.В источнике
Подробнее о событии
ТАСС

Apple представила часы Apple Watch Series 6

ТАСС14:30
iXBT.com

Когда умные часы Apple Watch получат новейшую watchOS 7

iXBT.com14:07
Игромания.ру

Apple представила Watch Series 6 и бюджетные Watch SE

Игромания.ру13:36
3DNews

Apple представила Watch SE — свои первые доступные смарт-часы. Их цена стартует с $279

3DNews14:35
РИА Новости

Компания Apple представила умные часы Apple Watch Series 6

РИА Новости13:23
RT на русском

Apple представила новые смарт-часы и iPad

RT на русском14:21
Ваши новости

Умные часы Apple watch

Ваши новостивчера в 04:28

Израиль, ОАЭ и Бахрейн подписали соглашения о нормализации отношений

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху, главы МИД Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) и Бахрейна шейх Абдалла бен Заид Аль Нахайян и Абдель Латиф аз-Заяни подписали во вторник соглашения о нормализации отношений.
ТАСС13:34
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В Белоруссии начались испытания российской вакцины от коронавируса

Клинические испытания российской вакцины от коронавируса «Спутник V» начались в Белоруссии, сообщает «БелТА» со ссылкой на исполняющего обязанности министра здравоохранения республики Дмитрия Пиневича.
Ведомости13:56
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Способность животных чувствовать магнитное поле связали с бактериями

Команда исследователей из Израиля и Великобритании во главе с Йони Вортманом (Yoni Vortman) вовсе связывает ее с симбиотическими бактериями, обитающими в теле животного и способными синтезировать магнитные частицы.
Naked Science02:59

В Госдуму внесён проект о внесудебной блокировке экстремистских сайтов

Заксобрание Башкирии (курултай) и депутат Госдумы Рамзил Ишсарин внесли на рассмотрение нижней палаты парламента законопроект, позволяющий правоохранительным органам блокировать экстремистские сайты на основании заключения эксперта.
RT на русском14:33
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Индексы Мосбиржи и РТС выросли на 1,78-2,05%

Прогноз на среду "В нынешней ситуации российский рынок может двигаться дальше, недалеко рубеж в 3000 пунктов по индексу Мосбиржи, который при сохранении положительного внешнего фона может быть преодолен уже завтра", - полагает Александр Бахтин.
ТАСС12:47
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