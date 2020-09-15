Apple представила новые дешевые часы Watch Series SE
Смотрите также
Новый адвокат Ефремова оказался чемпионом мира
Российские военные прибыли в Белоруссию на совместные учения
Гол Гурьянова в овертайме вывел «Даллас» в финал Кубка Стэнли
Владимир Путин: Россия предоставит Белоруссии госкредит на $1,5 млрд
Боярский потерял сознание во время медосмотра
Глава МИД Белоруссии ответил ЕС на непризнание выборов
В Белоруссии начались испытания российской вакцины от коронавируса
Володин отправил Терешкову и Чилингарова по кабинетам
Вышел первый трейлер нового сезона сериала «Мандалорец»
«Салават Юлаев» разгромил «Торпедо» в матче КХЛ
Трамп заявил, что намеревался ликвидировать Башара Асада
Зеленский анонсировал следующий саммит «Нормандской четверки»
Apple впервые с 2012 года не представила в сентябре новые iPhone
Apple представила планшет iPad восьмого поколения и новый Air
Apple представила новые дешевые часы Watch Series SE
Вылечившийся от COVID-19 может распространять вирус до 90 дней
Глава МИД Белоруссии ответил ЕС на непризнание выборов
Лавров призвал ФРГ отказаться от политизации ситуации с Навальным
Навальный опубликовал первый пост после выхода из комы
Новый адвокат Ефремова оказался чемпионом мира
Трамп заявил, что намеревался ликвидировать Башара Асада
Президент Австрии выступил против закрытия «Северного потока-2»
Боярский потерял сознание во время медосмотра
Штаб Трампа использовал в рекламе изображения российских истребителей
Белорусская оппозиция хочет получить от ЕС до $4 млрд помощи
Укравший в Выборге 700 млн руб. экс-чиновник заявил, что отдал половину за должность в мэрии Москвы
Компания Apple представила новые умные часы Watch Series 6. Одним из наиболее важных нововведений стала возможность отслеживания уровня кислорода в крови.В источнике
Подробнее о событии