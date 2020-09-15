Apple представила новые модели умных часов
Смотрите также
Фрегат «Адмирал Эссен» начал следить за эсминцем ВМС США в Черном море
АвтоВАЗ начал выпуск автомобилей Lada Vesta с более дешевыми ступицами
Израиль, Бахрейн и ОАЭ подписали соглашения о нормализации отношений
Учёные нашли препарат, полностью нейтрализующий коронавирус
Чеченцы помыли обувь в святом источнике православного храма
Apple показала новый планшет iPad Air в дизайне iPad Pro
Новый адвокат Ефремова оказался чемпионом мира по армрестлингу
Трамп пообещал рассмотреть предложение Oracle о покупке TikTok
В МИД РФ опровергли заявления Украины о встрече «нормандской четверки»
NYT сообщила о плане Навального вернуться в Россию
Истребители ВКС РФ перехватили бомбардировщик США над Беринговым морем
Тела двух девочек обнаружили в квартире в Рыбинске
Глава NASA оценил обнаружение фосфина в атмосфере Венеры
Глава МИД Белоруссии ответил ЕС на непризнание выборов
«Зенит» обыграл «Арсенал» и вернул себе лидерство в чемпионате России
За поимку иркутских «Бонни и Клайда» объявлена награда
В Евросоюзе предложили назвать новые санкции именем Навального
Дефицит бюджета ПФР в 2021 году побьет пятилетний рекорд
В «Нафтогазе» назвали сумму российских выплат за транзит газа
Верховная рада Украины не признала победу Лукашенко на выборах
Apple впервые с 2012 года не представила в сентябре новые iPhone
Apple показала новый планшет iPad Air в дизайне iPad Pro
Apple представила новые модели умных часов
Россия задала ЕС девять вопросов об обвинениях в ситуации с Навальным
Глава МИД Белоруссии ответил ЕС на непризнание выборов
В МИД РФ опровергли заявления Украины о встрече «нормандской четверки»
Трамп заявил, что намеревался ликвидировать Башара Асада
Президент Австрии выступил против закрытия «Северного потока-2»
Израиль, Бахрейн и ОАЭ подписали соглашения о нормализации отношений
Тарзан признался в измене Королевой
Новый адвокат Ефремова оказался чемпионом мира по армрестлингу
Корпорация Apple на презентации в штаб-квартире в Купертино представила новые модели "умных часов" Apple Watch. В частности, корпорация показала обновленные Apple Watch Series 6. Одной из главных их способностей будет способность отслеживать насыщение крови кислородом.В источнике
Подробнее о событии