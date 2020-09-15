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Интерфакс
Интерфакс

Apple представила новые модели умных часов

Корпорация Apple на презентации в штаб-квартире в Купертино представила новые модели "умных часов" Apple Watch. В частности, корпорация показала обновленные Apple Watch Series 6. Одной из главных их способностей будет способность отслеживать насыщение крови кислородом.В источнике
Подробнее о событии
Игромания.ру

Apple представила Watch Series 6 и бюджетные Watch SE

Игромания.рувчера в 13:36
3DNews

Apple представила Watch SE — свои первые доступные смарт-часы. Их цена стартует с $279

3DNewsвчера в 14:35
iXBT.com

Когда умные часы Apple Watch получат новейшую watchOS 7

iXBT.comвчера в 14:07
РБК

Apple показала новые часы и iPad

РБКвчера в 13:24
РИА Новости

Apple показала новые модели умных часов

РИА Новостивчера в 13:23
Российская газета

Названа стоимость дешевых часов Apple Watch SE в России

Российская газетавчера в 16:54
ТАСС

Apple представила Watch Series 6

ТАССвчера в 14:30

Фрегат «Адмирал Эссен» начал следить за эсминцем ВМС США в Черном море

Фрегат "Адмирал Эссен" начал следить за эсминцем "Франклин Рузвельт" ВМС США, который во вторник зашел в Черное море, сообщает Национальный центр управления обороной Российской Федерации.
Фрегат «Адмирал Эссен» начал следить за эсминцем ВМС США в Черном море
РИА Новостивчера в 15:54
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Израиль, Бахрейн и ОАЭ подписали соглашения о нормализации отношений

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху, глава МИДа Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) шейх Абдалла бен Заид Аль Нахайян и министр иностранных дел Бахрейна Абдель Латиф аз-Заяни подписали соглашения о нормализации отношений между странами.
Известиявчера в 15:04
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Apple показала новый планшет iPad Air в дизайне iPad Pro

В роли "лица" нового iPad Air выступает 10,9-дюймовая панель Liquid Retina с разрешением 2360х1640 пикселей, поддержкой True Tone (технологией, подстраивающей цвета на картинке под окружающее освещение) и антибликовым покрытием.
Вести.Ruвчера в 14:31
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В России предложили увеличить акцизы на сигареты из-за пандемии

В Министерстве финансов России предложили увеличить в 2021 году ставки акциза на сигареты, табачную продукцию и электронные сигареты на 20% для компенсации расходов бюджета, связанных с пандемией коронавируса.
Газета.Ru19:00
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В МИД РФ опровергли заявления Украины о встрече «нормандской четверки»

Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что все лидеры стран-участниц "нормандского формата", а это Германия, Россия, Украина и Франция, согласились на встречу на высшем уровне, которая может состояться после второй встречи политических советников.
Российская газета19:07
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NYT сообщила о плане Навального вернуться в Россию

Блогер Алексей Навальный заявил, что планирует по выздоровлении вернуться в Россию и продолжить свою прежнюю деятельность, сообщает издание New York Times со ссылкой на высокопоставленного представителя органов безопасности Германии.
РИА Новостивчера в 20:10
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Глава МИД Белоруссии ответил ЕС на непризнание выборов

Министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей раскритиковал заявление главы дипломатии Евросоюза Жозепа Борреля о нелегитимности президентских выборов в республике, передает «РИА Новости».
Ведомостивчера в 13:45
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За поимку иркутских «Бонни и Клайда» объявлена награда

Иркутск, 15 сентября 2020, 12:16 — REGNUM В Иркутске объявлено вознаграждение за помощь в поимке осуждённых за серию разбоев, кражи и незаконный оборот оружия Сергея Устюгова и Татьяны Никитиной, которые при доставлении их в учреждение исполнения наказания совершили побег.
REGNUMвчера в 05:16
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В Евросоюзе предложили назвать новые санкции именем Навального

После вступления на свою должность, Боррель дал старт общему режиму санкций против гуманитарного права и нарушения прав человека, которые обсуждались накануне на пленарном заседании Европарламента.
МонаВиставчера в 15:11
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Военная прокуратура утвердила обвинение Рамилю Шамсутдинову

Во вторник 15 сентября военная прокуратура Читинского гарнизона утвердила обвинительное заключение по уголовному делу солдата-срочника Рамиля Шамсутдинова, расстрелявшего восемь человек в воинской части Забайкалья в октябре 2019 года.
Коммерсантъвчера в 12:29
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В России предложили ввести продуктовые карточки

Внедрение продуктовых талонов помогло бы решить проблему, заявил в интервью «Московскому комсомольцу» директор Продовольственной и сельскохозяйственной организации Объединенных Наций (ФАО) для связи с Россией Олег Кобяков.
Lenta.ruвчера в 11:26
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