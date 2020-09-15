Apple представила новые модели умных часов
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Корпорация Apple на презентации в штаб-квартире в Купертино представила новые модели "умных часов" Apple Watch. В частности, корпорация показала обновленные Apple Watch Series 6. Одной из главных их способностей будет способность отслеживать насыщение крови кислородом.В источнике
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