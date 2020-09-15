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Интерфакс
Интерфакс

Apple представила новые модели умных часов

Корпорация Apple на презентации в штаб-квартире в Купертино представила новые модели "умных часов" Apple Watch. В частности, корпорация показала обновленные Apple Watch Series 6. Одной из главных их способностей будет способность отслеживать насыщение крови кислородом.В источнике
Подробнее о событии
ТАСС

Apple представила Watch Series 6

ТАССвчера в 14:30
iXBT.com

Apple Fitness+ — для тех, кто любит тренироваться дома и делать это разнообразно

iXBT.comвчера в 14:40
Игромания.ру

Apple представила Watch Series 6 и бюджетные Watch SE

Игромания.рувчера в 13:36
3DNews

Apple представила Watch SE — свои первые доступные смарт-часы. Их цена стартует с $279

3DNewsвчера в 14:35
РИА Новости

Apple представила новые модели умных часов

РИА Новостивчера в 13:23
РБК

Apple назвала цены на новые «умные» часы и iPad в России

РБКвчера в 14:38
ITZine.ru

Всё, что показали на презентации Apple: Watch, iPad Air, Fitness + и многое другое

ITZine.ruвчера в 15:13

Михаил Боярский потерял сознание во время медосмотра перед вакцинацией

Санкт-Петербург, 15 сентября 2020, 17:58 — REGNUM Советскому и российскому актёру театра и кино, певцу, народному артисту РСФСР петербуржцу Михаилу Боярскому стало плохо, и он ненадолго потерял сознание в кабинете врача перед вакцинацией от гриппа.
Михаил Боярский потерял сознание во время медосмотра перед вакцинацией
REGNUMвчера в 10:58
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РБК: Минфин предложил повысить акцизы на сигареты

Министерство финансов подготовило проект поправок в Налоговый кодекс, предполагающих повышение в следующем году ставки акциза на сигареты, табачную продукцию и электронные сигареты на 20 процентов по сравнению с текущими показателями, сообщает РБК со ссылкой на имеющийся в его распоряжении документ из ведомства.
РИА Новости19:22
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Нарышкин заявил об отсутствии яда у Навального при вылете в Германию

Директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин заявил во вторник, что врачи в Омске, когда в местную больницу был госпитализирован с борта самолет оппозиционер Алексей Навальный, провели исследования по всем протоколам и не обнаружили ядов в его организме.
Московский Комсомолецвчера в 04:07
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СК начал проверку сотрудников МВД, задерживавших стрелявшего в метро полицейского Смирнова

Главное следственное управление Следственного комитета (СК) по Москве начало доследственную проверку в отношении сотрудников отдела собственной безопасности УВД на Московском метрополитене, которые пытались задержать прапорщика полиции Алексея Смирнова, открывшего по ним огонь.
ТАСС00:04

Судно для достройки «Северного потока — 2» направилось в Германию

Судно снабжения "Иван Сидоренко" направилось в немецкий порт Мукран, который является логистической базой проекта "Северный поток — 2". Об этом свидетельствуют данные мониторингового ресурса Marinetraffic.
РИА Новости21:39
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Тела двух девочек обнаружены в квартире в Рыбинске

"15 сентября днем в городе Рыбинске в квартире были обнаружены тела двух сестер 2006 и 2011 годов рождения с признаками насильственной смерти", - говорится в сообщении пресс-службы следственного управления СК по региону.
Газета.Ru17:31
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В МИД РФ опровергли заявления Украины о встрече «нормандской четверки»

Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что все лидеры стран-участниц "нормандского формата", а это Германия, Россия, Украина и Франция, согласились на встречу на высшем уровне, которая может состояться после второй встречи политических советников.
Российская газета19:07
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Глава МИД Белоруссии ответил ЕС на непризнание выборов

Министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей раскритиковал заявление главы дипломатии Евросоюза Жозепа Борреля о нелегитимности президентских выборов в республике, передает «РИА Новости».
Ведомостивчера в 13:45
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Грузовой корабль привез на МКС пыль вместе с новогодними подарками

Roscosmos / via Globallookpress.com Космонавт Олег Скрипочка, находившийся на МКС с сентября 2019 по апрель 2020-го, пожаловался на сильную запыленность внутри корабля, привезшего на международную космическую станцию новогодние подарки в декабре 2019 года, сообщает РИА "Новости".
РЕН ТВ18:45
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Барбадос решил перестать признавать Елизавету II главой государства

Власти Барбадоса, островного государства Карибского моря, хотят начиная с 2021 года объявить страну республикой и перестать признавать королеву Великобритании Елизавету II главой государства.
Общественная служба новостей00:18

Глава «Нафтогаза» оценил возможность отказа Германии от Nord Stream 2

Германия вряд ли откажется от "Северного потока — 2" без санкций со стороны США, такое мнение высказал глава НАК "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев в интервью Янине Соколовой, опубликованном на ее YouTube-канале.
РИА Новости17:27
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