Apple представила «бюджетную модель» часов Apple Watch SE
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Новая модель Apple Watch Series 6 обойдется покупателям от $399. Российские цены на часы будут отличаться: от 36990 руб. – за новое поколение часов и от 24990 руб. – за специальную версию Apple Watch SE.В источнике
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