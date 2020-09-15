Смотрите также

В Евросоюзе предложили назвать новые санкции именем Навального

В России могут разрешить тратить маткапитал на ремонт жилья

Глава Башкирии остановил стройку 34-этажного дома в Уфе

Кадыров осудил помывших обувь в храмовом источнике молодых людей

Тела двух девочек обнаружены в квартире в Рыбинске

Петросян впервые показал второго ребенка

Новый адвокат Ефремова оказался армрестлером

В Минске оценили ущерб городу от протестов более чем в $289 тыс

МИД Японии заявил о намерении развивать отношения с Россией

Вышел первый трейлер нового сезона сериала «Мандалорец»

Решетова отрицает свою причастность к расставанию Тимати и Шишковой

В сериале «Сокол и зимний солдат» появился новый персонаж

Глава «Нафтогаза» оценил возможность отказа Германии от Nord Stream 2

В Подмосковье мать оставила новорожденного ребенка на лавочке

Apple назвала цены на новые умные часы и iPad в России

Apple анонсировала новые планшеты линеек iPad и iPad Air

Минфин предложил повысить акцизы на сигареты на 20%

Кадыров осудил помывших обувь в храмовом источнике молодых людей

Россия задала ЕС девять вопросов об обвинениях по ситуации с Навальным

Apple представила «бюджетную модель» часов Apple Watch SE

В Венесуэле сбили перевозивший наркотики самолет из США

«Трезвая Россия» предложила ограничить продажу алкоголя на Новый год

В Чечне сообщили о готовящихся на Западе провокациях с маской Кадырова

ВМС США направили в Черное море ещё один военный корабль

Петросян впервые показал второго ребенка

Названы ограничения для участников испытаний вакцины «Спутник V»