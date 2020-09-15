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Ведомости
Ведомости

Apple представила «бюджетную модель» часов Apple Watch SE

Новая модель Apple Watch Series 6 обойдется покупателям от $399. Российские цены на часы будут отличаться: от 36990 руб. – за новое поколение часов и от 24990 руб. – за специальную версию Apple Watch SE.В источнике
Подробнее о событии
РИА Новости

Apple представила новые модели умных часов

РИА Новостивчера в 13:23
РБК

Apple назвала цены на новые «умные» часы и iPad в России

РБКвчера в 14:38
3DNews

Apple представила Watch SE — свои первые доступные смарт-часы. Их цена стартует с $279

3DNewsвчера в 14:35
ТАСС

Apple представила Watch Series 6

ТАССвчера в 14:30
ИА Красная Весна

Apple представила часы «для бедных» Apple Watch SE

ИА Красная Веснавчера в 14:22
iXBT.com

Apple Fitness+ — для тех, кто любит тренироваться дома и делать это разнообразно

iXBT.comвчера в 14:40
Ваши новости

Умные часы Apple watch

Ваши новости14 сентября в 04:28

В Евросоюзе предложили назвать новые санкции именем Навального

После вступления на свою должность, Боррель дал старт общему режиму санкций против гуманитарного права и нарушения прав человека, которые обсуждались накануне на пленарном заседании Европарламента.
В Евросоюзе предложили назвать новые санкции именем Навального
МонаВиставчера в 15:11
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В России могут разрешить тратить маткапитал на ремонт жилья

Москва, 16 сентября 2020, 07:32 — REGNUM Разрешить использование материнского капитала для покрытия расходов на капитальный ремонт жилья предложили в Общероссийском народном фронте (ОНФ), пишут 16 сентября «Известия».
REGNUM00:32
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Мошенники перевели деньги клиентов Сбербанка на счет «Трансконтейнера»

Представитель "Трансконтейнера" подтвердил, что служба безопасности зафиксировала около 80 случаев поступления денег от лиц, не пользовавшихся услугами компании, на общую сумму более 3 млн руб. В компании сообщили, что способов, при помощи которых мошенники могли бы воспользоваться ошибочно поступившими на счет компании средствами, не существует.
Коммерсантъ03:31
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Месси может пропустить начало сезона Ла Лиги из-за сборной Аргентины

Тренерский штаб национальной команды рассчитывает на 33-летнего нападающего и планирует вызвать его на матчи отбора на ЧМ-2022.Если Месси примет вызов, то, согласно медицинскому протоколу, ему придется две недели провести на карантине перед тем, как начать заниматься в общей группе.
Soccer.ru03:49

Тела двух девочек обнаружены в квартире в Рыбинске

"15 сентября днем в городе Рыбинске в квартире были обнаружены тела двух сестер 2006 и 2011 годов рождения с признаками насильственной смерти", - говорится в сообщении пресс-службы следственного управления СК по региону.
Газета.Ru17:31
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Фигуристка Медведева решила вернуться в группу Тутберидзе

Призер Олимпийских игр, двукратная чемпионка мира российская фигуристка Евгения Медведева возвращается в группу тренера Этери Тутберидзе, сообщили РИА Новости несколько источников, не связанных друг с другом.
РИА Новости04:19

Глава «Нафтогаза» оценил возможность отказа Германии от Nord Stream 2

Германия вряд ли откажется от "Северного потока — 2" без санкций со стороны США, такое мнение высказал глава НАК "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев в интервью Янине Соколовой, опубликованном на ее YouTube-канале.
РИА Новости17:27
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