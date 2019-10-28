Гаджеты

RT на русскомRT на русскомApple анонсировала новые беспроводные наушники AirPods Pro

Компания Apple презентовала беспроводные наушники AirPods Pro в новом дизайне и с функцией активного подавления шума, которые поступят в продажу в России на следующей неделе.
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Представлены наушники AirPods Pro с активным шумоподавлением

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Apple представила беспроводные наушники с шумоподавлением

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iXBT.com12:40

Для социофобов. Apple анонсировала новые беспроводные наушники AirPods Pro с шумопоглощением

Фонтанка.Ру13:54
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