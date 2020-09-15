Будьте в Плюсе
Главное
Технологии
США
Технологии
Интересное
Технологии
Политика
Технологии
Общество
Технологии
Экономика
Технологии
В мире
Технологии
Спорт
Технологии
Происшествия
Технологии
Культура
Технологии
Технологии
Наука
Авто
Технологии
Экономика сегодня
Экономика сегодня

Apple представила новые планшеты iPad 8 и iPad Air

Американская Apple провела презентацию iPad 8 и iPad Air. Трансляция премьеры новых моделей планшетов проходила онлайн на официальном сайте компании. Новый планшетный компьютер iPad 8 получил мощный процессор A12 Bionic с шестью ядрами.В источнике
Подробнее о событии
РБК

Apple назвала цены на новые «умные» часы и iPad в России

РБК14:38
Коммерсантъ

Apple представила новые iPad

Коммерсантъ13:44
РИА Новости

Apple представила новые iPad и iPad Air

РИА Новости14:04
ТАСС

Apple представила новое поколение iPad Air

ТАСС15:00
Игромания.ру

Apple показала iPad 8th Gen и новый iPad Air с USB Type-C

Игромания.ру14:17
iXBT.com

Представлен iPad Air 4 — c дизайном iPad Pro, портом USB-C, поддержкой быстрой зарядки и боковым сканером отпечатков

iXBT.com14:43
3DNews

Apple представила iPad Air 4 с дизайном iPad Pro и более мощным процессором — новейшим 5-нм Apple A14

3DNews15:07

В МИД РФ не подтвердили готовность «нормандской четверки» к встрече

Заместитель министра иностранных дел Андрей Руденко заявил, что сообщение со стороны Украины о всесторонней готовности провести встречу в «нормандском формате» не является правдой, пишет РИА «Новости».
Russkie.org13:36

Дефицит бюджета Пенсионного фонда в 2021 году станет рекордным

Директор Института социально-экономических исследований Финансового университета при Правительстве Алексей Зубец называет вопрос таких расчетов между Пенсионным фондом и бюджетом техническим, а финансовые проблемы связывает с пандемией коронавируса COVID-19: - Это нормальная штатная ситуация, на самом деле так происходит каждый год.
Новые Известия07:03
34

Песков рассказал о переговорах Путина и Лукашенко

Белоруссия для России является ближайшим союзником и братской страной, в Кремле рассчитывают, что так и будет в дальнейшем, заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, говоря об атмосфере встречи лидеров двух стран Владимира Путина и Александра Лукашенко.
РИА Новости05:34
2

Михаил Боярский потерял сознание во время медосмотра перед вакцинацией

Санкт-Петербург, 15 сентября 2020, 17:58 — REGNUM Советскому и российскому актёру театра и кино, певцу, народному артисту РСФСР петербуржцу Михаилу Боярскому стало плохо, и он ненадолго потерял сознание в кабинете врача перед вакцинацией от гриппа.
REGNUM10:58
756