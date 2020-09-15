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Экономика сегодня
Экономика сегодня

Apple представила новые планшеты iPad 8 и iPad Air

Американская Apple провела презентацию iPad 8 и iPad Air. Трансляция премьеры новых моделей планшетов проходила онлайн на официальном сайте компании. Новый планшетный компьютер iPad 8 получил мощный процессор A12 Bionic с шестью ядрами.В источнике
Подробнее о событии
Интерфакс

Apple презентовала новые iPad

Интерфаксвчера в 15:08
iXBT.com

Представлен iPad Air 4 — c дизайном iPad Pro, портом USB-C, поддержкой быстрой зарядки и боковым сканером отпечатков

iXBT.comвчера в 14:43
РИА Новости

Apple показала новый планшет iPad Air

РИА Новостивчера в 14:04
ТАСС

Apple представила новое поколение iPad Air

ТАССвчера в 15:00
Игромания.ру

Apple показала iPad 8th Gen и новый iPad Air с USB Type-C

Игромания.рувчера в 14:17
3DNews

Apple представила iPad Air 4 с дизайном iPad Pro и более мощным процессором — новейшим 5-нм Apple A14

3DNewsвчера в 15:07
ITZine.ru

Apple показала новый мощный iPad Air 2020

ITZine.ruвчера в 14:14

Размер соцдоплаты малообеспеченным семьям с детьми на Сахалине увеличен вдвое - до 16 тыс. рублей

"Новую надбавку с сентября будут получать жители, которым прежнего объема финансовой помощи – 8 тысяч рублей – не хватило, чтобы выйти из категории малообеспеченных", - приводятся в сообщении слова губернатора Сахалинской области Валерия Лимаренко, по решению которого удвоен размер соцдоплаты.
Интерфакс - Россиявчера в 06:29

NASA: Солнце вступило в новый «солнечный цикл»

Поскольку Солнце приближается к своему новому циклу, это может привести к драматическим событиям на его поверхности — гигантским взрывам, таким как солнечные вспышки или выбросы корональной массы.
BFM.ru19:20

Материнский капитал в России в 2021 году проиндексируют на 3, 7%

В Министерстве труда сообщили, что всего на материнский капитал в будущем году запланировано выделить 443, 3 млрд руб. Ранее "Городской ревизор" писал о российской чиновнице, уволенной после оскорбительных комментариев в адрес матерей.
Городской ревизорвчера в 06:00
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Глава МИД Белоруссии ответил ЕС на непризнание выборов

Министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей раскритиковал заявление главы дипломатии Евросоюза Жозепа Борреля о нелегитимности президентских выборов в республике, передает «РИА Новости».
Ведомостивчера в 13:45
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Израиль, ОАЭ и Бахрейн подписали соглашения о нормализации отношений

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху, главы МИД Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) и Бахрейна шейх Абдалла бен Заид Аль Нахайян и Абдель Латиф аз-Заяни подписали во вторник соглашения о нормализации отношений.
ТАСС22:45
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