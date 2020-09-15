Apple представила новые планшеты iPad 8 и iPad Air
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Американская Apple провела презентацию iPad 8 и iPad Air. Трансляция премьеры новых моделей планшетов проходила онлайн на официальном сайте компании. Новый планшетный компьютер iPad 8 получил мощный процессор A12 Bionic с шестью ядрами.В источнике
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