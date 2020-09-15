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Экономика сегодня
Экономика сегодня

Apple представила новые планшеты iPad 8 и iPad Air

Американская Apple провела презентацию iPad 8 и iPad Air. Трансляция премьеры новых моделей планшетов проходила онлайн на официальном сайте компании. Новый планшетный компьютер iPad 8 получил мощный процессор A12 Bionic с шестью ядрами.В источнике
Подробнее о событии
Интерфакс

Apple презентовала новые iPad

Интерфаксвчера в 15:08
Коммерсантъ

Презентация Apple

Коммерсантъвчера в 15:31
ТАСС

Apple представила новое поколение iPad Air

ТАССвчера в 15:00
РИА Новости

Apple показала новый планшет iPad Air

РИА Новостивчера в 14:04
Игромания.ру

Apple показала iPad 8th Gen и новый iPad Air с USB Type-C

Игромания.рувчера в 14:17
iXBT.com

Представлен iPad Air 4 — c дизайном iPad Pro, портом USB-C, поддержкой быстрой зарядки и боковым сканером отпечатков

iXBT.comвчера в 14:43
3DNews

Apple представила iPad Air 4 с дизайном iPad Pro и более мощным процессором — новейшим 5-нм Apple A14

3DNewsвчера в 15:07

СМИ: мать главы Минпромторга Мантурова владеет элитной недвижимостью на 5 млрд рублей

84-летняя мать главы Минпромторга Дениса Мантурова Тамара является собственницей особняка площадью более четырех тысяч квадратных метров на Клязьминском водохранилище под Москвой, пишет «Собеседник».
СМИ: мать главы Минпромторга Мантурова владеет элитной недвижимостью на 5 млрд рублей
Retailer.ruвчера в 06:41
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Семь старшеклассников из Улан-Удэ поступили в «сибирский Хогвартс»

Преподаватели школы — действующие сотрудники Российской академии наук Семь старшеклассников из Улан-Удэ поступили в специализированный учебно-научный центр при Новосибирском госуниверситете (СУНЦ НГУ), более известный как новосибирская физматшкола.
Семь старшеклассников из Улан-Удэ поступили в «сибирский Хогвартс»
Байкал-Daily21:19

Корчевников рассказал о своей болезни

В эфире программы «Судьба человека», которую ведет Корчевников, гостья передачи, телеведущая и продюсер Кира Прошутинская, победившая онкологию, затронула тему болезней.
Lenta.ru21:13
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СК завершил расследование в отношении совладельца ТЦ «Зимняя вишня»

Следственный комитет завершил расследование в отношении генерального директора ОАО «Кемеровский кондитерский комбинат» Вячеслава Вишневского, владевшего сгоревшим торговым центром «Зимняя вишня» в Кемерово.
РБКвчера в 10:06
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РБК: Минфин предложил повысить акцизы на сигареты

Министерство финансов подготовило проект поправок в Налоговый кодекс, предполагающих повышение в следующем году ставки акциза на сигареты, табачную продукцию и электронные сигареты на 20 процентов по сравнению с текущими показателями, сообщает РБК со ссылкой на имеющийся в его распоряжении документ из ведомства.
РИА Новости19:22
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Михаил Боярский потерял сознание во время медосмотра перед вакцинацией

Санкт-Петербург, 15 сентября 2020, 17:58 — REGNUM Советскому и российскому актёру театра и кино, певцу, народному артисту РСФСР петербуржцу Михаилу Боярскому стало плохо, и он ненадолго потерял сознание в кабинете врача перед вакцинацией от гриппа.
REGNUMвчера в 10:58
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Инаугурация губернатора Иркутской области пройдет 18 сентября

Инаугурация губернатора Иркутской области Игоря Кобзева, избранного в единый день голосования, состоится 18 сентября 2020 года на заседании сессии Законодательного собрания.
Областная газета (г. Иркутск)вчера в 03:21
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