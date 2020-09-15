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Интерфакс
Интерфакс

Apple представила новые модели умных часов

Корпорация Apple на презентации в штаб-квартире в Купертино представила новые модели "умных часов" Apple Watch. В частности, корпорация показала обновленные Apple Watch Series 6. Одной из главных их способностей будет способность отслеживать насыщение крови кислородом.В источнике
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РИА Новости

Apple представила новые модели умных часов

РИА Новостивчера в 13:23
РБК

Apple назвала цены на новые «умные» часы и iPad в России

РБКвчера в 14:38
Игромания.ру

Apple представила Watch Series 6 и бюджетные Watch SE

Игромания.рувчера в 13:36
3DNews

Apple представила Watch SE — свои первые доступные смарт-часы. Их цена стартует с $279

3DNewsвчера в 14:35
ТАСС

Apple представила Watch Series 6

ТАССвчера в 14:30
ITZine.ru

Всё, что показали на презентации Apple: Watch, iPad Air, Fitness + и многое другое

ITZine.ruвчера в 15:13
iXBT.com

Когда умные часы Apple Watch получат новейшую watchOS 7

iXBT.comвчера в 14:07

Сатановский объяснил, почему Навальный возвращается в Россию

Сатановский выдвинул версию причин, почему Навальный так рвется на родину, несмотря на то, что по версии немецких властей его здесь намеревались убить при помощи вещества из группы "Новичок".
Сатановский объяснил, почему Навальный возвращается в Россию
Московский Комсомолецвчера в 10:06
18

На Украине разгерметизировался газопровод с российским газом

Газовый трубопровод, поставляющий российский газ в Европу, разгерметизировался в районе поселка городского типа Чабаны в Киевской области, сообщил исполнительный комитет Чабанского поселкового совета.
Ведомостивчера в 02:36
74

В Норильске за мошенничество с госконтрактами задержаны три человека

По версии следствия, во втором полугодии 2019-го управляющие компании «Санор», действуя по предварительному сговору с чиновниками администрации Норильска, предоставили подложные документы о выполнении госконтракта.
Sibnovosti.ru21:30
1

Первый запуск ракеты компании Astra постигла неудача

Американский стартап Astra после серии переносов из-за погодных условий и других проблем, наконец, провёл 11 сентября дебютный запуск ракеты Rocket 3.1 с Тихоокеанского космического комплекса — Аляска (Pacific Spaceport Complex – Alaska), расположенного на острове Кадьяк у берегов Аляски.
3DNews13 сентября в 01:57
26

РБК: Минфин предложил повысить акцизы на сигареты

Министерство финансов подготовило проект поправок в Налоговый кодекс, предполагающих повышение в следующем году ставки акциза на сигареты, табачную продукцию и электронные сигареты на 20 процентов по сравнению с текущими показателями, сообщает РБК со ссылкой на имеющийся в его распоряжении документ из ведомства.
РИА Новости19:22
922

«Авангард» нанес второе поражение СКА в текущем сезоне КХЛ

Балашиха, Московская область, 15 сентября 2020, 21:54 — REGNUM Омский «Авангард» возглавил турнирную таблицу Восточной конференции, обыграв в очередном матче Континентальной хоккейной лиги петербургский СКА.
REGNUMвчера в 14:54

Штаб Трампа использовал в рекламе изображения российских истребителей

Предвыборный штаб действующего президента США Дональда Трампа в рамках предстоящих выборов главы государства использовал в своей рекламной кампании фотографию с изображением российских самолетов и автоматов, сообщает газета Politico.
Газета.Ruвчера в 04:57
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Российские ученые обнаружили следы внеземной жизни

Российские ученые покажут снимки окаменелых древних микроорганизмов, которые могли существовать еще до появления Земли – в момент возникновения Солнечной системы, сообщает РИА Новости со ссылкой на руководителя сектора астробиологии в Объединенном институте ядерных исследований Алексея Розанова.
TV BRICSвчера в 12:20
18

В МИД РФ опровергли заявления Украины о встрече «нормандской четверки»

Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что все лидеры стран-участниц "нормандского формата", а это Германия, Россия, Украина и Франция, согласились на встречу на высшем уровне, которая может состояться после второй встречи политических советников.
Российская газета19:07
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Глава МИД Белоруссии ответил ЕС на непризнание выборов

Министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей раскритиковал заявление главы дипломатии Евросоюза Жозепа Борреля о нелегитимности президентских выборов в республике, передает «РИА Новости».
Ведомостивчера в 13:45
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