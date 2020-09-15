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Apple представила новые смарт-часы и iPad

Американская компания Apple представила новые смарт-часы и новые модели планшетов iPad. Apple Watch Series 6 получили функцию контроля уровня кислорода в крови и продолжительности сна, они могут считать секунды, необходимые для качественного мытья рук.В источнике
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ТАСС

Apple представила Watch Series 6

ТАССвчера в 14:30
3DNews

Представлены Apple Watch Series 6: измерение уровня кислорода в крови, новый процессор и ремешки без застёжек

3DNewsвчера в 14:14
ITZine.ru

Всё, что показали на презентации Apple: Watch, iPad Air, Fitness + и многое другое

ITZine.ruвчера в 15:13
Российская газета

Названа стоимость дешевых часов Apple Watch SE в России

Российская газетавчера в 16:54
iXBT.com

Когда умные часы Apple Watch получат новейшую watchOS 7

iXBT.comвчера в 14:07
РИА Новости

Apple представила новые модели умных часов

РИА Новостивчера в 13:23
ИА Красная Весна

Компания Apple представит новый iPad и умные часы

ИА Красная Весна13 сентября в 13:40

РБК: Минфин предложил повысить акцизы на сигареты

Министерство финансов подготовило проект поправок в Налоговый кодекс, предполагающих повышение в следующем году ставки акциза на сигареты, табачную продукцию и электронные сигареты на 20 процентов по сравнению с текущими показателями, сообщает РБК со ссылкой на имеющийся в его распоряжении документ из ведомства.
РИА Новости19:22
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ESA выделило 129 млн евро на защиту Земли от астероидов

Европейское космическое агентство (ESA) 15 сентября подписало соглашение на сумму в 129,4 млн евро с промышленным консорциумом во главе с немецкой спутниковой компанией OHB на создание космического аппарата HERA, который предназначен для защиты Земли от угрожающих ей астероидов.
РЕН ТВ18:12

Израиль, Бахрейн и ОАЭ подписали соглашения о нормализации отношений

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху, глава МИДа Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) шейх Абдалла бен Заид Аль Нахайян и министр иностранных дел Бахрейна Абдель Латиф аз-Заяни подписали соглашения о нормализации отношений между странами.
Известиявчера в 15:04
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Российский радиолюбитель поймал сигнал с секретного объекта на орбите

Российский радиолюбитель Дмитрий Пашков выявил передачу данных с секретного объекта, который был оставлен на околоземной орбите китайским многоразовым космическим кораблем, испытательный полет которого проводился в начале этого месяца, пишет РИА Новости.
Live2414 сентября в 04:41
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NYT сообщила о плане Навального вернуться в Россию

Блогер Алексей Навальный заявил, что планирует по выздоровлении вернуться в Россию и продолжить свою прежнюю деятельность, сообщает издание New York Times со ссылкой на высокопоставленного представителя органов безопасности Германии.
РИА Новостивчера в 20:10
4,8K

США снизили поставки СПГ в Европу на 3,9%

Москва, 14 сен - ИА Neftegaz.RU.Впервые в 2020 г. поставки сжиженного природного газа (СПГ) в Европу стали отставать от темпов 2019 г. По оценке Ъ на основе данных европейских операторов СПГ-терминалов, с начала 2020 г. по 12 сентября в ЕС поступило 64,2 млрд м3 после регазификации, что на 3,9% меньше, чем за аналогичный период 2019 г.
Neftegaz.ru14 сентября в 09:34
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Размер средней пенсии в России увеличат до 17,4 тыс. рублей

«В соответствии с нормами закона, индексация страховых пенсий неработающим пенсионерам предусмотрена на уровне 6,3%, а социальных пенсий — на уровне 2,6%. Так, среднегодовой размер страховой пенсии по старости неработающих пенсионеров в 2021 году составит 17 443 рубля», — рассказали в министерстве.
Татар-информвчера в 00:40
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Сатановский объяснил, почему Навальный возвращается в Россию

Сатановский выдвинул версию причин, почему Навальный так рвется на родину, несмотря на то, что по версии немецких властей его здесь намеревались убить при помощи вещества из группы "Новичок".
Московский Комсомолецвчера в 10:06
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