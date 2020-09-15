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Российская газета
Российская газета

Apple представила новые дешевые часы Watch Series SE

Компания Apple представила новые умные часы Watch Series 6. Одним из наиболее важных нововведений стала возможность отслеживания уровня кислорода в крови.В источнике
С чего всё началось
Устройство работает
 на базе процессора Apple S5, что делает новинку в 2 раза быстрее одних из самых популярных моделей линейки, Apple Watch Series 3. Что интересно, несмотря на позиционирование часов как “более доступного” девайса, компания предлагает к покупке и версию со встроенной поддержкой eSIM.
Ferra13:41
Подробнее о событии
ТАСС

Apple представила Watch Series 6

ТАСС14:30
Lenta.ru

Apple выпустила дешевый безрамочный iPad

Lenta.ru15:19
РИА Новости

Apple представила умные часы Apple Watch Series 6

РИА Новости13:23
3DNews

Apple представила Watch SE — свои первые доступные смарт-часы. Их цена стартует с $279

3DNews14:35
РБК

Apple показала новые часы и iPad

РБК13:24
Игромания.ру

Apple представила Watch Series 6 и бюджетные Watch SE

Игромания.ру13:36
iXBT.com

Apple Fitness+ — для тех, кто любит тренироваться дома и делать это разнообразно

iXBT.com14:40

Михаил Боярский потерял сознание во время медосмотра перед вакцинацией

Санкт-Петербург, 15 сентября 2020, 17:58 — REGNUM Советскому и российскому актёру театра и кино, певцу, народному артисту РСФСР петербуржцу Михаилу Боярскому стало плохо, и он ненадолго потерял сознание в кабинете врача перед вакцинацией от гриппа.
Михаил Боярский потерял сознание во время медосмотра перед вакцинацией
REGNUM10:58
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Израиль, Бахрейн и ОАЭ подписали соглашения о нормализации отношений

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху, глава МИДа Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) шейх Абдалла бен Заид Аль Нахайян и министр иностранных дел Бахрейна Абдель Латиф аз-Заяни подписали соглашения о нормализации отношений между странами.
Известия15:04
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СК завершил расследование в отношении совладельца ТЦ «Зимняя вишня»

Следственный комитет завершил расследование в отношении генерального директора ОАО «Кемеровский кондитерский комбинат» Вячеслава Вишневского, владевшего сгоревшим торговым центром «Зимняя вишня» в Кемерово.
РБК10:06
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СМИ: мать главы Минпромторга Мантурова владеет элитной недвижимостью на 5 млрд рублей

84-летняя мать главы Минпромторга Дениса Мантурова Тамара является собственницей особняка площадью более четырех тысяч квадратных метров на Клязьминском водохранилище под Москвой, пишет «Собеседник».
Retailer.ru06:41
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Нарышкин заявил об отсутствии яда у Навального при вылете в Германию

Директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин заявил во вторник, что врачи в Омске, когда в местную больницу был госпитализирован с борта самолет оппозиционер Алексей Навальный, провели исследования по всем протоколам и не обнаружили ядов в его организме.
Московский Комсомолец04:07
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Минюст направил представления о лишении Пашаева статуса адвоката

Министерство юстиции отправило в региональные отделения адвокатских палат представления о возбуждении дисциплинарного производства в отношении адвоката Александра Добровинского и о прекращении статуса адвоката Эльмана Пашаева.
Взгляд.ру06:45
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Россия задала ЕС девять вопросов об обвинениях в ситуации с Навальным

Постоянное представительство России при Евросоюзе задало депутатам Европарламента и институтам Евросоюза девять вопросов по обвинениям в адрес Москвы со стороны Запада в связи с инцидентом с Алексеем Навальным, указав на ключевые нестыковки в версии о его отравлении.
ТАСС14:09
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Дефицит бюджета Пенсионного фонда в 2021 году станет рекордным

Директор Института социально-экономических исследований Финансового университета при Правительстве Алексей Зубец называет вопрос таких расчетов между Пенсионным фондом и бюджетом техническим, а финансовые проблемы связывает с пандемией коронавируса COVID-19: - Это нормальная штатная ситуация, на самом деле так происходит каждый год.
Новые Известия07:03
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