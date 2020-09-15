Apple представила новые дешевые часы Watch Series SE
Смотрите также
Михаил Боярский потерял сознание во время медосмотра перед вакцинацией
«Аэрофлот» изменил цены на перевозку животных
Израиль, Бахрейн и ОАЭ подписали соглашения о нормализации отношений
Против Романа Широкова возбудили уголовное дело за избиение арбитра
СК завершил расследование в отношении совладельца ТЦ «Зимняя вишня»
Тела двух девочек обнаружили в квартире в Рыбинске
Выборгского чиновника уволили после хищения 700 млн рублей
Дзюба занял третье место в списке бомбардиров «Зенита»
Apple назвала цены на новые Watch и iPad в России
Фрегат «Адмирал Эссен» начал следить за эсминцем ВМС США в Черном море
«Авангард» нанес второе поражение СКА в текущем сезоне КХЛ
Нарышкин заявил об отсутствии яда у Навального при вылете в Германию
Минюст направил представления о лишении Пашаева статуса адвоката
Фильм Кончаловского получил спецприз жюри Венецианского кинофестиваля
Число умерших пациентов с коронавирусом в Москве превысило пять тысяч
Российский Су-27 перехватил американский самолет над Балтийским морем
Володин отправил Терешкову и Чилингарова по кабинетам
Диетолог назвала лучшие овощи для похудения
Дефицит бюджета Пенсионного фонда в 2021 году станет рекордным
Группа Deep Purple объявила дату концерта в России
Apple впервые с 2012 года не представила в сентябре новые iPhone
Apple представила новые планшеты iPad 8 и iPad Air
Apple назвала цены на новые Watch и iPad в России
Apple представила новые дешевые часы Watch Series SE
Вылечившийся от COVID-19 может распространять вирус до 90 дней
Глава МИД Белоруссии ответил ЕС на непризнание выборов
Российский Су-27 перехватил американский самолет над Балтийским морем
Михаил Боярский потерял сознание во время медосмотра перед вакцинацией
Трамп заявил, что намеревался ликвидировать Башара Асада
Новый адвокат Ефремова оказался чемпионом мира по армрестлингу
Израиль, Бахрейн и ОАЭ подписали соглашения о нормализации отношений
Фрегат «Адмирал Эссен» начал следить за эсминцем ВМС США в Черном море
Компания Apple представила новые умные часы Watch Series 6. Одним из наиболее важных нововведений стала возможность отслеживания уровня кислорода в крови.В источнике
С чего всё началось
Устройство работает
на базе процессора Apple S5, что делает новинку в 2 раза быстрее одних из самых популярных моделей линейки, Apple Watch Series 3. Что интересно, несмотря на позиционирование часов как “более доступного” девайса, компания предлагает к покупке и версию со встроенной поддержкой eSIM.
Подробнее о событии