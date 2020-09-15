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Apple представила новые смарт-часы и iPad

Американская компания Apple представила новые смарт-часы и новые модели планшетов iPad. Apple Watch Series 6 получили функцию контроля уровня кислорода в крови и продолжительности сна, они могут считать секунды, необходимые для качественного мытья рук.В источнике
Подробнее о событии
ТАСС

Apple представила Watch Series 6

ТАССвчера в 14:30
Lenta.ru

Apple выпустила дешевый безрамочный iPad

Lenta.ruвчера в 15:19
РИА Новости

Apple представила новые модели умных часов

РИА Новостивчера в 13:23
Игромания.ру

Apple представила Watch Series 6 и бюджетные Watch SE

Игромания.рувчера в 13:36
3DNews

Apple представила Watch SE — свои первые доступные смарт-часы. Их цена стартует с $279

3DNewsвчера в 14:35
РБК

Apple назвала цены на новые «умные» часы и iPad в России

РБКвчера в 14:38
iXBT.com

Apple Fitness+ — для тех, кто любит тренироваться дома и делать это разнообразно

iXBT.comвчера в 14:40

В Самарской области возбудитель коронавируса ищут на дверных ручках

Заместитель руководителя регионального Управления Роспотребнадзора Светлана Шерстнева сообщила, что с 3 сентября в регионе организованы исследования по выявлению возбудителя COVID в объектах окружающей среды.
В Самарской области возбудитель коронавируса ищут на дверных ручках
КТВ-Лучвчера в 08:54
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Первая партия мобильных медицинских комплексов поступила в Приамурье

В Приамурье поступили первые пять передвижных комплексов, представляющие из себя мобильные фельдшерско-акушерские пункты (ФАПы), которые будут передвигаться по небольшим населенным пунктам региона, сообщает пресс-служба правительства Амурской области.
Сенсаций.Нетвчера в 08:53

Михаил Боярский потерял сознание во время медосмотра перед вакцинацией

Санкт-Петербург, 15 сентября 2020, 17:58 — REGNUM Советскому и российскому актёру театра и кино, певцу, народному артисту РСФСР петербуржцу Михаилу Боярскому стало плохо, и он ненадолго потерял сознание в кабинете врача перед вакцинацией от гриппа.
REGNUMвчера в 10:58
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Тела двух девочек обнаружены в квартире в Рыбинске

"15 сентября днем в городе Рыбинске в квартире были обнаружены тела двух сестер 2006 и 2011 годов рождения с признаками насильственной смерти", - говорится в сообщении пресс-службы следственного управления СК по региону.
Газета.Ru17:31
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Торгцентрам не хватает магазинов

Девелоперы массово переносят открытия торгцентров: в этом году в России не будут введены 30–40% от общего объема заявленного предложения (около 2 млн кв. м), свидетельствуют данные Knight Frank.
Коммерсантъ18:05

Сатановский объяснил, почему Навальный возвращается в Россию

Сатановский выдвинул версию причин, почему Навальный так рвется на родину, несмотря на то, что по версии немецких властей его здесь намеревались убить при помощи вещества из группы "Новичок".
Московский Комсомолецвчера в 10:06
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