Apple представила новые смарт-часы и iPad
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Американская компания Apple представила новые смарт-часы и новые модели планшетов iPad. Apple Watch Series 6 получили функцию контроля уровня кислорода в крови и продолжительности сна, они могут считать секунды, необходимые для качественного мытья рук.В источнике
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