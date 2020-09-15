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Apple представила новые смарт-часы и iPad

Американская компания Apple представила новые смарт-часы и новые модели планшетов iPad. Apple Watch Series 6 получили функцию контроля уровня кислорода в крови и продолжительности сна, они могут считать секунды, необходимые для качественного мытья рук.В источнике
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Российская газета

Названа стоимость дешевых часов Apple Watch SE в России

Российская газетавчера в 16:54
РБК

Apple назвала цены на новые «умные» часы и iPad в России

РБКвчера в 14:38
iXBT.com

Когда умные часы Apple Watch получат новейшую watchOS 7

iXBT.comвчера в 14:07
ТАСС

Apple представила Watch Series 6

ТАССвчера в 14:30
РИА Новости

Apple представила умные часы Apple Watch Series 6

РИА Новостивчера в 13:23
3DNews

Apple представила Watch SE — свои первые доступные смарт-часы. Их цена стартует с $279

3DNewsвчера в 14:35
ITZine.ru

Всё, что показали на презентации Apple: Watch, iPad Air, Fitness + и многое другое

ITZine.ruвчера в 15:13

Fitch: реверс газа РФ делает невыгодной для Украины покупку СПГ у США

Старший директор группы по природным ресурсам и сырьевым товарам рейтингового агентства Fitch Дмитрий Маринченко рассказал, почему Украина может полностью отказаться от покупки сжиженного природного газа из США.
Fitch: реверс газа РФ делает невыгодной для Украины покупку СПГ у США
Газета.Ru13 сентября в 21:10
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Сатановский объяснил, почему Навальный возвращается в Россию

Сатановский выдвинул версию причин, почему Навальный так рвется на родину, несмотря на то, что по версии немецких властей его здесь намеревались убить при помощи вещества из группы "Новичок".
Сатановский объяснил, почему Навальный возвращается в Россию
Московский Комсомолецвчера в 10:06
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Зеленский поручил создать центр для производства вакцин на Украине

Украинский лидер счел необходимым создать центр для координации сотрудничества между научно-исследовательскими учреждениями и производственными мощностями страны, что позволит обеспечить условия для производства вакцин.
Lenta.ruвчера в 16:31
21

Apple выпустила версии iOS 14 GM и iPadOS 14 GM

Если у вас установлена бета-версия iOS 14 или iPadOS 14 для разработчиков, то вы можете загрузить это обновление на свой iPhone или iPad уже прямо сейчас, чтобы увидеть все новые функции и исправления, включенные в последнюю версию мобильной операционной системы Apple.
МИТвчера в 15:31
6

Нидерландский телеканал исказил интервью белорусского посла

Посол Белоруссии в Нидерландах Андрей Евдоченко рассказал госканалу "Беларусь 1", что нидерландский телеканал NOS исказил его интервью, поэтому дипломат пожаловался в редакцию на ангажированность и безответственность подготовившего его корреспондента.
РИА Новостивчера в 16:40

Михаил Боярский потерял сознание во время медосмотра перед вакцинацией

Санкт-Петербург, 15 сентября 2020, 17:58 — REGNUM Советскому и российскому актёру театра и кино, певцу, народному артисту РСФСР петербуржцу Михаилу Боярскому стало плохо, и он ненадолго потерял сознание в кабинете врача перед вакцинацией от гриппа.
REGNUMвчера в 10:58
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AMD показала новую видеокарту AMD Radeon RX 6000

Производитель отметил, что будущие видеокарты, созданные на базе архитектуры RDNA2, будут иметь "совершенно новый" дизайн системы охлаждения. https: / / twitter.com / Radeon / status / 1305612438675562496 Ожидается, что AMD официально представит новую линейку графических процессоров 28 октября 2020 года.
REGNUMвчера в 23:06

Глава МИД Белоруссии ответил ЕС на непризнание выборов

Министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей раскритиковал заявление главы дипломатии Евросоюза Жозепа Борреля о нелегитимности президентских выборов в республике, передает «РИА Новости».
Ведомостивчера в 13:45
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