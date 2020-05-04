Гаджеты
Inc-news.ruApple представила новый 13-дюймовый MacBook Pro
Новинка получила клавиатуру Magic Keyboard и 10-нм CPU Intel Ice Lake процессор с удвоенным объемом SSD Сегодня Apple явила миру новый 13-дюймовый MacBook Pro.
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Apple представила обновленную модель ноутбука MacBook Pro c 13-дюймовым экраном
Коммерсантъвчера в 15:35
Автоматически обработан 7171 источник, обновлено в 03:39, Ашберн
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