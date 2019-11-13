Американская компания Apple представила новый ноутбук — MacBook Pro с 16-дюймовым экраном. Об этом в среду, 13 ноября, сообщил генеральный директор корпорации Тим Кук в своем Twitter.

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Кино В прокат выходит «Грех» Андрея Кончаловского В прокат выходит «Грех» Андрея Кончаловского Художественная картина «Грех» о жизни и творчестве Микеланджело, поставленная при поддержке Алишера Усманова, его фонда «Искусство, наука и спорт» и «Первого канала»,— не просто биографическая драма.

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Политика Турция намерена придерживаться режима прекращения огня в Сирии Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на встрече с американским лидером Дональдом Трампом заявил, что Анкара продолжит придерживаться режима прекращения огня в Сирии.

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