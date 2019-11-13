Гаджеты
ИзвестияApple представила новый 16-дюймовый MacBook Pro
Американская компания Apple представила новый ноутбук — MacBook Pro с 16-дюймовым экраном. Об этом в среду, 13 ноября, сообщил генеральный директор корпорации Тим Кук в своем Twitter.
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Культура
Валерий Попович пожаловался, что их с Ольгой Бузовой свидание не показали в новом выпуске шоу «План Б»
Общество
В Кремле прокомментировали возможность сделать 31 декабря выходным
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ответил на вопрос, нужно ли сделать 31 декабря выходным днём в 2019 году.
Происшествия
Пятилетняя девочка пропала в Крыму
По факту исчезновения пятилетней девочки в селе Кропоткино Раздольненского района возбуждено уголовное дело, сообщается на сайте Главного следственного управления Следственного комитета России по Республике Крым и городу Севастополю.
Космос
Curiosity обнаружил повышение уровней кислорода на Марсе
Кислород в атмосфере Марса ученые обнаружили достаточно давно, еще при анализе спектров излучения от планеты.
Экономика
Переворот в Боливии произошел менее чем через неделю после отказа Моралеса от сделки по добыче лития
Правительство, созданное в результате воскресного переворота в Боливии, может отменить решение только что ушедшего в отставку президента Эво Моралеса об отказе от соглашения с немецкой компанией по разработке месторождений лития в латиноамериканской стране, пишет CommonDreams.org.
Общество
В России предложили сократить период использования шипованной резины
Специалисты государственной компании «Автодор» предложили сократить срок эксплуатации шипованных шин и ввести штрафы за несоблюдение данного условия.
Политика
Путин сообщил об избежавшей рецессии российской экономике
Российский лидер Владимир Путин в ходе выступления на закрытии делового форума БРИКС рассказал, за счёт чего России удалось избежать рецессии в экономике.
Кино
В прокат выходит «Грех» Андрея Кончаловского
В прокат выходит «Грех» Андрея Кончаловского Художественная картина «Грех» о жизни и творчестве Микеланджело, поставленная при поддержке Алишера Усманова, его фонда «Искусство, наука и спорт» и «Первого канала»,— не просто биографическая драма.
Общество
«Нафтогаз» заявил об отсутствии предложений от «Газпрома» по газу
Исполнительный директор национальной акционерной компании «Нафтогаз Украины» Юрий Витренко заявил, что компания не получала предложений от российского «Газпрома» по вопросу поставок газа на Украину.
Происшествия
Мужчина с ножом напал на детей и учительницу на Ставрополье
Глава Следственного комитета России (СКР) Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело на мужчину, напавшего на игровой площадке на детей и учительницу в Ставропольском крае, сообщает пресс-служба ведомства в среду.
Происшествия
Расчленивший аспирантку Соколов предложил оплатить похороны
Профессор СПбГУ Олег Соколов, который убил и расчленил свою 24-летнюю сожительницу Анастасию Ещенко, выразил желание помочь с организацией ее похорон.
Политика
Украина потребовала от России оправданий по делу в суде ООН
Само решение суда ООН Зеркаль назвала победой украинской дипломатии. Отметим, что представители Украины обратились в суд в 2017 году.
Армия и оружие
Глава Пентагона считает, что Турцию необходимо вернуть в орбиту НАТО
Траектория движения Турции выходит за орбиту НАТО, ее необходимо вернуть обратно.
Шоу-бизнес
Ксения Собчак жестко ответила на критику Никиты Михалкова
Телеведущая Ксения Собчак резко отреагировала на слова режиссера Никиты Михалкова о ее свадьбе с Константином Богомоловым.
Происшествия
На Урале бывшего судью объявили в розыск по делу о педофилии
Следователи объявили в розыск бывшего судью Коркинского городского суда Челябинской области Сергея Югова, который подозревается в развратных действий в отношении двух не достигших 16-летнего возраста девочек.
Происшествия
В Псковской области проверят видео с обматерившим полицию чиновником
Управление МВД Псковской области начало проверку видеозаписи, на которой глава Печорского района грубо беседует с мужчиной в полицейской форме и использует нецензурные выражения.
Политика
Турция намерена придерживаться режима прекращения огня в Сирии
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на встрече с американским лидером Дональдом Трампом заявил, что Анкара продолжит придерживаться режима прекращения огня в Сирии.
Армия и оружие
В Белоруссии заявили об отказе от российской базы ВВС
1 октября глава МИД Белоруссии Владимир Макей заявил, что в размещении российской базы ВВС на территории его страны «нет практического смысла».
Происшествия
Нелегальный цех по переработке трепанга создали в Корсакове два иностранца
Двух иностранцев, занимающихся производством, переработкой и хранением дальневосточного трепанга задержали в Корсакове 12 ноября сотрудники Пограничного управления ФСБ России по Сахалинской области.
Теннис
Рафаэль Надаль: Хочу извиниться перед Медведевым
Испанец Рафаэль Надаль прокомментировал свою победу на россиянином Даниилом Медведевым в Лондоне.
Политика
Коломойский не исключил появления российских танков в Польше
Российские танки будут размещены у Кракова и Варшавы.
Происшествия
Следователь засекретил все материалы по делу Голунова
"Материалы уголовного дела являются секретными и не могут быть представлены, так как содержат сведения, составляющие государственную тайну", — заявил в Басманном суде следователь в ответ на ходатайство адвокатов о приобщении данных материалов к разбирательству, передает РИА Новости.
Общество
В России вырастет максимальный размер пособий по беременности и родам
Как сообщало ИА REGNUM, с 1 января 2019 года в России максимальный размер ежемесячного пособия по уходу за ребенком до полутора лет был увеличен с 24 тыс. рублей до 26 тыс. рублей, а минимальный размер пособия по беременности и родам за 140 дней отпуска поднялся до 52 тыс. рублей.
Музыка
Шнуров допустил появление нового солиста в группе «Ленинград»
Шоу-бизнес
Пригожин осадил защитившую тирана Шульгина певицу Михальчик
Известный продюсер Иосиф Пригожин обвинил певицу Юлию Михальчик в лицемерии и грязном пиаре на Валерии.
Общество
Снегопады опять нагрянут в Приморье в понедельник, 18 ноября
Кино