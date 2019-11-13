Американская компания Apple представила новый ноутбук — MacBook Pro с 16-дюймовым экраном. Об этом в среду, 13 ноября, сообщил генеральный директор корпорации Тим Кук в своем Twitter.

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