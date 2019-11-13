Гаджеты

ИзвестияИзвестияApple представила новый 16-дюймовый MacBook Pro

Американская компания Apple представила новый ноутбук — MacBook Pro с 16-дюймовым экраном. Об этом в среду, 13 ноября, сообщил генеральный директор корпорации Тим Кук в своем Twitter.
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Apple представила MacBook Pro с 16-дюймовым дисплеем

RT на русском13:07

Apple представила MacBook Pro с 16-дюймовым дисплеем

РБК11:11

Apple представила MacBook Pro с 16-дюймовым экраном

ТАСС09:44

Apple представила новый MacBook Pro

Коммерсантъ10:55

Первый обзор лучшего Apple MacBook Pro

iXBT.com13:46

Представлен 16-дюймовый MacBook Pro

The GEEK09:29

MacBook Pro с 16-дюймовым экраном представят в ближайшее время

Дни24вчера в 01:02
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Автоматически обработаны 7064 источника, обновлено в 13:58, Вашингтон
Политика

Бундестаг принял законопроект об обновленной газовой директиве ЕС

Немецкий парламент (бундестаг) принял законопроект, регулирующий применение поправок к газовой директиве Евросоюза, под который подпадает российский газопровод «Северный поток – 2». Об этом в среду, 13 ноября, сообщает ТАСС.
Известия 12:48
Происшествия

Задержан еще один подозреваемый по делу о перестрелке на ростовском хуторе

В Ростовской области задержан четвертый подозреваемый по делу о перестрелке на хуторе Чернозубов, в которой погибли пять человек.
Общественное телевидение России 13:53
Общество

В Сети появилось видео жалобы Медведеву от жительницы села на Алтае

РБК 12:25
Общество

«Аэрофлот» лишил пассажира бонусных миль за провоз толстого кота

Коммерсантъ вчера в 07:16
Футбол

Стерлинг отстранён от матча сборной Англии из-за конфликта

Отмечается, что после прибытия в расположение сборной Стерлинг решил выяснить отношения с Гомесом, с которым у него произошёл конфликт во время прошедшего днём ранее матча между «Ливерпулем» и «Манчестер Сити».
REGNUM вчера в 03:49
Общество

Рудковская и Плющенко обратились в полицию из-за угроз их сыну

Адвокат Александр Карабанов, представляющий интересы фигуриста Евгения Плющенко и продюсера Яны Рудковской, написал заявление в полицию из-за угроз их шестилетнему сыну в соцсетях.
РБК 06:40
Происшествия

Суд арестовал подозреваемого в угрозах судье Алексея Вересова

Газета.Ru 11:33
Космос

Обнаружена сверхбыстрая звезда, выброшенная из центра нашей Галактики

Астрономы обнаружили сверхбыструю звезду, летящую со скоростью шесть миллионов километров в час, которая была выброшена сверхмассивной черной дырой в центре Млечного Пути пять миллионов лет назад.
РИА Новости 03:48
Общество

Россияне потратили на большой распродаже Aliexpress 17 млрд рублей

Ведомости 05:00
Происшествия

Суд арестовал главу ростовского ГУ ФСИН по делу о разглашении гостайны

В среду днем информированный источник сообщил РИА Новости, что Даххаев доставлен в УФСБ по подозрению в разглашении гостайны и взятке.
РИА Новости 13:44
Происшествия

Жертву историка-расчленителя Соколова застрелили во сне

Lenta.ru 13:43
Общество

На Россию надвигаются аномальные холода

Основное похолодание придется на юг западной Сибири на 14 ноября. В Новосибирской, Томской и Кемеровской областях ожидается снег, метель.
Российская газета вчера в 21:00
Кино

Опубликован новый трейлер фильма «Соник в кино»

Важная деталь – Соник в новом видео стал больше похож на классического персонажа из видеоигр, чем это было в предыдущем трейлере.
Москва 24 вчера в 09:35
Происшествия

В Омске воспитатель заставила детей доставать игрушки из унитаза

Российская газета 05:58
Гаджеты

Motorola опубликовала официальный анонс раскладушки Razr

Картинка темная, виден только силуэт устройства. Пожадничала Motorola с более подробным тизером.
The GEEK 08:32
Наука

Учеными раскрыто появление пожирающей людей живьем инфекции

Территория новостей вчера в 13:01
Политика

Коломойский предложил Украине восстановить отношения с Россией

Украинский бизнесмен Игорь Коломойский высказался за урегулирование конфликта в Донбассе и восстановление отношений между Москвой и Киевом.
Lenta.ru 06:12
Политика

В Киеве пообещали отреагировать на запуск поездов по Крымскому мосту

Первый поезд пойдет из Петербурга 23 декабря (№ 7/8) и отправится в Севастополь с Московского вокзала в 14:00 мск.
РИА Новости 08:25
Политика

Рада в первом чтении приняла законопроект о земельной реформе

Верховная рада Украины приняла в первом чтении законопроект, который с 1 октября 2020 года отменяет мораторий на продажу сельскохозяйственных земель, сообщается на парламентском сайте в среду, 13 ноября.
Известия 09:27
Происшествия

Мать покончила с собой после побега детей

РИА Новости 10:25
Общество

Регина Тодоренко стала женщиной года по версии Glamour

Телеведущая Регина Тодоренко получила приз в номинации "Женщина года" по версии журнала Glamour.
Газета.Ru вчера в 20:49
Происшествия

СК возбудил дело после пропажи двух детей в Солнечногорске

Главк СКР по Московской области возбудил уголовное дело по статье "похищение двух и более несовершеннолетних лиц" по факту пропажи в Солнечногорске двух детей 11 и 12 лет.
Московский Комсомолец 04:27
Политика

Премьер-министр Индии приедет в Москву на празднование 75-летия Победы

Коммерсантъ 13:50
Происшествия

Тела двух украинцев найдены в холодильнике для фруктов в Польше

Тела двух граждан Украины нашли в Польше в бескислородной холодильной камере для хранения фруктов.
Российская газета 00:00
Футбол

Капитан «Айнтрахта» дисквалифицирован до конца года

Капитан "Айнтрахта" Давид Абрахам дисквалифицирован до конца года. Соответствующее решение принял Немецкий футбольный союз.
Soccer.ru 12:08
Политика

Почти 40 тыс. жителей ЛНР получили российские паспорта

Почти 40 тыс. жителей Луганской народной республики (ЛНР) уже получили паспорта Российской Федерации.
ТАСС 06:41
Транспорт

Завершено строительство платной трассы М11 Москва — Санкт-Петербург

Строительные работы на платной автотрассе М11 Москва — Санкт-Петербург полностью завершены.
RT на русском 11:44
Общество

Путин подписал закон о сокращенном трудовом дне для женщин в селе

Президент России Владимир Путин подписал закон о введении сокращенного рабочего дня для работниц в сельской местности.
РЕН ТВ вчера в 15:15
Теннис

Медведев проиграл Надалю на итоговом турнире ATP

Россиянин Даниил Медведев проиграл первой ракетке мира испанцу Рафаэлю Надалю на групповом этапе итогового турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) в Лондоне.
Коммерсантъ 12:41
Общество

Эксперт оценил идею сократить период эксплуатации шипованной резины

RT на русском вчера в 09:49
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