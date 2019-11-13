Гаджеты
ИзвестияApple представила новый 16-дюймовый MacBook Pro
Американская компания Apple представила новый ноутбук — MacBook Pro с 16-дюймовым экраном. Об этом в среду, 13 ноября, сообщил генеральный директор корпорации Тим Кук в своем Twitter.
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Автоматически обработаны 7064 источника, обновлено в 15:31, Ашберн
Общество
Путин подписал закон о сокращенном рабочем дне для селянок
Президент России Владимир Путин подписал закон о сокращенном рабочем дне для женщин в сельской местности.
Вечерняя Москва вчера в 14:38
Общество
Маск построит первый завод Tesla в Европе
Первый завод Tesla в Европе будет построен в Берлине. Об этом заявил глава компании Илон Маск, передает CNBC.
Росбалт 03:16
Происшествия
Боец ММА подозревается в похищении человека
Газета.Ru 14:59
Общество
На Россию надвигаются аномальные холода
Основное похолодание придется на юг западной Сибири на 14 ноября. В Новосибирской, Томской и Кемеровской областях ожидается снег, метель.
Российская газета вчера в 21:00
Теннис
Надаль: в третьем сете Медведев играл намного лучше, но мне повезло
Первая ракетка мира Рафаэль Надаль считает, что российский теннисист Даниил Медведев играл лучше него в третьем сете в матче итогового турнира ATP.
РИА Новости 13:21
Политика
Почти 200 тысяч жителей Донбасса получили паспорта РФ
Более 170 тысяч жителей Донецкой и Луганской областей Украины получили российские паспорта в Ростовской области.
Газета.Ru 14:33
Политика
Зеленский поблагодарил Раду за голосование по рынку земли
Президент Украины Владимир Зеленский поблагодарил депутатов Верховной рады Украины за поддержку закона о рынке земли.
REGNUM 15:10
Транспорт
Завершено строительство платной трассы М11 Москва — Санкт-Петербург
Строительные работы на платной автотрассе М11 Москва — Санкт-Петербург полностью завершены.
RT на русском 11:44
Общество
«Нафтогаз» сетует на отсутствие предложений от «Газпрома» по газу
Исполнительный директор "Нафтогаза" Юрий Витренко заявил, что Киев не примет вариант отказа с "Газпромом" от взаимных претензий по транзиту энергоносителя, и посетовал на то, что других предложений от Москвы не поступает.
Газета.Ru 14:13
Общество
Продюсер заявил, что концерты Максима Галкина в России могут запретить
Телепродюсер и экс-игрок КВН Леонид Мазор прокомментировал недавний концерт шоумена Максима Галкина в Новосибирске.
Газета.Ru 06:11
Общество
«ВКонтакте» даст возможность ставить дизлайки
Пользователи социальной сети «ВКонтакте» получат возможности ставить негативные оценки (дизлайки) чужим комментариям, объявили на проходящей в Москве конференции VK Content Day, передает корреспондент РБК.
РБК 11:57
Политика
Коломойский пообещал США «российские танки» возле Кракова и Варшавы
Бизнесмен ответил на вопрос, не поставит ли под удар Украину победа на президентских выборах в США представителя Демократической партии: "Если они будут умничать с нами, мы пойдём к России".
REGNUM 09:53
Происшествия
Доцент Олег Соколов уволен из СПбГУ «за аморальный поступок»
Доцент Санкт-Петербургского государственного университета ( СПбГУ) Олег Соколов, которому предъявлено обвинение в убийстве сожительницы, уволен из вуза в соответствии с приказом от 11 ноября по п.8, ч. 1, ст. 81 Трудового кодекса РФ (совершение работником, аморального проступка, несовместимого с продолжением работы).
Коммерсантъ Санкт-Петербург 10:48
Футбол
Бывший пиар-директор adidas СНГ: Фурсенко в компании помнят до сих пор
Бывший пиар-директор adidas СНГ Николай Петросян рассказал, что экс-президент Российского футбольного союза Сергей Фурсенко лично предлагал идеи дизайнерам для создания игровой формы национальной сборной.
Чемпионат 14:41
Шоу-бизнес
Алексей Панин привязал дочь к батарее ремнем
На видео Алексей грубо схватил девочку за руку и прижал к полу, далее отвел ее на кухню и привязал при помощи ремня к батарее.
GreatLove 11:04
Игры
Создатели оригинальной Prey перешли в новую студию Bethesda
Bethesda основала новую студию Roundhouse в США.
CyberSport.ru 12:49
Кино
Сцену встречи погибшего Тони Старка с дочерью вырезали из «Мстителей»
В Сети появились рабочие кадры со съемок последних «Мстителей», в которые планировалось включить сцену встречи погибшего Тони Старка со своей повзрослевшей дочерью.
Культуромания 03:12
Футбол
Валерий Карпин подтвердил информацию о проблемах «Ростова»
Главный тренер "Ростова" Валерий Карпин подтвердил появившуюся информацию о сложном финансовом положении клуба.
Вести.Ru 11:04
Политика
Комитет Госдумы поддержал поправки о признании физлиц СМИ-иноагентами
Комитет Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи рекомендовал нижней палате парламента принять во втором чтении законопроект о СМИ-иноагентах со всеми поправками.
Коммерсантъ 03:44
Общество
«Аэрофлот» лишил пассажира бонусных миль за провоз толстого кота
Коммерсантъ вчера в 07:16
Футбол
«Барселона» обыграла «Картахену» в благотворительном матче
«Барселона» в товарищеском матче переиграла «Картахену», представляющую третий испанский дивизион. Встреча закончилась со счетом 2:0.
Sport24.ru 15:08
Политика
На вопрос об импичменте Трампа глава Пентагона ответил по-русски
Глава Пентагона Марк Эспер, отвечая на вопросы американских журналистов об импичменте действующего президента Дональда Трампа, проявил минимальное знание русского языка, пишет РИА Новости.
Страна Советов on-line 02:30
Происшествия
Суд арестовал главу ростовского ГУ ФСИН по делу о разглашении гостайны
Суд в Ростове-на-Дону санкционировал арест главы ГУФСИН России по Ростовской области Муслима Даххаева, сообщил журналистам судья после заседания.
РИА Новости 13:44
Общество
Хозяин гигантского фаллоса: «Надеюсь, что моя история станет хорошим уроком для других людей»
Отдельно хочу добавить: очень надеюсь, что моя история станет хорошим уроком для других людей.
Фонтанка.Ру 10:39
Политика
Путин прилетел в Бразилию на саммит БРИКС
Президент России Владимир Путин прилетел в Бразилию, чтобы принять участие в саммите БРИКС.
Российская газета 11:19
Политика
На Украине рассказали о трех нарушенных обещаниях Зеленского
Руководитель платформы "Национальная стратегия развития" Дмитрий Спивак рассказал о трех предвыборных обещаниях президента Украины Владимира Зеленского, которые он не выполнил.
Газета.Ru вчера в 21:22
Политика
В ФРГ приняли регулирующий «Северный поток-2» законопроект
Парламент ФРГ принял законопроект о внесении изменений в законодательство для реализации обновленной газовой директивы Евросоюза, сообщается на сайте Бундестага.
РБК 12:48
Авто
Mitsubishi представила кроссовер-минивэн Xpander
Компания Mitsubishi представила новый семейный кроссовер-минивэн Mitsubishi Xpander Cross, построенный на базе модели Xpander.
Автоновости дня вчера в 04:35
Кино
«Ведьмака» от Netflix продлили на второй сезон. Он выйдет в 2021 году
«Ведьмака» от Netflix продлили на второй сезон еще до выхода первого. Работа над вторым сезоном начнется в Лондоне в начале 2020 года.
Cyber.sports.ru 12:06