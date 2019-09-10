Гаджеты

FerraFerraApple представила новый iPhone 11

Apple заявляет, что новый чипсет быстрее, чем, естественно A12, Snapdragon 855 и Kirin 980. Компания громко называет новинку системой с самым быстрым вычислительным процессором и графическим ускорителем в смартфонах. iPhone 11 будет держать заряд на один час дольше, чем iPhone XR.
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