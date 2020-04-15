Гаджеты
ВедомостиApple представила новый iPhone SE
Apple представила новый iPhone SE с экраном в 4,7 дюйма (11,9 см). В России версии с 64, 128 или 256 Гб встроенной памяти будут доступны по цене от 39 900 руб. Смартфон представлен в белом, черном и Product (RED) цветах.
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Киберспорт
Crystal Dynamics опубликовала геймплейный трейлер Marvel’s Avengers
Студия Crystal Dynamics показала геймплейный трейлер супергеройского экшена Marvel's Avengers.
CyberSport.ru вчера в 11:30
Общество
В России остался лишь один регион без коронавируса
Единственным регионом, где еще не было зафиксировано случаев COVID-19 остается Республика Алтай.
Повестка дня вчера в 05:38
Культура
Сериал «Зулейха открывает глаза» требуют снять с эфира
Канал «Россия 1» начал показ сериала «Зулейха открывает глаза», снятого по одноимённому роману Гузель Яхиной.
Страницы Воронежской культуры вчера в 14:47
Игры
Sony начинает бесплатно раздавать PS4-игры Journey и Uncharted
Faktom вчера в 11:39
Экономика
Путин предложил предоставить бизнесу безвозмездную финансовую помощь
Наиболее пострадавшие от пандемии компании получат безвозмездную финансовую помощь от государства на выплаты сотрудникам.
RT на русском вчера в 12:35
Экономика
Ущерб от коронавируса для экономики РФ может составить 18 трлн рублей
Наиболее пострадавшие от пандемии коронавируса отрасли российской экономики в общей сложности могут потерять 17,9 трлн рублей.
Известия вчера в 17:10
Общество
В Москве умерли семь пациентов с коронавирусом
В Москве умерли семь пациентов с коронавирусом, сообщает оперативный штаб столицы в своем Telegram-канале.
Lenta.ru вчера в 15:51
Общество
ВОЗ сообщает, что в мире коронавирусом заражено около 2 млн человек
Ранее ГЛАС сообщал, что в Мурманской области за зараженными коронавирусом будут следить посредством трекеров.
ГЛАС.RU вчера в 06:48
Здоровье
Правительству предложили для борьбы с вирусом «умные» очки и браслеты
Созданная для развития Национальной технологической инициативы АНО «Платформа НТИ» направила первому вице-премьеру Андрею Белоусову предложение о поддержке 25 решений для борьбы с эпидемией коронавирусной инфекцией.
РБК вчера в 17:00
Общество
Fox News рассказал о нулевом пациенте с коронавирусом в Ухани
Первый пациент, заболевший коронавирусной инфекцией в китайском городе Ухань, где впервые зафиксировали вспышку COVID-19, работал в лаборатории Института вирусологии.
RT на русском вчера в 22:59
Армия и оружие
Пентагон: самолет РФ пытался «проникнуть» в воздушное пространство США
«Как вы знаете, Северная Корея проводит испытания оружия, у нас был российский самолет, который пытался проникнуть в наше воздушное пространство, мы продолжаем вести борьбу с терроризмом в Африке, на Ближнем Востоке, в Афганистане, мы работаем в Ираке, пытаемся сдержать Иран», - цитирует «Интерфакс» ответ Эспера на вопрос журналиста.
Ридус вчера в 14:23
Экономика
В России могут вернуть продуктовые карточки
Производители и поставщики призвали вернуться к проекту Минпромторга о продуктовых карточках для малоимущих граждан.
Вести.Ru 14 апреля в 22:57
Политика
Стало известно о решении перенести парад Победы в Москве
Кремль принял решение не проводить парад Победы в Москве 9 мая и перенести мероприятие на более позднюю дату.
Lenta.ru вчера в 13:18
Экономика
ГД рассмотрит возможность отменить НДФЛ для малоимущих россиян
Депутаты Госдумы от партии ЛДПР внесли на рассмотрение Думы законопроект, согласно которому предлагается освободить малоимущих граждан России от уплаты НДФЛ.
Капитал страны вчера в 06:09
Общество
В Минздраве оценили сроки снижения числа заражений в Москве
В Москве устойчивое снижение количества людей, заразившихся коронавирусной инфекцией, может наступить уже в июне — июле 2020 года, заявил главный внештатный эпидемиолог Минздрава Николай Брико.
РБК вчера в 11:58
Общество
Главврач больницы в Коммунарке рассказал о результатах 45 дней работы
Главный врач инфекционной больницы в Коммунарке Денис Проценко в своём Facebook рассказал о результатах 45 дней работы.
RT на русском вчера в 23:26
Армия и оружие
В России приступили к разработке лёгкого фронтового истребителя
Москва, 16 апреля 2020, 04:17 — REGNUM Инженерные центры Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК, входит в Ростех) ведут разработку лёгкого многофункционального фронтового самолёта, сообщили в пресс-службе ОАК.
REGNUM вчера в 21:17
Армия и оружие
Турция перебросила спецназ на юг Идлиба
Официально Анкара не комментирует переброску в южную часть провинции Идлиб, своего спецназа.
Avia.pro вчера в 17:27
Шоу-бизнес
Шоумен Александр Гудков собирается жениться
Шоумен, комик Александр Гудков в беседе с телеведущей Ксенией Собчак рассказал, что решился сделать своей возлюбленной предложение руки и сердца, сообщает Федеральное агентство новостей.
РИАМО вчера в 14:15
Политика
МИД: десятки школьников из России попали в сложную ситуацию в США
Захарова рассказала, что российская сторона теперь пытается получить данные о количестве российских детей, оказавшихся в тяжелой ситуации, выяснить их имена, местонахождение, учебные заведения и контакты ответственных за их пребывание в Штатах.
РИА Новости 14 апреля в 14:36
Шоу-бизнес
Анастасия Заворотнюк поздравила Татьяну Навку
Актриса Анастасия Заворотнюк опубликовала новую запись в своём аккаунте в Instagram.В посте Заворотнюк поздравила Татьяну Навку с днём рождения.
Вестник 14 апреля в 04:51
Общество
«РИА Новости» обвинили «Медузу» во вранье из-за статьи о Борисе Джонсоне
«РИА Новости» рассматривают возможность подачи иска к «Медузе» из-за сообщения о якобы выдуманной новости по возможному подключению премьера Великобритании Бориса Джонсона к аппарату ИВЛ.
Rambler News Service вчера в 13:02
Общество
На сайте парламента опубликовали доходы зампредов Госсовета Татарстана
На сайте парламента Татарстана опубликовали документ, в котором содержится информация о доходах заместителей председателя Госсовета республики Марата Ахметова, Юрия Камалтынова, Татьяны Ларионовой и Лилии Мавриной за 2019 год.
Kazanfirst.ru вчера в 18:32
Политика
Посольство РФ в США поспорило с Обамой о «российской дезинформации»
Посольство России в Соединенных Штатах поспорило с экс-президентом этой страны Бараком Обамой о "российской дезинформации".
Российская газета вчера в 22:35
Общество
Рособрнадзор назвал новые сроки экзаменов в 9-х классах
Региональные власти и учредители заграншкол могут сами определить основные и резервные сроки проведения экзаменов по русскому языку и математике в рамках этого периода.
РБК вчера в 05:22
Общество
16 заболевших коронавирусом выявили в четырех городах Кузбасса
С начала эпидемии коронавируса в России ко вторнику, 14 апреля, в Кемеровской области выявлено уже 16 случаев заражения этой инфекцией в четырех городах области: Кемерове, Новокузнецке, Топках и Мариинске.
Кузбасс 14 апреля в 06:25
Религия
У православных христиан наступил Чистый четверг
16 апреля православные христиане встречают Чистый четверг.
Известия вчера в 22:15