Гаджеты

Газета.RuГазета.RuApple представила бюджетный iPhone SE

Каким получился гаджет, являющийся бюджетным по меркам "яблока", и во сколько он обойдется жителям России - в материале "Газеты.Ru". Apple представила свой новый смартфон, получивший название iPhone SE. Об этом говорится на официальном сайте компании.
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Компания Apple представила новое поколение iPhone SE

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Apple представила новый iPhone SE

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Apple представила новый бюджетный iPhone SE

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