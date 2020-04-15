Гаджеты
Газета.RuApple представила бюджетный iPhone SE
Каким получился гаджет, являющийся бюджетным по меркам "яблока", и во сколько он обойдется жителям России - в материале "Газеты.Ru". Apple представила свой новый смартфон, получивший название iPhone SE. Об этом говорится на официальном сайте компании.
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Комментарии
Хоккей
МВД отказало в деле о хищении денежных средств профсоюзом игроков КХЛ
В управлении МВД по Нижнему Новгороду отказали в возбуждении уголовного дела о хищении денежных средств руководством профсоюза игроков Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), по другим доводам инициативной группы игроков КХЛ прокуратура продолжает проверку, сообщили РИА Новости в Генеральной прокуратуре РФ.
РИА Новости 10:09
Армия и оружие
Группа боевиков, которых готовили на базе США, сдалась сирийской армии
РИА Новости 15:04
Происшествия
Умер пенсионер с коронавирусом из Вяземского дома престарелых
Мужчина с подтвержденной коронавирусной инфекцией умер в среду в Вяземском доме-интернате для престарелых и инвалидов, где, предположительно, один из сотрудников заразил более 80 проживающих и работников.
ТАСС 13:05
Общество
Главврач больницы в Коммунарке вылечился от коронавируса
Анализ на коронавирус COVID-19 главного врача госпиталя в Коммунарке Дениса Проценко дал отрицательный результат.
Плюс один +1 04:57
Кино
В сети появилась новая информация о возможном сиквеле «Гарри Поттера»
RT на русском 07:23
Происшествия
СК завершил расследование крушения SSJ-100 в Шереметьево
Следственный комитет завершил расследование дела о крушении Sukhoi Superjet 100 в Шереметьево, которое произошло в мае 2019 года.
Газета.Ru 07:21
Политика
Путин перед заседанием правительства выступит с обращением
Президент России Владимир Путин выступит с обращением в начале заседания правительства, сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК.
РБК 07:11
Экономика
В России призвали вернуть продуктовые карточки
Производители и поставщики продовольственных продуктов призвали руководство страны вернуться к практике раздачи продуктовых карточек наименее обеспеченным россиянам, пишет РБК.
РИА Новости вчера в 13:36
Происшествия
В Москве задержан стрелок с Окской улицы
Сотрудники полиции сумели задержать 47-летнего мужчину, открывшего стрельбу в своей квартире на юго-востоке Москвы.
Российская газета 15:31
Общество
В Минздраве оценили сроки снижения числа заражений в Москве
В Москве устойчивое снижение количества людей, заразившихся коронавирусной инфекцией, может наступить уже в июне — июле 2020 года, заявил главный внештатный эпидемиолог Минздрава Николай Брико.
РБК 11:58
Общество
В США назвали самые ранние признаки заболевания COVID-19
Отмечается, что ключевой симптом, по которому можно определить COVID-19 на ранних стадиях, — потеря обоняния при свободных носовых пазухах.
REGNUM 04:27
Шоу-бизнес
Александр Гудков сделал предложение возлюбленной
Ранее редакция VSE42.Ru сообщала, что Гудков и Варнава "зажгли" под хит Little Big.
VSE42.RU 06:20
Общество
В Москве умерли семь пациентов с коронавирусом
В Москве умерли семь пациентов с коронавирусом, сообщает оперативный штаб столицы в своем Telegram-канале.
Lenta.ru 15:51
Происшествия
В Ленобласти разворачивают палаточный госпиталь для лечения мигрантов
Разворачивание палаточного лагеря в Ленобласти T. me / lenobladminka Ранее сообщалось, что за двое суток у проживающих в хостеле мигрантов выявлены десятки случаев заражения новой коронавирусной инфекцией.
REGNUM вчера в 11:22
Общество
В ВОЗ заявили, что Россия находится в фазе роста эпидемии коронавируса
Россия находится в фазе роста числа заразившихся коронавирусной инфекцией COVID-19, на неделе ожидается прирост новых случаев инфицирования.
RT на русском 08:22
Экономика
ОНФ предложил увеличить размер кредита на зарплату
«Общероссийский народный фронт» (ОНФ) предлагает увеличить размер беспроцентных кредитов на выплату зарплат сотрудникам.
Известия 14:00
Общество
У 668 моряков с авианосца Charles de Gaulle выявили коронавирус
RT на русском 14:51
Общество
Информационный центр о ситуации с вирусом возглавит доктор Мясников
Главный врач столичной ГКБ № 71 Александр Мясников станет руководителем информационного центра, задача которого — мониторинг ситуации с коронавирусом, сообщила Русская служба Би-би-си.
РБК 09:00
Политика
На Украине допустили возможность ракетного удара по России
РИА Новости 10:56
Политика
Госдума поменяла дату окончания Второй мировой войны
Устанавливается новый день воинской славы России — «3 сентября — День окончания Второй мировой войны (1945 год)» и одновременно исключается действующая памятная дата «2 сентября — День окончания Второй мировой войны (1945 год)».
REGNUM вчера в 06:10
Общество
В Германии частично снимут ограничительные меры
В Германии частично снимут ограничения в общественной жизни. С таким заявлением выступила канцлер Ангела Меркель.
Вести.Ru 15:23
Общество
В Москве аннулируют около миллиона цифровых пропусков
В столице за сутки для передвижения по городу на личном или общественном транспорте оформили 3,2 миллиона цифровых пропусков.
Вести.Ru вчера в 06:11