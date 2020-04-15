Гаджеты
Газета.RuApple представила бюджетный iPhone SE
Каким получился гаджет, являющийся бюджетным по меркам "яблока", и во сколько он обойдется жителям России - в материале "Газеты.Ru". Apple представила свой новый смартфон, получивший название iPhone SE. Об этом говорится на официальном сайте компании.
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Автоматически обработано 7146 источников, обновлено вчера в 23:49, Ашберн
Комментарии
Общество
Число жертв коронавируса в США превысило 28 тысяч человек
Более 28 тысяч человек скончались после заражения коронавиурсом нового типа в США, свидетельствуют данные университета Джонса Хопкинса.
Газета.Ru вчера в 19:55
Политика
Медведев заявил о коллапсе в некоторых отраслях из-за вируса
Положение бизнеса в связи с пандемией COVID-19 очень сложное, в некоторых отраслях ситуация напоминает коллапс, однако с этим столкнулась не только Россия, все страны готовят свой ответ на этот вызов, заявил председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев.
РИА Новости вчера в 12:33
Энергетика
Саудовская Аравия открестилась от эскалации нефтяной войны
Государственная нефтяная компания Саудовской Аравии Saudi Aramco открестилась от эскалации ценовой войны с Россией и другими участниками соглашения ОПЕК+, сообщает Reuters.
Lenta.ru вчера в 13:57
Здоровье
Диетолог назвала вредные напитки на период пандемии
Врач-диетолог, член национальной Ассоциации диетологов и нутрициологов, руководитель компании PRO&FIT Марина Макиша в беседе с телеканалом «Звезда» 15 апреля рассказала о вредных и полезных напитках в период распространения коронавируса.
Известия вчера в 11:04
Политика
Путин перед заседанием правительства выступит с обращением
Президент России Владимир Путин выступит с обращением в начале заседания правительства, сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК.
РБК вчера в 07:11
Происшествия
В Оренбуржье умер второй пациент с коронавирусной инфекцией
REGNUM вчера в 08:16
Общество
Fox News узнал о заражении «нулевого пациента» из лаборатории Уханя
"Нулевой пациент" с коронавирусной инфекцией COVID-19 работал в лаборатории Института вирусологии в китайском Ухане, утверждает американский телеканал Fox News со ссылкой на источники.
РИА Новости вчера в 19:55
Общество
В Москве умерли семь пациентов с коронавирусом
В Москве умерли семь пациентов с коронавирусом, сообщает оперативный штаб столицы в своем Telegram-канале.
Lenta.ru вчера в 15:51
Общество
«Новая газета» закрыла доступ к материалу по коронавирусу в Чечне
"Новая газета" закрыла доступ на своём сайте к материалу о ситуации с коронавирусом в Чечне по требованию Роскомнадзора, однако в полученном от ведомства письме не были указаны причины такого решения, издание обратится в Генпрокуратуру за разъяснениями, сообщил РИА Новости главный редактор Дмитрий Муратов.
РИА Новости вчера в 16:35
Общество
Доктор Мясников возглавит информационный центр по коронавирусу
Врач и телеведущий Александр Мясников возглавит информационный центр по мониторингу ситуации с коронавирусом.
Нева Спорт вчера в 08:11
Политика
МИД: десятки школьников из России попали в сложную ситуацию в США
Захарова рассказала, что российская сторона теперь пытается получить данные о количестве российских детей, оказавшихся в тяжелой ситуации, выяснить их имена, местонахождение, учебные заведения и контакты ответственных за их пребывание в Штатах.
РИА Новости 14 апреля в 14:36
Общество
В Минздраве оценили сроки снижения числа заражений в Москве
В Москве устойчивое снижение количества людей, заразившихся коронавирусной инфекцией, может наступить уже в июне — июле 2020 года, заявил главный внештатный эпидемиолог Минздрава Николай Брико.
РБК вчера в 11:58
Общество
Власти закрывают храмы и рынки в Новосибирской области
В соответствии с изменения в постановление губернатора №43 «О принятии дополнительных мер по защите населения и территории Новосибирской области от чрезвычайной ситуации» от 27 марта, в регионе вводятся новые ограничения, касающиеся рынков и религиозных зданий.
Родные берега (Новосибирск) вчера в 23:14
Религия
У православных христиан наступил Чистый четверг
16 апреля православные христиане встречают Чистый четверг.
Известия вчера в 22:15
Здоровье
Игорь Кобзев призвал жителей Приангарья не гулять с детьми
Врио губернатора Иркутской области Игорь Кобзев призвал родителей соблюдать режим самоизоляции и не выходить на улицу с детьми без крайней необходимости.
ИркСиб вчера в 21:25
Экономика
Кудрин разъяснил свою идею о вложении средств физлиц в ОФЗ
Глава Счетной палаты РФ Алексей Кудрин разъяснил идею о вложении средств физлиц в облигации федерального займа (ОФЗ) - никакого изъятия денег с банковских вкладов не планируется.
РИА Новости вчера в 08:53
Происшествия
В Москве задержан стрелок с Окской улицы
Сотрудники полиции сумели задержать 47-летнего мужчину, открывшего стрельбу в своей квартире на юго-востоке Москвы.
Российская газета вчера в 15:31
Происшествия
Число случаев заражения коронавирусом в Бурятии достигло 100
В Бурятии за сутки подтвердили восемь случаев заражения коронавирусом COVID-19, общее число заболевших в регионе достигло 100.
RT на русском 14 апреля в 22:30
Экономика
Торговые сети стали утилизировать больше продуктов в период пандемии
Ритейлеры не успевают реализовать товары, закупленные в марте в период ажиотажного спроса.
Пятый канал 14 апреля в 19:32
Шоу-бизнес
Алла Пугачева отмечает 71-й день рождения
День рождения отмечает Алла Пугачёва. В этом году праздник у примадонны проходит скромно, и даже камерно, передает ОТР.
Общественное телевидение России вчера в 13:37
Шоу-бизнес
Бабкину перевели из Коммунарки, пишут СМИ
РИА Новости вчера в 15:33
Политика
На Украине допустили возможность ракетного удара по России
РИА Новости вчера в 10:56
Экономика
Ущерб от коронавируса для экономики РФ может составить 18 трлн рублей
Наиболее пострадавшие от пандемии коронавируса отрасли российской экономики в общей сложности могут потерять 17,9 трлн рублей.
Известия вчера в 17:10
Футбол
Президент «Брешии»: «Я боюсь ходить даже в сад своего дома. Разговор про возобновление сезона сводит меня с ума»
Ранее клуб официально выступил против возобновления сезона.
Матч ТВ вчера в 23:06
Авто
В сети появились изображения удлинённого универсала Lada Granta
Lada Granta в кузове универсал обладает не самым вместительным багажником.
Тарантас Ньюс 14 апреля в 11:20
Политика
ФСБ обезвредила украинскую шпионско-диверсионную группу в Крыму
ФСБ обезвредила украинскую шпионско-диверсионную группу в Крыму Сотрудники ФСБ задержали гражданина Украины и российскую военнослужащую.
Коммерсантъ вчера в 11:37
Общество
Рособрнадзор назвал новые сроки экзаменов в 9-х классах
Региональные власти и учредители заграншкол могут сами определить основные и резервные сроки проведения экзаменов по русскому языку и математике в рамках этого периода.
РБК вчера в 05:22
Общество
В Красноярском крае запускают систему электронных пропусков
Власти Красноярского края запускают систему электронных пропусков на период самоизоляции, сообщает пресс-служба регионального правительства.
РИА Новости вчера в 23:34
Игры
PlayStation 5 впервые показали в новой цветовой гамме геймпада DualSense в очень красивом неофициальном ролике
iXBT.com 14 апреля в 06:01
Общество
В Якутии подтвержден еще один случай заболевания коронавирусом
В Якутии подтвержден новый случая заболеванием коронавирусом.
Аргументы и Факты - Якутия вчера в 22:12