Гаджеты

OAnewsOAnewsApple представила обновленные iPad Pro и MacBook Air

В разгар коронавируса американская корпорация Apple презентовала свою новую продукцию. Ею оказались ноутбук MacBook Air и iPad Pro, а также клавиатура. В этот раз Apple не проводила стандартную презентацию новых аппаратов, просто обнародовав страницы новых гаджетов на своем официальном портале.
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с чего всё началось
18 марта Apple анонсировала
 выпуск наиболее продвинутого планшета iPad Pro — с восьмиядерным процессором A12Z Bionic («обеспечивает превосходство в скорости над многими современными ноутбуками», уверяет компания), сканером LiDAR, позволяющим измерять расстояние до объектов на дистанции до пяти метров, и поддержкой трекпадов.
РБКвчера в 11:33

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Apple выпустит новые MacBook Air и iPad Pro

РБКвчера в 11:33

Новый iPad Pro стал мощнее большинства ноутбуков на Windows

Российская газетавчера в 10:48

Apple анонсировала новые iPad Pro и MacBook Air

Коммерсантъвчера в 09:40

Apple представила обновленный планшетный компьютер iPad Pro

Газета.Ruвчера в 09:54

Apple представила обновленный планшетный компьютер iPad Pro

ТАССвчера в 09:37

Apple выпустила iPad Pro с клавиатурой за 177 тысяч рублей

Lenta.ruвчера в 09:22

Apple представила iPad с поддержкой трекпада

Ведомостивчера в 08:52
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Мэр Москвы Сергей Собянин обратился к столичным работодателям с призывом перевести хотя бы часть сотрудников на режим работы из дома и отчитаться о сделанном.
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В России могут усилить ограничительные меры из-за пандемии

Российские власти обсуждают возможность усилить по всей стране ограничительные меры в связи с распространением коронавируса COVID-19, они могут показаться избыточными, но ученые считают их эффективными, сообщил РИА источник в правительстве России.
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Андрей Белоусов с губернатором Сергеем Цивилевым спустились в шахту, а потом пообедали в столовой с шахтерами.
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В Саратовском районе около 22 часов на трассе Сызрань — Саратов — Волгоград произошло ДТП.
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Космические силы США получили глушилку спутников

Комплекс, известный как "Система противодействия коммуникации Block 10.2", доставлен на авиабазу Петерсон в Колорадо, где базируется 4-я эскадрилья Космических войск США.Технические характеристики системы засекречены, известно лишь предназначение - блокировка передачи данных между военными спутниками связи и абонентами на Земле.
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Мосгорсуд приговорил к 12 годам колонии генерала СКР Дрыманова

Мосгорсуд приговорил бывшего начальника московского управления Следственного комитета генерала Александра Дрыманова к 12 годам колонии строгого режима, признав его виновным в получении двух взяток, передает «РИА Новости».
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Путин объяснил отказ Лукашенко признать Крым российским

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RT на русском вчера в 12:54
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ДНР закрывает границу с Украиной

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RT на русском вчера в 15:45
Общество

Мэр Камышлова издал указ «о срочных захоронениях трупов при ЧС»

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Первый перенесший в России коронавирус поделился опытом

Житель КНР Вань Юньбинь является одним из первых в России, кто перенес коронавирус.
Live24 вчера в 07:36
Энергетика

Путин прокомментировал рост цен на бензин

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В России готовят законопроект о моратории на заявления о банкротстве

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Жительница Приамурья предстанет перед судом за фейки о коронавирусе

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ТАСС вчера в 20:16
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Кому не нужны доллары 18 марта ВТБ снизил ставки по долларовым вкладам в рознице на 0,2-0,45 п. п. в зависимости от срока до 0,5% годовых, с 19 марта Совкомбанк снижает ставки долларовых вкладов на 0,5 п. п. до 1,2%, следует из информации на сайтах банков.
Ведомости вчера в 23:26
Общество

В Казахстане госпитализировали россиянина с коронавирусом

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РИА Новости вчера в 22:40
Общество

В США коронавирусом заразился первый конгрессмен

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РБК вчера в 20:31
Общество

Число случаев заражения коронавирусом на Украине возросло до 16

«На Украине зафиксировано 16 случаев COVID-19: Черновицкая (10), Житомирская (1), Киевская (2), Донецкая (1) области и город Киев (2)», — цитирует РИА Новости сообщение украинского Минздрава, опубликованное в Telegram.
RT на русском вчера в 18:59
Как работают Яндекс.Новости?
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