с чего всё началось

В разгар коронавируса американская корпорация Apple презентовала свою новую продукцию. Ею оказались ноутбук MacBook Air и iPad Pro, а также клавиатура. В этот раз Apple не проводила стандартную презентацию новых аппаратов, просто обнародовав страницы новых гаджетов на своем официальном портале.

Общество Собянин попросил компании Москвы перевести сотрудников на удаленку Мэр Москвы Сергей Собянин обратился к столичным работодателям с призывом перевести хотя бы часть сотрудников на режим работы из дома и отчитаться о сделанном.

Общество В России могут усилить ограничительные меры из-за пандемии Российские власти обсуждают возможность усилить по всей стране ограничительные меры в связи с распространением коронавируса COVID-19, они могут показаться избыточными, но ученые считают их эффективными, сообщил РИА источник в правительстве России.

Энергетика Нефть Brent опустилась до минимума с 2003 года Майские фьючерсы на нефть Brent подешевели до $27 за баррель впервые с сентября 2003 года, следует из данных межконтинентальной биржи ICE на 18 марта.

Экономика На Урале начали раскупать квартиры на фоне падения рубля По данным федеральной риелторской компании «Этажи», спрос на консультации по ипотеке в Тюмени с 10 марта выросли на 64 процента относительно февраля, а на недвижимость по отношению к февралю увеличился на 13,5 процентов.

Армия и оружие Космические силы США получили глушилку спутников Комплекс, известный как "Система противодействия коммуникации Block 10.2", доставлен на авиабазу Петерсон в Колорадо, где базируется 4-я эскадрилья Космических войск США.Технические характеристики системы засекречены, известно лишь предназначение - блокировка передачи данных между военными спутниками связи и абонентами на Земле.

Происшествия Мосгорсуд приговорил к 12 годам колонии генерала СКР Дрыманова Мосгорсуд приговорил бывшего начальника московского управления Следственного комитета генерала Александра Дрыманова к 12 годам колонии строгого режима, признав его виновным в получении двух взяток, передает «РИА Новости».

Политика Путин объяснил отказ Лукашенко признать Крым российским Президент Белоруссии Александр Лукашенко официально не признает Крым российским, поскольку хочет выстраивать добрососедские отношения с Украиной, считает президент России Владимир Путин.

Здоровье Правительство попросили разрешить врачам ставить диагнозы через Интернет Фонд развития интернет-инициатив (ФРИИ) предложил правительству в связи с распространением коронавируса ускорить принятие поправок, разрешающих врачам в рамках телемедицины дистанционно ставить диагнозы и назначать лечение.

Здоровье ВОЗ дала рекомендации по самолечению от коронавируса Как сообщил пресс-секретарь ВОЗ Кристиан Линдмайер на очередном брифинге, эксперты не советуют использовать ибупрофен и содержащие его препараты – лучше пить парацетамол.

Шоу-бизнес Сын Синди Кроуфорд набил второе тату на лице На черно-белом снимке, в весьма спортивном аутфите восходящая звезда модельного бизнеса похвастался своей новой, уже второй татуировкой, которую он решил сделать на левой щеке.

Политика ДНР закрывает границу с Украиной «В целях недопущения проникновения коронавирусной инфекции на территорию республики принято решение о полном прекращении движения граждан через пункты пограничного и таможенного контроля ДНР на границе с Украиной с 00:00 21 марта 2020 года», — говорится в заявлении.

Энергетика Путин прокомментировал рост цен на бензин Российский лидер Владимир Путин в ходе совещания с членами правительства обратил внимание на рост стоимости бензина в России и поручил держать цены на нефтепродукты под контролем.

Происшествия Жительница Приамурья предстанет перед судом за фейки о коронавирусе Сотрудники полиции Амурской области выявили факт распространения недостоверной информации о коронавирусе в регионе и направляют в суд дело в отношении жительницы города Свободного, сообщается в четверг на сайте УМВД по региону.

Экономика Рубль занял второе место по волатильности мировых валют Российский рубль стал второй по волатильности валютой мира на фоне выхода России из сделки ОПЕК+ и пандемии коронавируса, свидетельствуют данные Bloomberg.

Финансы Крупнейшие банки ускорили снижение ставок долларовых вкладов Кому не нужны доллары 18 марта ВТБ снизил ставки по долларовым вкладам в рознице на 0,2-0,45 п. п. в зависимости от срока до 0,5% годовых, с 19 марта Совкомбанк снижает ставки долларовых вкладов на 0,5 п. п. до 1,2%, следует из информации на сайтах банков.

Общество В Казахстане госпитализировали россиянина с коронавирусом Гражданин России госпитализирован с коронавирусной инфекцией в Алма-Ате, сообщил официальный представитель министерства здравоохранения Казахстана Диас Ахметшарип.

Общество В США коронавирусом заразился первый конгрессмен Марио Диас-Баларт, американский конгрессмен-республиканец от штата Флорида, стал первым членом высшего законодательного органа США, заразившимся коронавирусной инфекцией COVID-19.