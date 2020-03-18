Гаджеты
OAnewsApple представила обновленные iPad Pro и MacBook Air
В разгар коронавируса американская корпорация Apple презентовала свою новую продукцию. Ею оказались ноутбук MacBook Air и iPad Pro, а также клавиатура. В этот раз Apple не проводила стандартную презентацию новых аппаратов, просто обнародовав страницы новых гаджетов на своем официальном портале.
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с чего всё началось
18 марта Apple анонсировала выпуск наиболее продвинутого планшета iPad Pro — с восьмиядерным процессором A12Z Bionic («обеспечивает превосходство в скорости над многими современными ноутбуками», уверяет компания), сканером LiDAR, позволяющим измерять расстояние до объектов на дистанции до пяти метров, и поддержкой трекпадов.РБКвчера в 11:33
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Если ученым удастся реализовать идею управляемого термоядерного синтеза, человечество получит практически неисчерпаемый источник энергии.
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Мосгорсуд приговорил к 12 годам колонии генерала СКР Дрыманова
Мосгорсуд приговорил бывшего начальника московского управления Следственного комитета генерала Александра Дрыманова к 12 годам колонии строгого режима, признав его виновным в получении двух взяток, передает «РИА Новости».
Политика
Путин объяснил отказ Лукашенко признать Крым российским
Президент Белоруссии Александр Лукашенко официально не признает Крым российским, поскольку хочет выстраивать добрососедские отношения с Украиной, считает президент России Владимир Путин.
Здоровье
Правительство попросили разрешить врачам ставить диагнозы через Интернет
Фонд развития интернет-инициатив (ФРИИ) предложил правительству в связи с распространением коронавируса ускорить принятие поправок, разрешающих врачам в рамках телемедицины дистанционно ставить диагнозы и назначать лечение.
Здоровье
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Как сообщил пресс-секретарь ВОЗ Кристиан Линдмайер на очередном брифинге, эксперты не советуют использовать ибупрофен и содержащие его препараты – лучше пить парацетамол.
Здоровье
В Италии за сутки от коронавируса умерли более 470 человек
Общее число жертв коронавируса в Италии, по данным итальянского Минздрава, превысило 2,9 тыс. человек.
Шоу-бизнес
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На черно-белом снимке, в весьма спортивном аутфите восходящая звезда модельного бизнеса похвастался своей новой, уже второй татуировкой, которую он решил сделать на левой щеке.
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Little Big отреагировали на отмену Евровидения-2020
Политика
ДНР закрывает границу с Украиной
«В целях недопущения проникновения коронавирусной инфекции на территорию республики принято решение о полном прекращении движения граждан через пункты пограничного и таможенного контроля ДНР на границе с Украиной с 00:00 21 марта 2020 года», — говорится в заявлении.
Общество
Мэр Камышлова издал указ «о срочных захоронениях трупов при ЧС»
Глава города назначил ответственных лиц и определил состав комиссии по срочному захоронению.
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Первый перенесший в России коронавирус поделился опытом
Житель КНР Вань Юньбинь является одним из первых в России, кто перенес коронавирус.
Энергетика
Путин прокомментировал рост цен на бензин
Российский лидер Владимир Путин в ходе совещания с членами правительства обратил внимание на рост стоимости бензина в России и поручил держать цены на нефтепродукты под контролем.
Экономика
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Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил Минэкономразвития до 1 апреля подготовить законопроект о введении моратория на подачу заявлений о банкротстве.
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Жительница Приамурья предстанет перед судом за фейки о коронавирусе
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Экономика
Рубль занял второе место по волатильности мировых валют
Российский рубль стал второй по волатильности валютой мира на фоне выхода России из сделки ОПЕК+ и пандемии коронавируса, свидетельствуют данные Bloomberg.
Финансы
Крупнейшие банки ускорили снижение ставок долларовых вкладов
Кому не нужны доллары 18 марта ВТБ снизил ставки по долларовым вкладам в рознице на 0,2-0,45 п. п. в зависимости от срока до 0,5% годовых, с 19 марта Совкомбанк снижает ставки долларовых вкладов на 0,5 п. п. до 1,2%, следует из информации на сайтах банков.
Общество
В Казахстане госпитализировали россиянина с коронавирусом
Гражданин России госпитализирован с коронавирусной инфекцией в Алма-Ате, сообщил официальный представитель министерства здравоохранения Казахстана Диас Ахметшарип.
Общество
В США коронавирусом заразился первый конгрессмен
Марио Диас-Баларт, американский конгрессмен-республиканец от штата Флорида, стал первым членом высшего законодательного органа США, заразившимся коронавирусной инфекцией COVID-19.
Общество
Число случаев заражения коронавирусом на Украине возросло до 16
«На Украине зафиксировано 16 случаев COVID-19: Черновицкая (10), Житомирская (1), Киевская (2), Донецкая (1) области и город Киев (2)», — цитирует РИА Новости сообщение украинского Минздрава, опубликованное в Telegram.