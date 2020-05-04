Гаджеты
РБКApple представила обновленный MacBook Pro c 13-дюймовым дисплеем
Apple обновила линейку своих ноутбуков, представив новую модель MacBook Pro с 13-дюймовым дисплеем, клавиатурой Magic Keyboard и накопитель, емкость которого вдвое больше той, что у других конфигураций компьютера. Об этом говорится в сообщении компании, поступившем в РБК.
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